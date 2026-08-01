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Ponad 11,4 tys. zł średniej pensji. To miasto, właśnie przebiło Warszawę

Anna Zdrowecka
Anna ZdrowieckaDziennikarka i redaktorka zajmująca się tematami konsumenckimi, codziennymi problemami oraz praktycznymi poradami. W swoich tekstach wyjaśnia zmiany, przepisy i zjawiska, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie czytelników.
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dzisiaj, 12:27
[aktualizacja 21 minut temu]
Kraków, Warszawa, pensja, wynagrodzenie
Ponad 11,4 tys. zł średniej pensji! To miasto, właśnie przebiło Warszawę/Shutterstock
Tego mało kto się spodziewał. Warszawa od lat była absolutnym i niekwestionowanym liderem pod względem zarobków w Polsce. Najnowsze dane statystyczne przyniosły jednak prawdziwy przewrót. Jedna z polskich metropolii właśnie wyprzedziła stolicę – i to z kwotą, która robi ogromne wrażenie!
  • Sensacyjny zwrot w statystykach: Warszawa straciła fotel lidera zarobków w Polsce na rzecz innej dużej metropolii.
  • Nowa historyczna granica: Zwycięskie miasto pobiło stolicę o kilkaset złotych, przebijając barierę, o której reszta kraju może pomarzyć.
  • Statystyczna pułapka: Dlaczego spektakularna kwota na papierze wcale nie oznacza, że każdy mieszkaniec opływa w dostatki?
  • Zarobkowy rollercoaster: Zostawiamy liczby z dwóch ostatnich miesięcy – ten spadek zaskoczył nawet analityków!

Sensacyjny awans na podium. To miasto bije rekordy

Zgodnie z najnowszymi danymi urzędów statystycznych za maj 2026 roku, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie wyniosło dokładnie 11 469 zł.

W tym samym czasie w Warszawie analogiczna stawka zatrzymała się na poziomie 11 204,68 zł.

To oznacza, że krakowska średnia okazała się wyższa od warszawskiej o 264,32 zł (ok. 2,4%). Wynik ten natychmiast przyciągnął uwagę ekonomistów. Warszawa tradycyjnie kojarzy się przecież z centralami największych globalnych korporacji i najlepiej opłacaną kadrą menedżerską.

Miasto / Obszar

Przeciętna płaca brutto (maj 2026)

Różnica względem Warszawy

Kraków

11 469,00 zł

+264,32 zł

Warszawa

11 204,68 zł

Cała Polska

9 173,24 zł

-2031,44 zł

Krakowski wynik deklasuje resztę kraju. Przeciętna pensja w stolicy Małopolski przebija średnią ogólnopolską o blisko 2300 zł.

Kraków, Warszawa
Kraków, Warszawa

Gdzie tkwi haczyk? Średnia to nie pensja "zwykłego" mieszkańca

Choć kwota 11,4 tys. zł wygląda na papierze imponująco, eksperci od razu chłodzą emocje. Taki wynik nie oznacza, że przeciętny krakowianin tyle dostaje co miesiąc na konto.

Dlaczego statystyka potrafi przekłamywać rzeczywistość?

  1. Efekt "średniej arytmetycznej": Wynik bardzo mocno pompują zarobki wysokiej klasy specjalistów (zwłaszcza z branży IT i sektora nowoczesnych usług biznesowych), kadry zarządzającej oraz jednorazowe wysokie premiowe nagrody.
  2. Kogo brakuje w zestawieniu? Badanie GUS obejmuje wyłącznie sektor przedsiębiorstw, czyli firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Ignoruje mikrofirmy, większość sfery budżetowej oraz osoby na samozatrudnieniu – gdzie zarobki bywają niższe.
  3. Rollercoaster wypłat: Miesięczne dane bywają kapryśne. Dla przykładu: w kwietniu 2026 r. średnia w Krakowie wynosiła aż 12 509,32 zł, po czym w maju spadła do 11 469 zł. Nie oznacza to masowych obniżek pensji, a jedynie skumulowanie wypłat premii i nagród w poprzednim miesiącu.

Zarobkowy rollercoaster. Krakowska pensja w miesiąc „stopniała” o 1000 zł!

Przykład z maja brzmi spektakularnie, ale wystarczy cofnąć się o zaledwie jeden miesiąc, by zobaczyć, jak kapryśne potrafią być te statystyki.

W kwietniu 2026 r. średnia pensja w Krakowie wynosiła astronomiczne 12 509,32 zł. W maju spadła do 11 469 zł.

Czy krakowscy pracownicy nagle dostali masowe obniżki pensji? Absolutnie nie!

