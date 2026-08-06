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Czy wcześniejsza, wielokrotna wypłata środków z PPK się opłaca? KNF odradza. Oto ile można stracić

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 09:50
PPK
Czy warto wypłacać środki z PPK?/Shutterstock
Pracownicze Plany Kapitałowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Choć to narzędzie długoterminowego oszczędzania na emeryturę, Polacy coraz częściej traktują PPK jak dobrze oprocentowaną lokatę. Dlaczego częste wypłaty środków to zły pomysł?

W Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oszczędza obecnie blisko 4,4 miliona osób (aktywnych uczestników), a wskaźnik partycypacji zbliżył się do poziomu 58%. Łączna liczba prowadzonych rachunków w programie wynosi około 5,49 mln, a wartość zgromadzonych przez Polaków aktywów przekracza 53 miliardy złotych.

Udział w programie jest dobrowolny, w każdej chwili można do niego przystąpić oraz zrezygnować z uczestnictwa. Dziś jednak nawet ci, którzy na początku obawiali się znacznego uszczuplenia comiesięcznej pensji, dziś chętnie oszczędzają w PPK, jednak niekoniecznie z myślą o przyszłej emeryturze. Środki wypłacają wielokrotnie, traktując Pracownicze Plany Kapitałowe jak lokaty. Dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego odradza takie podejście?

Jakie środki zasilają rachunek PPK?

Na rachunek uczestnika PPK wpływają:

  • wpłata pracownika: 2 proc. wynagrodzenia brutto (+ dobrowolnie do 2,5 proc.),
  • wpłata pracodawcy: 1,5 proc. Wynagrodzenia brutto (+dobrowolnie do 2,5 proc.),
  • wpłata powitalna od państwa w wysokości 250 zł,
  • dopłata roczna od państwa w wysokości 240 zł.
Częstszy autozapis w PPK, wyższa dopłata roczna? Jakie zmiany w programie PPK w 2026 roku?
Częstszy autozapis w PPK, wyższa dopłata roczna? Jakie zmiany w programie PPK w 2026 roku?

Ile można oszczędzić w PPK otrzymując pensję w wysokości płacy minimalnej, a ile, kiedy zarabiasz średnią krajową?

Rekordziści będący uczestnikami PPK od początku uruchomienia programu już teraz są ok. 20 tys. zł „na plusie”. To oznacza czysty zysk, bez wpłat własnych.

W tabeli zestawiliśmy roczny bilans środków na rachunku PPK. Uwzględniliśmy przy tym najpopularniejszy, a zarazem najniższy wymiar wpłat od pracownika (2 proc.) i od pracodawcy (1,5 proc.).

Wysokość wynagrodzenia

4806 zł brutto

9401 zł brutto

Wpłaty od pracownika

1153 zł

2256 zł

Wpłaty od pracodawcy

865 zł

1692 zł

Wpłata powitalna

250 zł

250 zł

Dopłata roczna

240 zł

240 zł

Suma oszczędności

2585 zł

4573 zł

W przypadku pracownika otrzymującego wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej zysk wynosi 357 zł, czysty zysk w przypadku pracownika zarabiającego średnią krajową zysk wynosi już 632 zł (rocznie).

Przykład

Nawet przy założeniu, że pracownik skorzysta z najwyżej obecnie oprocentowanej rocznej lokaty na poziomie 4 proc., zyska dużo mniej. Wpłacając na lokatę 1153 zł może zyskać maksymalnie 37 zł (po potrąceniu podatku), wpłacając 2256 zł może zyskać ok. 73 zł.

Dlaczego wcześniejsza wypłata środków z PPK się nie opłaca?

Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego, tylko w 2025 roku zaraportowano 921 tys. dyspozycji zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Uczestnicy wypłacili w sumie ponad 2 mld zł. Środki zaoszczędzone w ramach PPK można wycofać lub wypłacać w częściach jeszcze przed 60. urodzinami, uczestnicy o tym wiedzą i z tej możliwości (bez wypisywania się z programu) chętnie korzystają.

Obserwuje się, że uczestnicy PPK chętnie korzystają z możliwości wielokrotnego wypłacania środków w trakcie oszczędzania, bez konieczności rezygnacji z programu

- zauważa KNF.

Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku oznacza utratę dopłat rocznych od państwa i aż 30 proc. wpłat od pracodawcy. Wiąże się również z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Choć w ujęciu krótkoterminowym wypłata środków ma sens (uczestnik PPK rocznie na takiej operacji zyskuje więcej niż gdyby własne środki wpłacił na lokatę), długoterminowo się nie opłaca.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: PPKoszczędzanie na emeryturęKNFwypłata z PPK
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