Waloryzacja emerytur w 2027 roku. Znamy prognozy. Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2027 roku? Ile ZUS wypłaci seniorom?

Zgodnie z art. 88 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118), emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik ten wylicza się na podstawie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonego co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Choć oficjalna wysokość wskaźnika jest publikowana w lutym, już teraz pojawiają się wstępne prognozy dotyczące jego możliwego poziomu.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2027? Prognozy

Jak podaje gazetaprawna.pl, rząd zamierza przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję ustalenia wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. W praktyce oznacza to, że emerytury i renty mogą wzrosnąć co najmniej o 3,48 proc.

Najniższa emerytura brutto i netto w 2027 roku

Najniższa emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, czyli około 1800,43 złotych netto miesięcznie. Przy prognozowanym na 2027 rok wskaźniku waloryzacji 3,48 proc. najniższa emerytura w 2027 roku może wynieść 2047,34 zł brutto, czyli około 1863,08 zł netto. Emerytura w porównaniu z rokiem 2026 wzrosłaby więc o 68,85 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2027 brutto i netto [Tabela]

Ile wyniosą emerytury po waloryzacji w 2026 roku? Poniżej przedstawiamy tabelę kwot brutto i netto dla emerytur przy założeniu, że wskaźnik waloryzacji wyniesie prognozowane 3,48 proc.

Emerytura w 2026 roku brutto Emerytura w 2026 roku netto Emerytura po waloryzacji w 2027 roku brutto Emerytura po waloryzacji w 2027 roku netto Wzrost brutto Wzrost netto 1978,49 zł 1800,43 zł 2047,34 zł 1863,08 zł 68,85 zł 62,65 zł 2000 zł 1820,00 zł 2069,60 zł 1883,34 zł 69,60 zł 63,34 zł 2500 zł 2275,00 zł 2587,00 zł 2343,73 zł 87,00 zł 68,73 zł 3000 zł 2670,00 zł 3104,40 zł 2752,47 zł 104,40 zł 82,47 zł 3500 zł 3065,00 zł 3621,80 zł 3161,22 zł 121,80 zł 96,22 zł 4000 zł 3460 zł 4139,20 zł 3569,97 zł 139,20 zł 109,97 zł 4500 zł 3855 zł 4656,60 zł 3978,72 zł 156,60 zł 123,72 zł 5000 zł 4250,00 zł 5174,00 zł 4387,46 zł 174,00 zł 137,46 zł 5500 zł 4645,00 zł 5691,40 zł 4796,20 zł 191,40 zł 151,20 zł 6000 zł 5040,00 zł 6208,80 zł 5204,95 zł 208,80 zł 164,95 zł 6500 zł 5435,00 zł 6726,50 zł 5613,66 zł 226,50 zł 178,66 zł 7000 zł 5830,00 zł 7243,60 zł 6022,45 zł 243,60 zł 192,45 zł 7500 zł 6225,00 zł 7761,00 zł 6431,19 zł 261,00 zł 206,19 zł 8000 zł 6620,00 zł 8278,40 zł 6839,93 zł 278,40 zł 219,93 zł 8500 zł 7015,00 zł 8795,80 zł 7248,68 zł 295,80 zł 233,68 zł 9000 zł 7410,00 zł 9313,20 zł 7657,43 zł 313,20 zł 247,43 zł

Przedstawione kwoty netto uwzględniają zwolnienie emerytur do 2500 zł z podatku dochodowego oraz odliczenie 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy wypłaty emerytur po waloryzacji w 2027 roku?

Wypłata emerytur po waloryzacji odbywa się co roku od 1 marca i następuje automatycznie – seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS przekazuje zwaloryzowane świadczenia w standardowych terminach wypłat emerytur: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

Waloryzacja emerytur 2027 w porównaniu do lat poprzednich

Prognozy wskazują, że waloryzacja w przyszłym roku będzie niższa niż w 2026 roku. Dla porównania, w ostatnich latach wskaźnik waloryzacji kształtował się następująco: