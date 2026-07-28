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Prezydent podpisał ustawę o AI. Ruszają nowe zasady dla sztucznej inteligencji w Polsce

oprac. Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 14:28
AI ACT
Prezydent podpisał ustawę o AI. Ruszają nowe zasady dla sztucznej inteligencji w Polsce/Shutterstock
Polska wchodzi w kolejny etap rozwoju sztucznej inteligencji. Prezydent podpisał ustawę o systemach AI, która wprowadza ramy prawne dla wdrażania unijnych przepisów, tworzy nowy organ nadzorczy oraz otwiera drogę do uruchomienia tzw. piaskownic regulacyjnych. Celem nowych regulacji jest jednoczesne wspieranie innowacji i zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemów sztucznej inteligencji.

Nowe przepisy mają wesprzeć rozwój AI i zwiększyć bezpieczeństwo

Ustawa o systemach sztucznej inteligencji stworzy podstawy prawne dla kompleksowego wsparcia innowacji w obszarze AI. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo użytkowników systemów sztucznej inteligencji oraz zapewnią korzystne warunki wdrażania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach i instytucjach. Prezydent RP podpisał ustawę, która teraz trafi do Dziennika Ustaw.

– To ważny krok w rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. To nie tylko wsparcie nowych technologii, ale także lepsze zrozumienie i kontrolowanie systemów AI – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Dzięki temu przepisy te z jednej strony tworzą dobre warunki rozwoju sztucznej inteligencji, a z drugiej – zwiększają bezpieczeństwo jej użytkowników – podkreślił wicepremier.

Wiceminister Dariusz Standerski, który w resorcie cyfryzacji odpowiada za technologie przełomowe i w imieniu Ministerstwa nadzoruje ustawę, zaznacza, że wejście w życie przepisów natychmiast uruchamia cały proces.

– Podpisana ustawa daje podstawę prawną do uruchomienia piaskownicy regulacyjnej. Rozpoczęły się również prace techniczne, ponieważ piaskownica oznacza z jednej strony możliwość wyłączenia stosowania niektórych przepisów, a z drugiej – stworzenie przyjaznego środowiska, także od strony technicznej – wylicza wiceminister.

Jakie rozwiązania wprowadza ustawa?

Ustawa zapewnia stosowanie w Polsce rozwiązań wynikających z unijnego rozporządzenia AI Act w zakresie:

  • ustanowienia w całej Unii Europejskiej jednolitych zasad dotyczących systemów inteligencji;
  • zapewnienia ochrony praw podstawowych i bezpieczeństwa obywateli przy użytkowaniu systemów AI i, tym samym, zwiększenie społecznego zaufania do nowych technologii;
  • tworzenia korzystnych warunków rozwoju technologii AI.

Najważniejsze cele nowych przepisów

Najważniejsze cele nowych przepisów to zapewnienie:

  • Bezpieczeństwa użytkowników systemów AI – dzięki temu, że nadzór nad stosowaniem przepisów AI Act oraz ustawy o systemach sztucznej inteligencji będzie sprawować specjalnie powołany organ – Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). Obywatele, przedsiębiorcy i instytucje będą mogli zgłaszać do niej skargi dotyczące działania systemów AI.
  • Korzystnych warunków rozwoju nowoczesnych technologii – dzięki temu, że przepisy ustawy tworzą ramy prawne funkcjonowania piaskownic regulacyjnych. Ponadto możliwe będzie w Polsce wspieranie finansowo przez Ministra Cyfryzacji badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących sztucznej inteligencji, a KRiBSI będzie prowadzić działania edukacyjne i informacyjne.

Jednocześnie ustawa zapewnia poszanowanie praw przedsiębiorców, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz możliwość sądowej kontroli rozstrzygnięć KRiBSI.

Co zmieniło się podczas prac parlamentarnych?

W trakcie prac w Sejmie i Senacie do projektu wprowadzono szereg zmian, które – według Ministerstwa Cyfryzacji – jeszcze lepiej odpowiadają potrzebom obywateli i przedsiębiorców.

Zmiany w ustawie o systemach sztucznej inteligencji, wprowadzone w wyniku prac w Sejmie i Senacie RP, sprawiają, że przepisy te w jeszcze większym stopniu odpowiadają na potrzeby obywateli, wprowadzając:

  • korzystniejsze warunki dla uczestników piaskownic regulacyjnych;
  • usprawnienie prac Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI);
  • •rezygnację z działań KRiBSI o charakterze zakazów i nakazów;
  • zwiększenie transparentności działalności Przewodniczącego KRiBSI i jego Zastępców;
  • zwiększenie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych prawnie chronionych informacji.

Piaskownice regulacyjne mają przyspieszyć innowacje

Jednym z najważniejszych elementów ustawy jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania piaskownic regulacyjnych.

Piaskownica regulacyjna jest rozwiązaniem, które umożliwia przedsiębiorstwu i instytucji testowanie nowych rozwiązań w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, pod nadzorem właściwego organu oraz zgodnie z określonymi wymogami regulacyjnymi. Polska będzie jednym z pierwszych państw w Europie wdrażających takie rozwiązanie.

– Firmy muszą mieć łatwość w testowaniu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w bezpiecznym otoczeniu prawnym. Piaskownice regulacyjne AI, które wprowadzamy,

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Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
oprac. Katarzyna Kania
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Tematy: Sztuczna inteligencjaAIustawa
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