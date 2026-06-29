Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia

Ogólnopolska Karta Seniora to program przeznaczony dla osób, które ukończyły 60 lat. Jego głównym założeniem jest wspieranie seniorów w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie dostępu do licznych zniżek i specjalnych ofert. Dzięki karcie można skorzystać m.in. z tańszych usług medycznych, ulgowych biletów do kin, teatrów i muzeów, a także rabatów w sanatoriach oraz podczas codziennych zakupów.

Program jest stale rozszerzany, a liczba punktów i instytucji uczestniczących w inicjatywie systematycznie rośnie. Jakie korzyści daje posiadanie takiej karty?

Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa skierowana do osób po 60. roku życia, której celem jest zapewnienie dostępu do usług i produktów w korzystniejszych cenach. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać z rabatów dostępnych w tysiącach miejsc na terenie całego kraju, m.in. w sklepach, placówkach medycznych, gabinetach rehabilitacyjnych, a także w instytucjach kulturalnych, hotelach, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych czy restauracjach.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 60 lat, bez względu na wysokość dochodów, stan zdrowia czy status zawodowy. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i osoby pozostające aktywne zawodowo.

Na karcie nie są umieszczane dane osobowe właściciela – znajduje się na niej wyłącznie indywidualny numer uczestnika nadawany podczas rejestracji do programu. Aby skorzystać z dostępnych rabatów, wystarczy okazać kartę w punkcie uczestniczącym w programie i wybrać interesującą ofertę.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest akceptowana w 82 sanatoriach i uzdrowiskach na terenie całego kraju. Placówki te najczęściej proponują zniżki na pobyty oraz zabiegi lecznicze, a także oferują możliwość korzystania z dodatkowych usług na preferencyjnych warunkach, takich jak:

zakup kosmetyków dostępnych w sklepach uzdrowiskowych,

opłaty parkingowe,

usługi gastronomiczne,

wypożyczenie kijków do nordic walking,

korzystanie ze stref basenowych i saun.

Aktualny wykaz współpracujących sanatoriów wraz ze szczegółami dotyczącymi rabatów dostępny jest na stronie programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Baza jest regularnie aktualizowana i sukcesywnie poszerzana.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora daje osobom po 60. roku życia dostęp do licznych zniżek, które mają ułatwiać codzienne życie i zachęcać do większej aktywności. W programie uczestniczy już ponad 5300 punktów w całej Polsce, a liczba partnerów stale się zwiększa.

Poza sanatoriami i uzdrowiskami, rabaty obejmują również wiele innych kategorii, takich jak:

zakupy – zniżki w 2593 sklepach z różnych branż,

– zniżki w 2593 sklepach z różnych branż, usługi medyczne – tańsza rehabilitacja, wizyty u specjalistów, zabiegi stomatologiczne oraz okulary,

– tańsza rehabilitacja, wizyty u specjalistów, zabiegi stomatologiczne oraz okulary, gastronomia – 868 restauracji i kawiarni oferujących preferencyjne ceny,

– 868 restauracji i kawiarni oferujących preferencyjne ceny, noclegi – 609 obiektów z rabatami na pobyt,

– 609 obiektów z rabatami na pobyt, usługi kosmetyczne i fryzjerskie – promocje w salonach urody,

– promocje w salonach urody, kultura i rozrywka – tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest proste i nie wymaga załatwiania wielu formalności. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie programu, a następnie przesłać go pocztą na wskazany adres.

Dokumenty potrzebne do przystąpienia do programu można także pobrać ze stron internetowych gmin uczestniczących w inicjatywie „Gmina Przyjazna Seniorom” lub odebrać osobiście w urzędach wspierających ten program.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby uzyskać Kartę Seniora, konieczne jest wniesienie składki członkowskiej, której wysokość uzależniona jest od wybranego okresu ważności dokumentu:

35 zł – za kartę ważną przez rok,

– za kartę ważną przez rok, 50 zł – za kartę obowiązującą przez dwa lata.

Z obowiązku uiszczenia opłaty zwolnieni są mieszkańcy gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, ponieważ koszty wydania karty pokrywa lokalny samorząd. Obecnie do programu przystąpiło około 360 miast i gmin, a aktualny wykaz uczestników można znaleźć na stronie glosseniora.pl.