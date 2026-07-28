Ważny komunikat z ZUS. Zmiany w terminach wypłat emerytur i rent w sierpniu

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasadami obowiązującymi w ZUS, emerytury i renty są przekazywane w terminach określonych w decyzji o przyznaniu świadczenia. Standardowo wypłaty realizowane są w jednym z sześciu stałych terminów przypadających na 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty wypada w sobotę, niedzielę lub święto, ZUS przekazuje świadczenie wcześniej. Pieniądze trafiają do uprawnionych najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowaną datę wypłaty. Takie zasady wynikają z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz wieloletniej praktyki stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być przekazywane na dwa sposoby – przelewem na rachunek bankowy wskazany przez emeryta lub rencistę albo za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przelewów bankowych środki są księgowane najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed wyznaczonym terminem wypłaty. Natomiast przekazy pocztowe są nadawane odpowiednio wcześniej, zazwyczaj około trzech dni roboczych przed planowaną datą doręczenia.

Jeżeli emerytura lub renta jest przekazywana za granicę, za dzień wypłaty uznaje się moment przekazania środków przez ZUS do banku lub instytucji odpowiedzialnej za ich dalszą realizację.

Nowe terminy wypłat emerytur w lipcu 2026

Osoby, których termin wypłaty emerytury lub renty przypada 1 sierpnia, otrzymają świadczenia jeszcze w lipcu. Przekazy dostarczane przez listonoszy zostaną przekazane do obsługi pocztowej 28 lipca, natomiast środki wypłacane na rachunki bankowe trafią do banków 30 lipca.

„Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia” – informuje ZUS.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Wielu emerytów zastanawia się, czy można zmienić termin wypłaty emerytury lub renty. W praktyce taka możliwość występuje bardzo rzadko. ZUS rozpatruje takie wnioski jedynie w wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych sytuacjach.

Zmiana terminu może zostać uwzględniona przede wszystkim wtedy, gdy świadczeniobiorca musi regulować należności z określonym, nieprzesuwalnym terminem, np. alimenty lub inne zobowiązania wynikające z decyzji administracyjnych. Sama konieczność spłacania rat kredytu nie jest natomiast wystarczającym argumentem, ponieważ termin ich płatności można zazwyczaj uzgodnić z bankiem.

Każdy wniosek o zmianę daty wypłaty jest oceniany indywidualnie, a ostateczna decyzja w tej sprawie należy do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość najniższej emerytury w sierpniu 2026 r.?

W sierpniu 2026 roku najniższa emerytura oraz minimalna renta gwarantowana wynoszą 1978,49 zł brutto. Wysokość tej kwoty została określona w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 r., który zawiera również informacje dotyczące minimalnych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia dla sierot zupełnych, a także limitów potrąceń i kwot wolnych od egzekucji.

Obowiązująca stawka weszła w życie 1 marca 2026 roku i pozostanie aktualna do kolejnej waloryzacji. Zgodnie z zasadami corocznego podwyższania świadczeń, następna zmiana wysokości minimalnej emerytury i renty nastąpi od 1 marca 2027 roku.