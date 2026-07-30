Podsumowanie roku działań w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kluczowe reformy i zmiany kadrowe

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny podsumował rok swojej działalności, prezentując reformy i projekty realizowane przez resort.

Podczas konferencji prasowej omówił m.in. główne reformy wymiaru sprawiedliwości, zmiany legislacyjne, mające na celu usprawnienie pracy sądów, zwiększenie dostępności usług dla obywateli, odbudowę praworządności, modernizację Służby Więziennej. Minister przedstawił też najważniejsze działania Prokuratury Krajowej.

Wydarzenie było na żywo tłumaczone na język migowy. Na wstępie minister złożył podziękowania współpracownikom, sędziom oraz prokuratorom.

Chciałbym na początku serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom zarówno w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i w prokuraturze – a także wszystkim sędziom i prokuratorom. Ten rok był niezwykle trudny, ale udało się nam osiągnąć bardzo dużo – powiedział Minister Żurek.

Mam świadomość, że tej pracy jest ogrom na tych dwóch połączonych stanowiskach, ale chciałbym Państwu dzisiaj przypomnieć wszystko to, co się udało nam zrobić – rozpoczął konferencji Waldemar Żurek.

Wstępem do szczegółowego podsumowania było przedstawienie trzech kluczowych wskaźników liczbowych: rekordowej liczby przygotowanych aktów prawnych, kwoty wypłaconych środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz liczby nowych etatów wsparcia dla sądów.

Nowe procedury podziału środków finansowych w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Minister podkreślił, że odbudowa ładu prawnego stanowiła priorytet jego działań:

Przywracanie praworządności było jednym z filarów mojego działania. Z jednej strony przywracamy praworządność, z drugiej przeprowadzamy reformy sądów i prokuratur, tak żeby skrócić czas oczekiwania obywatela na rozstrzygnięcie sprawy i żeby obywatel miał poczucie wymierzania sprawiedliwości - mówił minister.

Minister zwrócił uwagę na odblokowanie wypłat z Funduszu Sprawiedliwości, przypominając, że w momencie objęcia przez niego urzędu wypłacona kwota wynosiła zero złotych, a żaden konkurs nie był ogłoszony. Podkreślił, że resort stworzył w pełni transparentną i otwartą procedurę przyznawania środków, przeznaczając znaczące fundusze na bezpośrednią pomoc ofiarom przestępstw i zapowiadając uruchomienie kolejnych konkursów.

Ten kryzys, który był w Funduszu Sprawiedliwości, został przez nas rozwiązany. I nie ukrywam, że jest to mój osobisty sukces oraz wszystkich osób, które zajmowały się Funduszem Sprawiedliwości - podsumował minister.

Zmiany ustrojowe w KRS oraz zwiększenie limitów etatów dla pracowników sądów

Minister przypomniał, że resort przeprowadził szereg kompleksowych działań nakierowanych na przywrócenie ładu konstytucyjnego oraz poprawę sprawności postępowania sądowego. W tym celu przygotowano liczne inicjatywy legislacyjne regulujące status ustrojowy organów sądowniczych. Pomimo wet prezydenckich udało się jednak m.in. przywrócić zgodne z Konstytucją funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, której członkowie zostali wyłonieni przez sędziów w bezpośrednich i transparentnych wyborach.

Równolegle podjęto decyzje zmierzające do odciążenia sędziów od czynności administracyjnych poprzez istotne wzmocnienie kadrowe sądów. Zwiększono limity etatów dla asystentów i urzędników sądowych oraz wprowadzono nowe rozwiązania dla studentów 4 i 5 roku prawa, które mają przyspieszyć postępowania sądowe.

Zmiany objęły również modyfikację zasad delegowania sędziów oraz rozwój systemowego kształcenia kadr w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Rozwój usług cyfrowych i dostosowanie infrastruktury sądowej do potrzeb obywateli

W obszarze działań skierowanych bezpośrednio do obywateli resort skoncentrował się na cyfryzacji, uproszczeniu procedur oraz usuwaniu barier w dostępie do sądów. Rozbudowa e-usług oraz rozwój e-doręczeń i cyfrowego obiegu dokumentów skróciły czas reakcji i usprawniły kontakt obywateli z rejestrami państwowymi oraz sądami.

Minister przypomniał także o pracach resortu nad pakietem rozwiązań w obszarze prawa rodzinnego, ukierunkowanych na dobro dziecka.

Zwrócił także szczególną uwagę na dostosowanie infrastruktury sądowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób neuroróżnorodnych. W ramach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa publicznego zaostrzono przepisy dotyczące ruchu drogowego oraz podjęto działania wzmacniające ochronę personelu medycznego w placówkach ochrony zdrowia. Działaniom resortu towarzyszyły również szeroko zakrojone inicjatywy edukacji prawnej kierowane do seniorów i młodzieży szkolnej.

Nowe założenia wieloletniego programu modernizacji Służby Więziennej

W minionym roku opracowano założenia nowego programu modernizacji Służby Więziennej na kolejne lata, skupiając się na podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych oraz poprawie warunków pełnienia służby. Program przewiduje sukcesywny wzrost zatrudnienia, modernizację wyposażenia oraz zrównanie uprawnień socjalnych i mieszkaniowych funkcjonariuszy ze standardami obowiązującymi w innych służbach mundurowych.

Miniony rok był dla kierownictwa i pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości okresem wytężonej pracy na wielu polach. Resort przeprowadził szereg działań legislacyjnych i organizacyjnych - od odblokowania i uzdrowienia Funduszu Sprawiedliwości, przez reformę kluczowych instytucji i przywracanie ładu konstytucyjnego. Równolegle wdrożono rozwiązania cyfrowe dla obywateli (m.in. w aplikacji mObywatel), usprawniono infrastrukturę sądową oraz opracowano kompleksowy program modernizacji Służby Więziennej. Skala podjętych inicjatyw pokazuje, jak duży wysiłek został włożony w usprawnianie pracy sądów i proces odbudowy praworządności.