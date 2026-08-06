W Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oszczędza obecnie blisko 4,4 miliona osób (aktywnych uczestników), a wskaźnik partycypacji zbliżył się do poziomu 58%. Łączna liczba prowadzonych rachunków w programie wynosi około 5,49 mln, a wartość zgromadzonych przez Polaków aktywów przekracza 53 miliardy złotych.

Udział w programie jest dobrowolny, w każdej chwili można do niego przystąpić oraz zrezygnować z uczestnictwa. Dziś jednak nawet ci, którzy na początku obawiali się znacznego uszczuplenia comiesięcznej pensji, dziś chętnie oszczędzają w PPK, jednak niekoniecznie z myślą o przyszłej emeryturze. Środki wypłacają wielokrotnie, traktując Pracownicze Plany Kapitałowe jak lokaty. Dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego odradza takie podejście?

Jakie środki zasilają rachunek PPK?

Na rachunek uczestnika PPK wpływają:

wpłata pracownika : 2 proc. wynagrodzenia brutto (+ dobrowolnie do 2,5 proc.),

: 2 proc. wynagrodzenia brutto (+ dobrowolnie do 2,5 proc.), wpłata pracodawcy : 1,5 proc. Wynagrodzenia brutto (+dobrowolnie do 2,5 proc.),

: 1,5 proc. Wynagrodzenia brutto (+dobrowolnie do 2,5 proc.), wpłata powitalna od państwa w wysokości 250 zł,

w wysokości 250 zł, dopłata roczna od państwa w wysokości 240 zł.

Ile można oszczędzić w PPK otrzymując pensję w wysokości płacy minimalnej, a ile, kiedy zarabiasz średnią krajową?

Rekordziści będący uczestnikami PPK od początku uruchomienia programu już teraz są ok. 20 tys. zł „na plusie”. To oznacza czysty zysk, bez wpłat własnych.

W tabeli zestawiliśmy roczny bilans środków na rachunku PPK. Uwzględniliśmy przy tym najpopularniejszy, a zarazem najniższy wymiar wpłat od pracownika (2 proc.) i od pracodawcy (1,5 proc.).

Wysokość wynagrodzenia 4806 zł brutto 9401 zł brutto Wpłaty od pracownika 1153 zł 2256 zł Wpłaty od pracodawcy 865 zł 1692 zł Wpłata powitalna 250 zł 250 zł Dopłata roczna 240 zł 240 zł Suma oszczędności 2585 zł 4573 zł

W przypadku pracownika otrzymującego wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej zysk wynosi 357 zł, czysty zysk w przypadku pracownika zarabiającego średnią krajową zysk wynosi już 632 zł (rocznie).

Przykład Nawet przy założeniu, że pracownik skorzysta z najwyżej obecnie oprocentowanej rocznej lokaty na poziomie 4 proc., zyska dużo mniej. Wpłacając na lokatę 1153 zł może zyskać maksymalnie 37 zł (po potrąceniu podatku), wpłacając 2256 zł może zyskać ok. 73 zł.

Dlaczego wcześniejsza wypłata środków z PPK się nie opłaca?

Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego, tylko w 2025 roku zaraportowano 921 tys. dyspozycji zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Uczestnicy wypłacili w sumie ponad 2 mld zł. Środki zaoszczędzone w ramach PPK można wycofać lub wypłacać w częściach jeszcze przed 60. urodzinami, uczestnicy o tym wiedzą i z tej możliwości (bez wypisywania się z programu) chętnie korzystają.

Obserwuje się, że uczestnicy PPK chętnie korzystają z możliwości wielokrotnego wypłacania środków w trakcie oszczędzania, bez konieczności rezygnacji z programu

- zauważa KNF.

Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku oznacza utratę dopłat rocznych od państwa i aż 30 proc. wpłat od pracodawcy. Wiąże się również z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Choć w ujęciu krótkoterminowym wypłata środków ma sens (uczestnik PPK rocznie na takiej operacji zyskuje więcej niż gdyby własne środki wpłacił na lokatę), długoterminowo się nie opłaca.