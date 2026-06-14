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Dofinansowanie do wczasów dla emerytów w 2026 roku. Jakie dofinansowania do wczasów przysługują emerytom w 2026 roku?

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 11:08
Dofinansowanie do wczasów dla emerytów w 2026 roku. Jakie dofinansowania do wczasów przysługują emerytom w 2026 roku?
Dofinansowanie do wczasów dla emerytów w 2026 roku. Jakie dofinansowania do wczasów przysługują emerytom w 2026 roku?/Shutterstock
W 2026 roku emeryci mają możliwość skorzystania z różnych form wsparcia finansowego na wypoczynek. Obejmuje ono zarówno dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, jak i świadczenia wypłacane w ramach tzw. wczasów pod gruszą. Sprawdź, jakie formy pomocy są dostępne dla seniorów, kto może się o nie ubiegać oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie na wyjazd wypoczynkowy lub rehabilitacyjny.

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego, 21-dniowego urlopu przeznaczonego na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Turnusy te łączą wypoczynek z działaniami rehabilitacyjnymi i są organizowane dla grup liczących co najmniej 20 osób z niepełnosprawnościami. Mogą odbywać się zarówno w formie wyjazdowej, jak i stacjonarnie w miejscu zamieszkania uczestników. Zgodnie z przepisami każdy taki turnus powinien trwać minimum 14 dni.

Kto może skorzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON w 2026 roku?

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, a także osoby legitymujące się orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. Warunkiem uzyskania wsparcia jest również spełnienie kryterium dochodowego.

Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4781,44 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6215,87 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoby, których dochody przekraczają wskazane limity, również mogą otrzymać dofinansowanie. W takim przypadku kwota wsparcia zostanie jednak odpowiednio obniżona o wartość przekroczenia kryterium dochodowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

  • posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument potwierdzający niezdolność do pracy,
  • spełniać obowiązujące kryterium dochodowe, wynoszące do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym lub do 65 proc. w gospodarstwie jednoosobowym,
  • wybrać turnus rehabilitacyjny przeznaczony dla co najmniej 20 uczestników z podobnym rodzajem niepełnosprawności, trwający minimum 14 dni,
  • złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem PCPR, MOPS lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego w 2026 roku?

W okresie od czerwca do sierpnia 2026 roku obowiązują następujące stawki dofinansowania, wyliczane jako procent przeciętnego wynagrodzenia wynoszącego 9562,88 zł:

  • 30% (ok. 2868 zł) – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością oraz młodzieży uczącej się w wieku 16–24 lat,
  • 27% (ok. 2581 zł) – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% (ok. 2390 zł) – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20% (ok. 1912 zł) – dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

W uzasadnionych, trudnych sytuacjach życiowych możliwe jest podwyższenie wsparcia nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 3825 zł). Przyznane środki nie mogą jednak przekroczyć faktycznych kosztów turnusu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?

Podstawowa procedura wygląda następująco:

  • należy przygotować wymagane dokumenty, takie jak orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie o dochodach (np. PIT-y lub dokumenty z MOPS/PCPR),
  • trzeba wybrać turnus rehabilitacyjny spełniający określone warunki: minimum 14 dni, co najmniej 20 uczestników,
  • następnie składa się wniosek w PCPR lub MOPS, a także u organizatora turnusu – w formie papierowej lub elektronicznej (np. przez ePUAP),
  • po rozpatrzeniu wniosku PFRON przyznaje dofinansowanie i przekazuje środki bezpośrednio na konto organizatora turnusu.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2026

PFRON przewiduje także możliwość przyznania dofinansowania dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, które może wynosić do 20% przeciętnego wynagrodzenia (około 1912 zł). Warunkiem uzyskania wsparcia jest towarzyszenie uczestnikowi przez cały czas trwania turnusu. Wniosek o takie dofinansowanie składa się łącznie z dokumentacją osoby biorącej udział w turnusie.

Wczasy pod gruszą dla emerytów i rencistów w 2026 roku

W niektórych przypadkach emeryci i renciści mogą otrzymać wsparcie finansowe na wypoczynek w formie tzw. „wczasów pod gruszą”, czyli dopłaty do urlopu finansowanej przez pracodawcę. Przyznanie tego świadczenia zależy od indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej seniora, a środki pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jeśli regulamin funduszu przewiduje taką możliwość, z pomocy mogą korzystać także byli pracownicy oraz ich rodziny, co pozwala emerytom ubiegać się o dofinansowanie.

Środki te można przeznaczyć na dowolną formę wypoczynku – zarówno zorganizowaną, jak i indywidualną, w kraju lub za granicą, a także na spędzenie urlopu w domu.

Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Procedura ubiegania się o świadczenie jest nieskomplikowana:

  • należy zapoznać się z regulaminem ZFŚS obowiązującym w zakładzie pracy lub u byłego pracodawcy, który określa osoby uprawnione oraz zasady przyznawania dopłat,
  • trzeba przygotować wymagane dokumenty, najczęściej w formie oświadczenia o dochodach,
  • następnie składa się wniosek w dziale kadr lub w komórce socjalnej – formularz zazwyczaj udostępnia pracodawca,
  • po złożeniu wniosku pozostaje oczekiwać na decyzję funduszu, który ustala wysokość dofinansowania, biorąc pod uwagę sytuację materialną oraz kryteria socjalne.

Warto pamiętać, że wysokość dopłaty nie jest odgórnie określona przepisami – zależy od regulaminu ZFŚS oraz indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.

Dla emerytów i rencistów rok 2026 oznacza dostęp do dwóch głównych form wsparcia w zakresie wypoczynku i zdrowia:

  • Turnusy rehabilitacyjne z PFRON – skierowane do osób z niepełnosprawnością, z możliwością uzyskania dofinansowania także dla opiekuna. Wysokość wsparcia zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi zazwyczaj od 20 do 30% przeciętnego wynagrodzenia, z opcją zwiększenia nawet do 40%. Obowiązuje również kryterium dochodowe na poziomie 50–65% przeciętnego wynagrodzenia.
  • „Wczasy pod gruszą” z ZFŚS – przeznaczone dla obecnych i byłych pracowników objętych zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przyznanie oraz wysokość dopłaty zależą od regulaminu ZFŚS oraz sytuacji materialnej i socjalnej wnioskodawcy.
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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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Tematy: seniorzyemeryciwczasy pod grusządofinansowanie wypoczynku
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