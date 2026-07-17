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Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 20:50
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić/shutterstock
W 2026 roku obowiązek opłacania abonamentu RTV nadal obowiązuje, jednak część emerytów może zostać z niego zwolniona. O możliwości skorzystania z ulgi decyduje wysokość pobieranego świadczenia. Jeśli emerytura nie przekracza 4451,80 zł brutto miesięcznie, senior może ubiegać się o zwolnienie z opłat za używanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Od 2026 roku obowiązują wyższe stawki abonamentu RTV. Za korzystanie z odbiornika radiowego trzeba zapłacić 9,50 zł miesięcznie. Z kolei abonament za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny wynosi 30,50 zł miesięcznie. Oznacza to, że przy opłacaniu abonamentu co miesiąc roczny koszt to 114 zł w przypadku radia oraz 366 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Nadal można jednak skorzystać z rabatów za opłacenie abonamentu z wyprzedzeniem. Obowiązują następujące zniżki:

  • 3 proc. przy wpłacie za dwa miesiące,
  • 4 proc. przy opłacie za trzy miesiące,
  • 5 proc. przy uiszczeniu należności za sześć miesięcy,
  • 10 proc. przy jednorazowej wpłacie za cały rok.

Preferencyjne stawki dotyczą zarówno abonamentu za odbiornik radiowy, jak i za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Po zastosowaniu zniżek za wcześniejsze uregulowanie należności opłaty abonamentu RTV w 2026 roku są korzystniejsze niż przy płatnościach dokonywanych co miesiąc. Osoby, które zdecydują się opłacić abonament z góry – za kilka miesięcy lub za cały rok – mogą zmniejszyć łączny koszt. Przykładowo jednorazowa wpłata za abonament radiowy za cały rok będzie niższa niż suma dwunastu miesięcznych opłat regulowanych oddzielnie.

Okres

Abonament radiowy w 2026 roku

Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku

2 m-ce

18,40 zł

59,20 zł

3 m-ce

27,40 zł

87,80 zł

4 m-ce

36,90 zł

118,30 zł

5 m-cy

45,80 zł

147,00 zł

6 m-cy

54,10 zł

173,80 zł

7 m-cy

63,60 zł

204,30 zł

8 m-cy

72,50 zł

233,00 zł

9 m-cy

81,50 zł

261,60 zł

10 m-cy

91,00 zł

292,10 zł

11 m-cy

99,90 zł

320,80 zł

12 m-cy

102,60 zł

329,40 zł

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku

Część osób spełniających określone kryteria może zostać całkowicie zwolniona z obowiązku regulowania opłat za abonament RTV. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy udać się do placówki Poczty Polskiej, przedstawić dokument potwierdzający prawo do ulgi oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione wszystkie wymagane formalności.

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV mogą zostać zwolnione między innymi:

  • osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (stałej albo czasowej);
  • osoby, które ukończyły 75 lat;
  • osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • osoby z całkowitą głuchotą lub obustronnym uszkodzeniem słuchu spełniającym określone wymagania medyczne;
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
  • seniorzy po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok;
  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które spełniają kryteria dochodowe przewidziane w przepisach, a także osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne;
  • osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów dotyczących ustalania i wypłaty tego świadczenia.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku większa grupa seniorów może skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłat abonamentowych, ponieważ wzrósł obowiązujący limit dochodowy. Z ulgi nadal mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2025 roku maksymalna wysokość emerytury uprawniająca do zwolnienia wynosiła 4090,86 zł brutto, co odpowiadało połowie średniego wynagrodzenia za 2024 rok, które wynosiło 8181,72 zł brutto. W tym roku limit został zwiększony. Z danych ogłoszonych przez Prezesa GUS 9 lutego wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w 2025 roku osiągnęło poziom 8903,56 zł, dlatego w 2026 roku ze zwolnienia mogą skorzystać emeryci otrzymujący świadczenie nie wyższe niż 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?

Procedura uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych zależy od tego, na jakiej podstawie dana osoba nabywa prawo do ulgi. Najmniej formalności dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku zwolnienie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku czy dostarczania dodatkowych dokumentów.

Pozostałe osoby spełniające warunki zwolnienia muszą zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, wypełnić stosowne oświadczenie oraz przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

Zwolnienie nie obowiązuje od razu w dniu złożenia dokumentów. Zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona dopełniła wszystkich wymaganych formalności.

Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:

Powód zwolnienia

Wymagane dokumenty

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy

Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję

Ukończenie 75. roku życia

Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie

Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej

Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego).

Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu

Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry

Ostrość wzroku do 15%

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku lub orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lub zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry

Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni

Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku

Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej

Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego

Posiadanie statusu bezrobotnego

Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego

Pobieranie zasiłku przedemerytalnego

Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego

Pobieranie zasiłku dla opiekuna

Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Brak opłacania abonamentu RTV może wiązać się z koniecznością zapłaty dodatkowej kary. Jej wysokość odpowiada 30-krotności miesięcznej stawki abonamentowej, dlatego w 2026 roku wynosi:

  • 285 zł – w przypadku zaległości dotyczących wyłącznie odbiornika radiowego,
  • 915 zł – gdy osoba posiada radio oraz telewizor.

Po otrzymaniu wezwania do uregulowania zaległości dłużnik ma 7 dni na zapłatę wymaganej kwoty albo przedstawienie dokumentów potwierdzających, że przysługuje mu ustawowe zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Co z abonamentem RTV w 2027 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłat za abonament RTV obowiązujących od 2027 roku. Miesięczna należność za korzystanie wyłącznie z odbiornika radiowego wzrośnie do 10,80 zł, czyli będzie wyższa o 1,30 zł w porównaniu z aktualną stawką. Z kolei abonament za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny wyniesie 34,50 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 4 zł względem obecnej opłaty wynoszącej 30,50 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005 Nr 85 poz. 728)
  • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 885)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.
  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005 Nr 85 poz. 728)
  • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 885)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r. (Dz.U. 2026 poz. 665)
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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: zwolnieniaseniorzyabonament RTVtelewizja
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