Nagroda jubileuszowa także po 50 latach pracy, a nie tylko po 45 (jak do tej pory). Sprawą zajmie się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nagroda jubileuszowa to jedno z kluczowych świadczeń przysługujących pracownikom sektora publicznego. Otrzymują ją m.in. urzędnicy administracji państwowej, członkowie korpusu służby cywilnej oraz pracownicy samorządowi. Jej wysokość zależy od długości stażu pracy oraz poziomu miesięcznego wynagrodzenia.

Nagrody jubileuszowe w budżetówce. Jakie ustawy stanowią o ich wypłacaniu?

Nagroda jubileuszowa nie jest wprost uregulowana w Kodeksie pracy, jednak możliwość jej przyznawania wynika z przepisów szczególnych oraz aktów wykonawczych dotyczących konkretnych grup zawodowych. Podstawy prawne wypłaty tego świadczenia określają m.in.:

ustawa o pracownikach samorządowych,

Karta Nauczyciela,

ustawa o służbie cywilnej,

ustawa o pracownikach urzędów państwowych,

regulacje dotyczące służb mundurowych.

To właśnie te przepisy wskazują, kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej, jak oblicza się jej wysokość oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać.

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym i nie przysługuje wszystkim pracownikom. Otrzymują ją jedynie wybrane grupy zawodowe, których uprawnienia zostały określone w odrębnych ustawach i przepisach wykonawczych. Najczęściej dotyczy to osób zatrudnionych w sektorze publicznym, czyli tzw. budżetówce.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawo do tego świadczenia mają m.in.:

nauczyciele,

pracownicy samorządowi,

członkowie korpusu służby cywilnej,

personel medyczny,

pracownicy urzędów skarbowych,

górnicy,

bibliotekarze,

pracownicy instytucji kultury.

Wysokość nagrody oraz zasady jej przyznawania różnią się w zależności od danej grupy zawodowej i przepisów, które ją regulują.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa w 2026 roku?

Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracy i jest określana jako odpowiedni procent wynagrodzenia miesięcznego przysługującego pracownikowi w momencie nabycia prawa do tego świadczenia. Konkretne progi procentowe oraz sposób ich stosowania mogą się różnić w zależności od przepisów dotyczących danej grupy zawodowej. W praktyce jednak najczęściej stosuje się podobny schemat, oparty na liczbie przepracowanych lat.

po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy 400% wynagrodzenia miesięcznego

Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej?

Podstawą do obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia, chyba że korzystniejsze okaże się wynagrodzenie obowiązujące w dniu jego wypłaty.

Do tej podstawy wlicza się:

stałe składniki wynagrodzenia określone w miesięcznej stawce – w wysokości należnej w miesiącu uzyskania prawa do nagrody,

– w wysokości należnej w miesiącu uzyskania prawa do nagrody, składniki zmienne wypłacane za okresy nie dłuższe niż miesiąc – jako średnią z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia uprawnienia, bez względu na okres, za który zostały wypłacone,

– jako średnią z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia uprawnienia, bez względu na okres, za który zostały wypłacone, składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne czy roczne) – jako średnią z 12 miesięcy poprzedzających moment uzyskania prawa do nagrody.

Z kolei przy ustalaniu podstawy nie uwzględnia się:

wynagrodzenia za czas urlopu oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

świadczeń pozapłacowych, takich jak bony, zapomogi czy dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

premii uznaniowych, które nie mają charakteru roszczeniowego.

Okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej w latach poprzednich

W poprzednich latach przy ustalaniu stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej uwzględniano nie tylko aktualne zatrudnienie, lecz także wcześniejsze okresy pracy oraz inne sytuacje uznawane przez przepisy za wliczane do stażu.

Do tego okresu zaliczano m.in.:

wszystkie zakończone stosunki pracy, bez względu na pracodawcę,

czas prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie współmałżonka,

okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

czas przebywania na urlopie wychowawczym.

Z kolei do stażu nie wliczano:

okresów prowadzenia działalności gospodarczej,

pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Co się zmieniło w nagrodach jubileuszowych od 1 stycznia 2026 roku?

Zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy, które obowiązują od 1 stycznia 2026 roku, do stażu pracy – mającego znaczenie m.in. przy przyznawaniu nagrody jubileuszowej – wliczane są nowe formy aktywności zawodowej. Oznacza to odejście od dotychczasowego, wąskiego rozumienia zatrudnienia i wprowadzenie bardziej sprawiedliwych zasad jego liczenia.

Nowe regulacje uwzględniają m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej – okres samozatrudnienia będzie zaliczany do stażu, co jest korzystne dla przedsiębiorców,

– okres samozatrudnienia będzie zaliczany do stażu, co jest korzystne dla przedsiębiorców, współpracę z firmami – lata pracy na innych zasadach niż umowa o pracę (np. jako kontraktor) będą brane pod uwagę,

– lata pracy na innych zasadach niż umowa o pracę (np. jako kontraktor) będą brane pod uwagę, umowy cywilnoprawne – do stażu wliczana będzie także praca na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług czy umowy agencyjnej,

– do stażu wliczana będzie także praca na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług czy umowy agencyjnej, przerwy w działalności związane z opieką nad dzieckiem – okres zawieszenia firmy z powodów rodzinnych zostanie uwzględniony,

– okres zawieszenia firmy z powodów rodzinnych zostanie uwzględniony, członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych – praca w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych będzie liczona do stażu,

– praca w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych będzie liczona do stażu, pracę za granicą – udokumentowane zarobkowanie poza Polską, nawet bez formalnej umowy o pracę, zostanie uwzględnione przy jego ustalaniu.

Od 1 stycznia 2026 roku zmiany także w nagrodach jubileuszowych dla nauczycieli

Od 1 stycznia 2026 roku wprowadzono również zmiany w nagrodzie jubileuszowej dla nauczycieli. Nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy podwyższono do 300% wynagrodzenia miesięcznego (zamiast dotychczasowych 150%). Wprowadzono także nagrodę jubileuszową w wysokości 400% miesięcznego wynagrodzenia za 45 lat pracy.

Petycja: nagroda jubileuszowa także po 50 latach pracy, a nie tylko po 45 (jak do tej pory)

Czy to koniec zmian w nagrodach jubileuszowych w najbliższym czasie? Niekoniecznie. Już pod koniec ubiegłego roku do Sejmu złożono petycję w sprawie wprowadzenia nagrody jubileuszowej także za 50 lat pracy. Autor petycji w uzasadnieniu podaje przykład z własnego życia zawodowego.

"Jestem zatrudniony nieprzerwalnie od 01.09.1975 r. tj. od 15 roku życia. Przez cały okres zatrudnienia moja przerwa w pracy nie była dłuższa niż 7 dni i wynikała ze zmiany zakładu pracy. Nie jestem człowiekiem, który często bywa na zwolnieniu lekarskim. Na chwilę obecną mój staż pracy wynosi 49 lat i dalej jestem czynny zawodowo. W roku 2026 osiągnę 50-letni staż pracy i ze zdziwieniem uzyskałem informację, że nie przysługuje mi nagroda jubileuszowa za tak duży staż pracy, ostatnia jest po 45 latach, zgodnie z ustawą. Myślę, że liczba osób z takim stażem jest minimalna, w związku z czym proszę o ustosunkowanie się do mojej petycji i zmianę przepisów, tak jak udało się w przypadku nauczycieli" – czytamy w piśmie skierowanym do Sejmu.

Nagroda jubileuszowa także po 50 latach pracy, a nie tylko po 45 (jak do tej pory) – sprawa skierowana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu zaopiniowała, że Komisja ds. Petycji może rozważyć podjęcie prac legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów, które zawierają ustawową podstawę prawną do wypłaty nagrody jubileuszowej określonym grupom pracowników.

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji, które odbyło się 12 marca 2026, zdecydowano o skierowaniu dezyderatu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przewodniczący Komisji poseł Rafał Bochenek (PiS) wyraził swoje poparcie dla petycji: „Ja uważam, że tak długie zaangażowanie na rynku pracy rzeczywiście należałoby premiować, zwłaszcza że chodzi nam o to, żeby ludzie rzeczywiście pracowali jak najdłużej i nie korzystali przy pierwszej lepszej okazji z tego, aby przechodzić na emeryturę. Aktywność zawodowa jest niezwykle ważna, zwłaszcza że rąk do pracy na rynku pracy mocno brakuje”.

Teraz odpowiedź w tej sprawie ma wydać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.