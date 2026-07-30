Rosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu

- Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101, rosyjskim, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - powiedział Tusk w Lublinie na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego.

Wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety

- Byliśmy gotowi do zestrzelnia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot – zaznaczył szef rządu.

Dodał, że pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim i - jak podkreślił - „nie ma żadnych informacji na szczęście o ofiarach ani o stratach”.

Premier: nie było bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców

Szef rządu powiedział, iż „nie było bezpośredniego zagrożenia, w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym”.

Tusk dodał, że wedle pierwszych informacji, odpowiednie służby zadziałały „bardzo szybko”.