Dofinansowanie do wczasów dla emerytów w 2026 roku. Jakie dofinansowania do wczasów przysługują emerytom w 2026 roku?

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego, 21-dniowego urlopu przeznaczonego na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Turnusy te łączą wypoczynek z działaniami rehabilitacyjnymi i są organizowane dla grup liczących co najmniej 20 osób z niepełnosprawnościami. Mogą odbywać się zarówno w formie wyjazdowej, jak i stacjonarnie w miejscu zamieszkania uczestników. Zgodnie z przepisami każdy taki turnus powinien trwać minimum 14 dni.

Kto może skorzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON w 2026 roku?

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, a także osoby legitymujące się orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. Warunkiem uzyskania wsparcia jest również spełnienie kryterium dochodowego.

Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

50 proc. przeciętnego wynagrodzenia , czyli 4781,44 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

, czyli 4781,44 zł – w gospodarstwie wieloosobowym, 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6215,87 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoby, których dochody przekraczają wskazane limity, również mogą otrzymać dofinansowanie. W takim przypadku kwota wsparcia zostanie jednak odpowiednio obniżona o wartość przekroczenia kryterium dochodowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument potwierdzający niezdolność do pracy,

spełniać obowiązujące kryterium dochodowe, wynoszące do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym lub do 65 proc. w gospodarstwie jednoosobowym,

wybrać turnus rehabilitacyjny przeznaczony dla co najmniej 20 uczestników z podobnym rodzajem niepełnosprawności, trwający minimum 14 dni,

złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem PCPR, MOPS lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego w 2026 roku?

W okresie od czerwca do sierpnia 2026 roku obowiązują następujące stawki dofinansowania, wyliczane jako procent przeciętnego wynagrodzenia wynoszącego 9562,88 zł:

30% (ok. 2868 zł) – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością oraz młodzieży uczącej się w wieku 16–24 lat,

– dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością oraz młodzieży uczącej się w wieku 16–24 lat, 27% (ok. 2581 zł) – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 25% (ok. 2390 zł) – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,

– dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 20% (ok. 1912 zł) – dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

W uzasadnionych, trudnych sytuacjach życiowych możliwe jest podwyższenie wsparcia nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 3825 zł). Przyznane środki nie mogą jednak przekroczyć faktycznych kosztów turnusu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?

Podstawowa procedura wygląda następująco:

należy przygotować wymagane dokumenty, takie jak orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie o dochodach (np. PIT-y lub dokumenty z MOPS/PCPR),

trzeba wybrać turnus rehabilitacyjny spełniający określone warunki: minimum 14 dni, co najmniej 20 uczestników,

następnie składa się wniosek w PCPR lub MOPS, a także u organizatora turnusu – w formie papierowej lub elektronicznej (np. przez ePUAP),

po rozpatrzeniu wniosku PFRON przyznaje dofinansowanie i przekazuje środki bezpośrednio na konto organizatora turnusu.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2026

PFRON przewiduje także możliwość przyznania dofinansowania dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, które może wynosić do 20% przeciętnego wynagrodzenia (około 1912 zł). Warunkiem uzyskania wsparcia jest towarzyszenie uczestnikowi przez cały czas trwania turnusu. Wniosek o takie dofinansowanie składa się łącznie z dokumentacją osoby biorącej udział w turnusie.

Wczasy pod gruszą dla emerytów i rencistów w 2026 roku

W niektórych przypadkach emeryci i renciści mogą otrzymać wsparcie finansowe na wypoczynek w formie tzw. „wczasów pod gruszą”, czyli dopłaty do urlopu finansowanej przez pracodawcę. Przyznanie tego świadczenia zależy od indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej seniora, a środki pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jeśli regulamin funduszu przewiduje taką możliwość, z pomocy mogą korzystać także byli pracownicy oraz ich rodziny, co pozwala emerytom ubiegać się o dofinansowanie.

Środki te można przeznaczyć na dowolną formę wypoczynku – zarówno zorganizowaną, jak i indywidualną, w kraju lub za granicą, a także na spędzenie urlopu w domu.

Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Procedura ubiegania się o świadczenie jest nieskomplikowana:

należy zapoznać się z regulaminem ZFŚS obowiązującym w zakładzie pracy lub u byłego pracodawcy, który określa osoby uprawnione oraz zasady przyznawania dopłat,

trzeba przygotować wymagane dokumenty, najczęściej w formie oświadczenia o dochodach,

następnie składa się wniosek w dziale kadr lub w komórce socjalnej – formularz zazwyczaj udostępnia pracodawca,

po złożeniu wniosku pozostaje oczekiwać na decyzję funduszu, który ustala wysokość dofinansowania, biorąc pod uwagę sytuację materialną oraz kryteria socjalne.

Warto pamiętać, że wysokość dopłaty nie jest odgórnie określona przepisami – zależy od regulaminu ZFŚS oraz indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.

Dla emerytów i rencistów rok 2026 oznacza dostęp do dwóch głównych form wsparcia w zakresie wypoczynku i zdrowia: