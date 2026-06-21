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Zmiany w programie PPK w 2026 roku. Pracownik, który nie chce oszczędzać w PPK, będzie musiał częściej składać pisemną rezygnację?

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:00
ppk
Zmiany w PPK/Shutterstock
Tegoroczny przegląd programu PPK nie przyniósł spektakularnych zmian: nowelizacja ustawy wprowadziła jedynie zmianę sposobu doręczania wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Co z waloryzacją dopłat rocznych i autozapisem starszych pracowników?

Systematycznie rośnie liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych: już ponad 4,3 mln pracowników oszczędza w PPK. Tylko w maju do programu przystąpiło 37 tysięcy osób. Doniesienia o rekordowych zyskach na rachunkach PPK i fakt, że pieniądze można wypłacać jeszcze przed emeryturą sprawia, że program cieszy się dużą popularnością.

Możliwe, że wkrótce sam zapis do programu będzie łatwiejszy. Oto zmiany w PPK, które będą dotyczyć wszystkich pracowników, również po 55. roku życia.

Te zmiany w PPK już obowiązują

Na 2026 rok zaplanowano przegląd funkcjonowania PPK, co jest okazją do wprowadzania (w drodze zmiany ustawy) różnego rodzaju usprawnień. Wśród możliwych zmian w programie wymieniano możliwość waloryzacji dopłaty rocznej (obecnie jest to 240 zł), a także zmiany w zasadach autozapisu.

29 maja Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PPK, która nie wymaga już papierowej formy przesyłania pracodawcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). Teraz takie wezwania przesyłane są poprzez profil informacyjny pracodawcy w ZUS.

Wspomniane wezwania otrzymują pracodawcy, którzy zadeklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione, ale nie widnieją one w ewidencji PPK, którą prowadzi PFR.

Eksperci chcą zmian w PPK. Obejmą one 2,5 mln uczestników
Eksperci chcą zmian w PPK. Obejmą one 2,5 mln uczestników

Waloryzacja dopłat, autozapis pracowników po 55. roku życia

Kwestia podniesienia dopłat rocznych dyskutowana jest od miesięcy. Wśród propozycji jest ta, która zakłada wzrost dopłaty rocznej o 120 zł do poziomu 360 zł. Tegoroczna nowelizacja ustawy o PPK nie przyniosła jednak w tym względzie zmian.

Bardzo bym chciała, żeby dopłata roczna podlegała waloryzacji. Wiadomo, że jest to coś, co przekonuje do długoterminowego oszczędzania, a długoterminowe oszczędzanie jest tym, na czym nam zależy w PPK i co jest ważne dla zabezpieczenia naszej przyszłości emerytalnej.. Przy okazji przeglądu ustawy złożymy różne propozycje, między innymi taką, która zakłada wprowadzenie mechanizmu waloryzacji dopłaty rocznej. Z naszej strony mogą to być jedynie propozycje, sugestie dalszego rozwoju programu. Natomiast decyzja należy do Ministerstwa Finansów

- mówiła w grudniu ubiegłego roku w rozmowie z Grupą INFOR Marta Damm-Świerkocka z PFR Portal PPK.

Już wiadomo, że nierealny jest scenariusz, by dopłaty roczne wzrosły jeszcze w 2026 roku. W kwietniu na rachunki uczestników PPK wpłynęły dopłaty za rok 2025. Kolejnej transzy dopłat - najprawdopodobniej w tej samej wysokości - można spodziewać się w kwietniu 2027 roku.

Wśród proponowanych zmian w programie wymieniano także zwiększenie częstotliwości autozapisu tak, by ten mógł być dokonywany automatycznie co trzy, a nie co cztery lata. Taka częstotliwość obowiązuje w brytyjskim systemie, na którym polski program był wzorowany. To kolejna zmiana, która wprawdzie pojawiała się w dyskusji, jednak nie doszła do skutku. Podobnie jak ta dotycząca autozapisu pracowników po 55. roku życia. Obecnie zatrudnieni w wieku 55 - 70 lat do programu nie są zapisywani automatycznie, konieczne jest złożenie wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: PPKPPK - Pracownicze Plany Kapitałoweoszczędzanie na emeryturęautozapis w PPK
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