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Rosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu

oprac. Anna Rymkiewicz
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57 minut temu
Rosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu
Rosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu/PAP
Premier Donald Tusk poinformował, że według dotychczasowych ustaleń polską przestrzeń powietrzną najprawdopodobniej naruszył w czwartek rano rosyjski pocisk balistyczny CH101. Szef rządu zaznaczył, że wojsko było przygotowane do jego zestrzelenia, gdyby obiekt kontynuował lot nad Polską.

- Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101, rosyjskim, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - powiedział Tusk w Lublinie na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego.

Wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety

- Byliśmy gotowi do zestrzelnia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot – zaznaczył szef rządu.

Dodał, że pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim i - jak podkreślił - „nie ma żadnych informacji na szczęście o ofiarach ani o stratach”.

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Premier: nie było bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców

Szef rządu powiedział, iż „nie było bezpośredniego zagrożenia, w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym”.

Tusk dodał, że wedle pierwszych informacji, odpowiednie służby zadziałały „bardzo szybko”.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: Donald Tuskwojskorakietaalarm
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