Skąd więc ten gwałtowny zjazd o ponad tysiąc złotych? Odpowiedź kryje się w kalendarzu wypłat. Skoki w miesięcznych raportach GUS to najczęściej efekt:

  • Premia kwartalnych i rocznych (skumulowanych w jednym miesiącu),
  • Odpraw oraz wysokich nagród,
  • Wypłat za nadgodziny,
  • Rotacji pracowników w dużych korporacjach.

„Pojedynczy miesiąc to tylko migawka aparatu. Pokazuje bieżący moment, ale nie powinien być traktowany jako ostateczny wyrok w walce o poziom życia” – podkreślają analitycy.

Warszawa nie składa broni. W tym wskaźniku wciąż wygrywa

Mimo że Kraków przejął palmę pierwszeństwa pod względem średniej płacy, stolica wciąż dominuje na rynku pracy pod kątem skali i stabilności.

  • Bezrobocie: W Warszawie wynosi ono zaledwie 1,6%, podczas gdy w Krakowie sięga 2,8%.
  • Skala rynku: Warszawski sektor przedsiębiorstw to aż 1,1 mln pracowników. W Krakowie badaniem objętych jest około 243,9 tys. osób.

Wskaźnik

Kraków

Warszawa

Przeciętne wynagrodzenie brutto

11 469,00 zł

11 204,68 zł

Przeciętne zatrudnienie

243,9 tys.

1 106,3 tys.

Stopa bezrobocia

2,8 proc.

1,6 proc.

Warszawa centrum miasta
Warszawa centrum miasta

Czy Kraków na stałe stał się nową stolicą zarobków?

Majowy odczyt pokazał, że dominacja Warszawy nie jest dana raz na zawsze. Czy to wystarczy, by obwołać Kraków niekwestionowanym liderem zarobków w Polsce?

Niekoniecznie. Pełna ocena wymagałaby porównania mediany wynagrodzeń (czyli kwoty, poniżej której zarabia dokładnie połowa mieszkańców) oraz zestawienia zarobków z rzeczywistymi kosztami życia – zwłaszcza cenami mieszkań i najmu, które w obu miastach biją rekordy.

Niemniej jednak symboliczna bariera została przełamana, a rywalizacja dwóch największych polskich metropolii wchodzi na zupełnie nowy poziom.

Kraków, panorama
Kraków, panorama

Szybkie odpowiedzi na kluczowe pytania (FAQ)

Czy przeciętny mieszkaniec Krakowa zarabia 11,4 tys. zł?

Jest to przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, a nie zarobek typowego mieszkańca. Średnią podnoszą osoby otrzymujące najwyższe pensje, premie i nagrody.

Czy 11 469 zł to kwota brutto czy netto?

To kwota brutto. Wynagrodzenie netto zależy między innymi od rodzaju umowy, wieku pracownika, kosztów uzyskania przychodu i ulg podatkowych.

Kogo obejmują dane o wynagrodzeniach?

Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, przede wszystkim podmiotów zatrudniających więcej niż dziewięć osób. Nie obejmują całego rynku pracy ani wszystkich osób mieszkających w Krakowie.

Czy Kraków zawsze ma wyższe zarobki niż Warszawa?

Dane dotyczą jednego miesiąca, a średnia może zmieniać się między innymi pod wpływem premii, nagród i zmian zatrudnienia. Wynik nie oznacza trwałej przewagi Krakowa.

Źródła: Urząd Statystyczny w Krakowie – dane dla Krakowa za maj 2026 r.; Urząd Statystyczny w Warszawie – dane dla Warszawy za maj 2026 r.; Główny Urząd Statystyczny – przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r.; GUS – „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne”.

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Źródło: forsal.pl
Anna Zdrowecka
Anna Zdrowiecka

Anna Zdrowiecka jest dziennikarką i redaktorką specjalizującą się w szeroko rozumianej tematyce konsumenckiej. Pisze o zmianach, usługach, nowych rozwiązaniach oraz codziennych problemach, które mogą wpływać na decyzje i wydatki czytelników. Publikuje w serwisach Infor.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i Zdrowiego.pl.

W swoich artykułach porusza między innymi tematykę domowych poradników, zakupów, usług, technologii użytkowej, telekomunikacji oraz praw konsumenta. Skupia się przede wszystkim na praktycznym znaczeniu opisywanych zmian, wyjaśnia, kogo dotyczą, co oznaczają w codziennym życiu i na co warto zwrócić uwagę.

Stawia na prosty, zrozumiały język, rzetelne źródła oraz informacje, które pomagają czytelnikom podejmować świadome decyzje.

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Tematy: WarszawawynagrodzeniepensjaKraków
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