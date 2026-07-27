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Niektórym ZUS wypłaci 14. emeryturę wcześniej. Oto nowe terminy

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 17:59
Niektórym ZUS wypłaci 14. emeryturę wcześniej. Oto nowe terminy
Niektórym ZUS wypłaci 14. emeryturę wcześniej. Oto nowe terminy/Shutterstock
We wrześniu emeryci i renciści ponownie otrzymają dodatkowe świadczenie, czyli tzw. 14. emeryturę. Znane są już terminy przekazywania pieniędzy przez ZUS, dzięki czemu wiadomo, kiedy środki trafią na konta lub zostaną dostarczone przez listonosza. Sprawdź, kto może liczyć na wypłatę, w jakich terminach będzie realizowana oraz jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Czternasta emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie pieniężne przysługujące emerytom i rencistom. Zasady jego przyznawania określa ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2023 poz. 1353). Uprawnione osoby nie muszą składać żadnych wniosków – świadczenie jest przyznawane i wypłacane automatycznie przez właściwy organ.

Ile wynosi 14. emerytura w 2026 roku?

Pełna kwota 14. emerytury jest równa wysokości najniższej emerytury, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu należnych potrąceń do świadczeniobiorców trafi około 1600-1650 zł netto.

Pełne dodatkowe świadczenie przysługuje emerytom i rencistom, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego limitu stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każda złotówka przekraczająca próg 2900 zł brutto obniża wysokość czternastej emerytury o dokładnie taką samą kwotę.

Przykładowo osoba pobierająca 3100 zł brutto emerytury otrzyma 14. emeryturę pomniejszoną o 200 zł, czyli w wysokości 1778,49 zł brutto. Warto pamiętać, że świadczenie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy jego końcowa wartość wyniesie co najmniej 50 zł brutto.

14. emerytura – kiedy będzie wypłacana?

Czternasta emerytura zostanie przekazana we wrześniu, razem z comiesięcznym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. ZUS będzie realizował wypłaty zgodnie z obowiązującym harmonogramem terminów, w których na co dzień przekazywane są emerytury i renty.

Standardowe daty wypłat to:

  • 1. dzień miesiąca,
  • 5. dzień miesiąca,
  • 6. dzień miesiąca,
  • 10. dzień miesiąca,
  • 15. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 25. dzień miesiąca.

14. emerytura – nowe terminy wypłat we wrześniu 2026

We wrześniu 2026 roku niektórzy emeryci i renciści otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Powodem są dni wolne od pracy przypadające w standardowych terminach wypłat ZUS. Wraz z comiesięczną emeryturą lub rentą na konta uprawnionych trafi również 14. emerytura.

Wrześniowy harmonogram wypłat przedstawia się następująco:

  • 1 września (wtorek) – wypłata zgodnie z planem,
  • 4 września (piątek) – tego dnia ZUS przekaże także świadczenia przypadające na 6 września (niedziela),
  • 10 września (czwartek) – wypłata bez zmian,
  • 15 września (wtorek) – wypłata zgodnie z harmonogramem,
  • 18 września (piątek) – tego dnia zostaną wypłacone również świadczenia z terminem 20 września (niedziela),
  • 25 września (piątek) – wypłata odbędzie się zgodnie z planem.

Oznacza to, że osoby, których standardowy termin wypłaty przypada 6 lub 20 września, otrzymają zarówno emeryturę, jak i 14. emeryturę wcześniej – odpowiednio 5 i 19 września.

Kto nie otrzyma 14. emerytury w ogóle?

Nie każdy emeryt będzie mógł liczyć na wypłatę 14. emerytury w 2026 roku. Dodatkowe świadczenie nie zostanie przyznane osobom, którym po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wyliczona kwota okaże się niższa niż 50 zł brutto.

Istnieją również grupy osób, które są całkowicie wykluczone z otrzymania czternastki, niezależnie od wysokości pobieranych świadczeń. Dotyczy to między innymi sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, osób pobierających świadczenie przedemerytalne zawieszone z powodu przekroczenia limitu dodatkowych zarobków, a także sportowców otrzymujących tzw. emeryturę olimpijską, czyli medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk osób niesłyszących.

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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: ZUSemeryturyczternasta emerytura14 emerytura
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