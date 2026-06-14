Dofinansowanie do wczasów dla emerytów w 2026 roku. Jakie dofinansowania do wczasów przysługują emerytom w 2026 roku?

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego, 21-dniowego urlopu przeznaczonego na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Turnusy te łączą wypoczynek z działaniami rehabilitacyjnymi i są organizowane dla grup liczących co najmniej 20 osób z niepełnosprawnościami. Mogą odbywać się zarówno w formie wyjazdowej, jak i stacjonarnie w miejscu zamieszkania uczestników. Zgodnie z przepisami każdy taki turnus powinien trwać minimum 14 dni.
Kto może skorzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON w 2026 roku?
O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, a także osoby legitymujące się orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. Warunkiem uzyskania wsparcia jest również spełnienie kryterium dochodowego.
Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4781,44 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
- 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6215,87 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.
Osoby, których dochody przekraczają wskazane limity, również mogą otrzymać dofinansowanie. W takim przypadku kwota wsparcia zostanie jednak odpowiednio obniżona o wartość przekroczenia kryterium dochodowego.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?
Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić kilka podstawowych warunków:
- posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument potwierdzający niezdolność do pracy,
- spełniać obowiązujące kryterium dochodowe, wynoszące do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym lub do 65 proc. w gospodarstwie jednoosobowym,
- wybrać turnus rehabilitacyjny przeznaczony dla co najmniej 20 uczestników z podobnym rodzajem niepełnosprawności, trwający minimum 14 dni,
- złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem PCPR, MOPS lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego.
Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego w 2026 roku?
W okresie od czerwca do sierpnia 2026 roku obowiązują następujące stawki dofinansowania, wyliczane jako procent przeciętnego wynagrodzenia wynoszącego 9562,88 zł:
- 30% (ok. 2868 zł) – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością oraz młodzieży uczącej się w wieku 16–24 lat,
- 27% (ok. 2581 zł) – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- 25% (ok. 2390 zł) – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
- 20% (ok. 1912 zł) – dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.
W uzasadnionych, trudnych sytuacjach życiowych możliwe jest podwyższenie wsparcia nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 3825 zł). Przyznane środki nie mogą jednak przekroczyć faktycznych kosztów turnusu.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?
Podstawowa procedura wygląda następująco:
- należy przygotować wymagane dokumenty, takie jak orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie o dochodach (np. PIT-y lub dokumenty z MOPS/PCPR),
- trzeba wybrać turnus rehabilitacyjny spełniający określone warunki: minimum 14 dni, co najmniej 20 uczestników,
- następnie składa się wniosek w PCPR lub MOPS, a także u organizatora turnusu – w formie papierowej lub elektronicznej (np. przez ePUAP),
- po rozpatrzeniu wniosku PFRON przyznaje dofinansowanie i przekazuje środki bezpośrednio na konto organizatora turnusu.
Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2026
PFRON przewiduje także możliwość przyznania dofinansowania dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, które może wynosić do 20% przeciętnego wynagrodzenia (około 1912 zł). Warunkiem uzyskania wsparcia jest towarzyszenie uczestnikowi przez cały czas trwania turnusu. Wniosek o takie dofinansowanie składa się łącznie z dokumentacją osoby biorącej udział w turnusie.
Wczasy pod gruszą dla emerytów i rencistów w 2026 roku
W niektórych przypadkach emeryci i renciści mogą otrzymać wsparcie finansowe na wypoczynek w formie tzw. „wczasów pod gruszą”, czyli dopłaty do urlopu finansowanej przez pracodawcę. Przyznanie tego świadczenia zależy od indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej seniora, a środki pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jeśli regulamin funduszu przewiduje taką możliwość, z pomocy mogą korzystać także byli pracownicy oraz ich rodziny, co pozwala emerytom ubiegać się o dofinansowanie.
Środki te można przeznaczyć na dowolną formę wypoczynku – zarówno zorganizowaną, jak i indywidualną, w kraju lub za granicą, a także na spędzenie urlopu w domu.
Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?
Procedura ubiegania się o świadczenie jest nieskomplikowana:
- należy zapoznać się z regulaminem ZFŚS obowiązującym w zakładzie pracy lub u byłego pracodawcy, który określa osoby uprawnione oraz zasady przyznawania dopłat,
- trzeba przygotować wymagane dokumenty, najczęściej w formie oświadczenia o dochodach,
- następnie składa się wniosek w dziale kadr lub w komórce socjalnej – formularz zazwyczaj udostępnia pracodawca,
- po złożeniu wniosku pozostaje oczekiwać na decyzję funduszu, który ustala wysokość dofinansowania, biorąc pod uwagę sytuację materialną oraz kryteria socjalne.
Warto pamiętać, że wysokość dopłaty nie jest odgórnie określona przepisami – zależy od regulaminu ZFŚS oraz indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.
Dla emerytów i rencistów rok 2026 oznacza dostęp do dwóch głównych form wsparcia w zakresie wypoczynku i zdrowia:
- Turnusy rehabilitacyjne z PFRON – skierowane do osób z niepełnosprawnością, z możliwością uzyskania dofinansowania także dla opiekuna. Wysokość wsparcia zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi zazwyczaj od 20 do 30% przeciętnego wynagrodzenia, z opcją zwiększenia nawet do 40%. Obowiązuje również kryterium dochodowe na poziomie 50–65% przeciętnego wynagrodzenia.
- „Wczasy pod gruszą” z ZFŚS – przeznaczone dla obecnych i byłych pracowników objętych zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przyznanie oraz wysokość dopłaty zależą od regulaminu ZFŚS oraz sytuacji materialnej i socjalnej wnioskodawcy.