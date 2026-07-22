Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki od 1 marca 2027 r. dostaną ponad 7 tysięcy złotych

Emerytura honorowa to wyjątkowe świadczenie skierowane do osób, które osiągnęły bardzo zaawansowany wiek. Ma ono przede wszystkim symboliczny charakter i jest formą wyrazu uznania dla najstarszych mieszkańców kraju. Nie zastępuje standardowej emerytury ani renty, lecz stanowi dodatkową wypłatę, która przysługuje niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń.

Kwestie związane z przyznawaniem emerytury honorowej regulują przepisy ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat oraz ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie honorowe przysługuje każdej osobie posiadającej polskie obywatelstwo, która ukończyła 100 lat. Prawo do tego dodatku powstaje w dniu setnych urodzin i nie jest uzależnione od wcześniejszej aktywności zawodowej, wysokości dochodów ani pobierania innych świadczeń. Oznacza to, że wsparcie mogą otrzymać również osoby, które nigdy nie pracowały i nie odprowadzały składek na ubezpieczenie społeczne.

Sposób przyznania świadczenia zależy od tego, czy senior korzysta już z innych świadczeń:

osoby pobierające emeryturę, rentę lub inne świadczenie objęte ustawą z 18 października 2024 r. otrzymują emeryturę honorową automatycznie. Nie muszą składać żadnego dodatkowego wniosku – właściwy organ sam wydaje decyzję i rozpoczyna wypłatę dodatku;

objęte ustawą z 18 października 2024 r. otrzymują emeryturę honorową automatycznie. Nie muszą składać żadnego dodatkowego wniosku – właściwy organ sam wydaje decyzję i rozpoczyna wypłatę dodatku; seniorzy, którzy nie pobierają żadnego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego, muszą samodzielnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia honorowego. Dopiero po jego rozpatrzeniu zostanie wydana decyzja dotycząca wypłaty dodatku.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 roku?

Aktualna wysokość emerytury honorowej to 6938,92 zł brutto miesięcznie. Taka kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2027 roku, czyli do momentu przeprowadzenia kolejnej waloryzacji świadczeń. Podwyżka była wynikiem waloryzacji przeprowadzonej 1 marca 2026 roku, podczas której zastosowano wskaźnik na poziomie 5,3 proc.

W efekcie świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat, zwiększyło się o 349,25 zł miesięcznie – z wcześniejszych 6589,67 zł brutto do obecnej kwoty 6938,92 zł brutto.

Ile wyniesie emerytura honorowa w 2027 roku?

Choć dokładna wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok zostanie oficjalnie ogłoszona dopiero na początku przyszłego roku, już teraz pojawiły się pierwsze informacje dotyczące planów rządu. Z przedstawionego projektu rozporządzenia wynika, że rozważane jest zastosowanie minimalnego poziomu waloryzacji przewidzianego w przepisach. Oznacza to uwzględnienie inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.

Z obecnych prognoz wynika, że taki sposób wyliczenia przełożyłby się na wzrost emerytur i rent o około 3,48 proc. od 1 marca 2027 roku. Świadczenie honorowe wyniosłoby wtedy 7180,39 zł.

Czy emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc?

Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe jest wypłacane jako stały, miesięczny dodatek przekazywany razem z emeryturą lub rentą. Dzięki temu osoby, którym przysługuje to wsparcie, otrzymują je regularnie w tym samym terminie co pozostałe należne świadczenia.

Kto wypłaca świadczenie honorowe i kiedy?

Świadczenie honorowe może być wypłacane przez ZUS albo KRUS – zależy to od tego, w którym systemie ubezpieczeniowym dana osoba była objęta. Jeśli senior nie pobiera emerytury ani renty, wypłatą dodatku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pieniądze są przekazywane według terminów obowiązujących przy wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych. W praktyce oznacza to, że osoby pobierające emeryturę lub rentę otrzymują dodatek honorowy zazwyczaj razem z podstawowym świadczeniem, w tym samym terminie wypłaty.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Emerytura honorowa podlega takim samym zasadom opodatkowania jak zwykłe świadczenia emerytalne. Od kwoty brutto potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna, dlatego faktyczna kwota, która trafia do seniora, jest niższa od wartości brutto prezentowanej w oficjalnych informacjach.

Uprawnionych do rekordowego dodatku z ZUS jest coraz więcej

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 roku emeryturę honorową otrzymywało w Polsce ponad 3,8 tys. osób, które ukończyły 100 lat. Prognozy demograficzne przygotowane przez Ministerstwo Finansów w ramach długoterminowych analiz gospodarczych wskazują jednak, że grupa ta będzie systematycznie rosnąć. Według szacunków w 2040 roku liczba stulatków może przekroczyć 20 tys. osób, a do 2060 roku może wzrosnąć nawet do około 70 tys. seniorów.

Podstawa prawna :