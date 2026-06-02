Oferują 6900 zł netto na najniższym stanowisku i stabilne zatrudnienie „do emerytury”. Poszukują pracowników. W tym roku zamierzają zatrudnić 120 osób

Płacą 6900 zł netto na najniższym stanowisku i oferują stabilne zatrudnienie „do emerytury” w województwie, w którym jest najwyższa stopa bezrobocia w kraju

Województwo warmińsko-mazurskie należy do regionów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w kwietniu 2026 roku stopa bezrobocia wyniosła tam 9,7 proc., co dało regionowi pierwszą pozycję w Polsce pod względem liczby osób pozostających bez pracy. Dla porównania średnia krajowa wynosiła w tym czasie 6 proc.

Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy utrzymuje się w północnej części województwa. W powiecie bartoszyckim stopa bezrobocia sięgnęła 18,7 proc., a w kętrzyńskim 18,2 proc. Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda w Olsztynie, gdzie bezrobocie wyniosło 3,2 proc. Na koniec kwietnia w ewidencji powiatowych urzędów pracy znajdowało się łącznie 45,4 tys. osób bezrobotnych.

Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia przez dłuższy czas. W ciągu roku ich udział wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych wzrósł do 46,1 proc., a liczebność tej grupy zwiększyła się o 15,1 proc. Coraz większym wyzwaniem staje się również bezrobocie wśród osób bez kwalifikacji zawodowych, których liczba wzrosła o 15,5 proc., oraz ludzi młodych do 25. roku życia, gdzie odnotowano wzrost na poziomie 15,9 proc.

W takiej sytuacji 120 wakatów z wynagrodzeniem 6900 złotych netto i stabilnym zatrudnieniem „do emerytury” wydaje się atrakcyjną ofertą. Takie warunki proponuje Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej.

W szeregach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej służy obecnie ponad 1,3 tys. funkcjonariuszy. Jednostka prowadzi nabór nowych kandydatów. W bieżącym roku planowane jest przyjęcie do służby 120 osób. - Obecnie mamy około 17 proc. wakatów. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi straży granicznej, bo służba jest ciekawa i każdy znajdzie miejsce dla siebie. Można spełniać swoje pasje i być kreatywnym. Służba w straży to stabilna praca i zarobki. A co najważniejsze można w ten sposób służyć ojczyźnie – powiedział w rozmowie z PAP płk Wojtaszkiewicz.

Uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz szeregu dodatków. Jego wysokość zależy od grupy i kategorii zaszeregowania stanowiska, a także od stażu służby. Wynagrodzenie zasadnicze rośnie wraz z wysługą lat – o 2% po dwóch latach służby, następnie o 1% za każdy kolejny rok, aż do poziomu 20% po 20 latach. Dalej wzrost wynosi 2% za każde następne dwa lata służby, do 32% po 32 latach, a łącznie może sięgnąć maksymalnie 35% po 35 latach.

Oprócz tego funkcjonariusze otrzymują różnego rodzaju dodatki, w tym m.in.:

dodatek za stopień służbowy,

dodatek funkcyjny dla stanowisk kierowniczych lub samodzielnych,

dodatek służbowy na pozostałych stanowiskach,

dodatki związane ze szczególnymi warunkami służby, kwalifikacjami lub miejscem pełnienia obowiązków.

Do świadczeń dodatkowych należą również m.in. zasiłek na zagospodarowanie, nagrody roczne i jubileuszowe (sięgające od 75% do 300% po 40 latach służby), a także wynagrodzenie za dodatkowe zadania, zwroty kosztów podróży i przeniesień, rekompensaty za nadgodziny, świadczenia motywacyjne, teleinformatyczne, za długoletnią służbę oraz inne świadczenia związane z zakończeniem pracy. Przewidziane są także świadczenia pieniężne zamiast wyżywienia.

Jak informuje Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, wynagrodzenia funkcjonariuszy różnią się w zależności od etapu służby. W trakcie szkolenia (ok. 4 miesięcy) wynoszą:

ok. 5900 zł netto dla osób do 26. roku życia (zwolnionych z PIT),

ponad 5500 zł netto dla osób starszych.

Po ukończeniu szkolenia i objęciu stanowiska kontrolera lub młodszego asystenta zarobki wzrastają do:

ok. 6600 zł netto dla osób do 26 lat,

ok. 6000 zł netto dla osób powyżej 26 lat.

Z kolei funkcjonariusze w służbie stałej na najniższych stanowiskach mogą liczyć na:

ponad 6900 zł netto (do 26 lat),

ok. 6300 zł netto (powyżej 26 lat).

Dodatkowo przysługują im świadczenia pozapłacowe, takie jak:

świadczenie mieszkaniowe,

zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby (do 30 km).

Kto może pełnić służbę w Straży Granicznej?

Kandydat do służby w Straży Granicznej musi posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Wymagana jest również niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz pełnia praw publicznych.

Od kandydatów oczekuje się co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego, a także odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej pozwalającej na pełnienie służby w formacji uzbrojonej. Niezbędna jest również gotowość do przestrzegania szczególnej dyscypliny służbowej oraz zdolność do zachowania tajemnicy zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane jest także odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (z pewnymi wyjątkami, m.in. dla kobiet, absolwentów szkół wyższych oraz osób kierowanych do służby kandydackiej za zgodą właściwych organów wojskowych).

Jak przebiega rekrutacja do Straży Granicznej?

Rekrutacja do Straży Granicznej ma charakter wieloetapowego postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest szczegółowa weryfikacja wiedzy, sprawności oraz predyspozycji kandydatów. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z 12 października 1990 r., procedura rozpoczyna się od złożenia podania o przyjęcie do służby, wypełnienia kwestionariusza osobowego oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Następnie kandydaci przechodzą test wiedzy oraz sprawności fizycznej, po czym są kierowani na badania psychologiczne i rozmowę kwalifikacyjną, podczas której oceniane są m.in. motywacja, predyspozycje oraz umiejętność pracy w zespole. Kolejnym etapem jest ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także badania psychofizjologiczne, w tym testy wariograficzne. Przed zakończeniem procedury sprawdzane są również dane kandydata w odpowiednich rejestrach, a w razie potrzeby prowadzone jest postępowanie w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Przepisy przewidują jednak wyjątki od pełnej procedury kwalifikacyjnej. Niektóre osoby, np. byli funkcjonariusze Straży Granicznej, kandydaci z doświadczeniem specjalistycznym czy absolwenci klas mundurowych z pozytywnym wynikiem testu sprawności, mogą zostać zwolnione z wybranych etapów, takich jak test wiedzy, sprawdzian fizyczny czy badania psychologiczne. Dzięki temu system naboru uwzględnia zarówno potrzeby kadrowe formacji, jak i wcześniejsze kompetencje kandydatów.

Źródła :

Główny Urząd Statystyczny

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Podstawa prawna :