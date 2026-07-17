Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Od 2026 roku obowiązują wyższe stawki abonamentu RTV. Za korzystanie z odbiornika radiowego trzeba zapłacić 9,50 zł miesięcznie. Z kolei abonament za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny wynosi 30,50 zł miesięcznie. Oznacza to, że przy opłacaniu abonamentu co miesiąc roczny koszt to 114 zł w przypadku radia oraz 366 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Nadal można jednak skorzystać z rabatów za opłacenie abonamentu z wyprzedzeniem. Obowiązują następujące zniżki:

3 proc. przy wpłacie za dwa miesiące,

4 proc. przy opłacie za trzy miesiące,

5 proc. przy uiszczeniu należności za sześć miesięcy,

10 proc. przy jednorazowej wpłacie za cały rok.

Preferencyjne stawki dotyczą zarówno abonamentu za odbiornik radiowy, jak i za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Po zastosowaniu zniżek za wcześniejsze uregulowanie należności opłaty abonamentu RTV w 2026 roku są korzystniejsze niż przy płatnościach dokonywanych co miesiąc. Osoby, które zdecydują się opłacić abonament z góry – za kilka miesięcy lub za cały rok – mogą zmniejszyć łączny koszt. Przykładowo jednorazowa wpłata za abonament radiowy za cały rok będzie niższa niż suma dwunastu miesięcznych opłat regulowanych oddzielnie.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku

Część osób spełniających określone kryteria może zostać całkowicie zwolniona z obowiązku regulowania opłat za abonament RTV. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy udać się do placówki Poczty Polskiej, przedstawić dokument potwierdzający prawo do ulgi oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione wszystkie wymagane formalności.

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV mogą zostać zwolnione między innymi:

osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (stałej albo czasowej);

osoby, które ukończyły 75 lat;

osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy;

osoby z całkowitą głuchotą lub obustronnym uszkodzeniem słuchu spełniającym określone wymagania medyczne;

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;

seniorzy po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok;

osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które spełniają kryteria dochodowe przewidziane w przepisach, a także osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne;

osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów dotyczących ustalania i wypłaty tego świadczenia.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku większa grupa seniorów może skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłat abonamentowych, ponieważ wzrósł obowiązujący limit dochodowy. Z ulgi nadal mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2025 roku maksymalna wysokość emerytury uprawniająca do zwolnienia wynosiła 4090,86 zł brutto, co odpowiadało połowie średniego wynagrodzenia za 2024 rok, które wynosiło 8181,72 zł brutto. W tym roku limit został zwiększony. Z danych ogłoszonych przez Prezesa GUS 9 lutego wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w 2025 roku osiągnęło poziom 8903,56 zł, dlatego w 2026 roku ze zwolnienia mogą skorzystać emeryci otrzymujący świadczenie nie wyższe niż 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?

Procedura uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych zależy od tego, na jakiej podstawie dana osoba nabywa prawo do ulgi. Najmniej formalności dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku zwolnienie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku czy dostarczania dodatkowych dokumentów.

Pozostałe osoby spełniające warunki zwolnienia muszą zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, wypełnić stosowne oświadczenie oraz przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

Zwolnienie nie obowiązuje od razu w dniu złożenia dokumentów. Zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona dopełniła wszystkich wymaganych formalności.

Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:

Powód zwolnienia Wymagane dokumenty Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję Ukończenie 75. roku życia Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego). Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry Ostrość wzroku do 15% Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku lub orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lub zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego Posiadanie statusu bezrobotnego Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego Pobieranie zasiłku przedemerytalnego Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego Pobieranie zasiłku dla opiekuna Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Brak opłacania abonamentu RTV może wiązać się z koniecznością zapłaty dodatkowej kary. Jej wysokość odpowiada 30-krotności miesięcznej stawki abonamentowej, dlatego w 2026 roku wynosi:

285 zł – w przypadku zaległości dotyczących wyłącznie odbiornika radiowego,

– w przypadku zaległości dotyczących wyłącznie odbiornika radiowego, 915 zł – gdy osoba posiada radio oraz telewizor.

Po otrzymaniu wezwania do uregulowania zaległości dłużnik ma 7 dni na zapłatę wymaganej kwoty albo przedstawienie dokumentów potwierdzających, że przysługuje mu ustawowe zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Co z abonamentem RTV w 2027 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłat za abonament RTV obowiązujących od 2027 roku. Miesięczna należność za korzystanie wyłącznie z odbiornika radiowego wzrośnie do 10,80 zł, czyli będzie wyższa o 1,30 zł w porównaniu z aktualną stawką. Z kolei abonament za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny wyniesie 34,50 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 4 zł względem obecnej opłaty wynoszącej 30,50 zł.

Podstawa prawna :