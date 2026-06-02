Finansowanie jest równie ważne jak relacje i doradztwo

Tomasz Kisiel stwierdził w rozmowie, że instytucje finansowe, w tym cała grupa BOŚ Banku i BOŚ Leasing, dysponują środkami na inwestycje.

– Kierujemy naszą ofertę szeroko – do większych i do mniejszych przedsiębiorstw – opisywał.

Jak podkreślił, bezpieczeństwo, o którym tak dużo się dzisiaj mówi, to nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale także inwestycyjne.

– I nie tylko w największych firmach. Mając zasób technologiczny, pomoc w ramach programu SAFE, poradzą sobie. BOŚ Leasing chce również docierać do mikro klientów, aby mogli inwestować, by łączyć ich bezpieczeństwo z bezpieczeństwem ich pracowników – powiedział Tomasz Kisiel.

Zielone projekty i transformacja energetyczna

Prezes BOŚ Leasing zwracał uwagę na zielone projekty.

– Chcemy je wspierać z całą odpowiedzialnością. Nie można tylko zaczynać projektu, trzeba go również skończyć. Projekty ekologiczne są długofalowe i mają swoje ryzyka. My jesteśmy po to, by je wspierać – opisywał Tomasz Kisiel.

Odniósł się również do przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną, które, jak powiedział, powinny zaczynać się w małych społecznościach lokalnych i łączyć firmy produkcyjne, usługi oraz osoby fizyczne, które będą odbierać nadwyżkę energii.

– To połączenie powoduje, że w lokalnej społeczności powstanie instalacji fotowoltaicznej połączonej z magazynem energii czy mikrofarmą wiatrową przyniesie efekt skali – argumentował prezes BOŚ Leasing.

Jak opisywał, BOŚ Leasing ma w swoim portfelu instalacje fotowoltaiczne, możliwości inwestowania w leasingu w magazyny energii oraz doradztwo, które wiąże się z relacją ze społecznością lokalną.

– Ważne jest poznanie tego, co dana społeczność potrzebuje i co dany przedsiębiorca chce zrobić – zaznaczył.

Sztuczna inteligencja nie wyprze spotkań

W najprostszych transakcjach, na przykład przy bardzo popularnym leasingu samochodów osobowych, relacje osobiste zanikają.

– Jeśli jednak mówimy o maszynach, urządzeniach, o projektach, w które przedsiębiorstwo musi włożyć dużą gotówkę i własne equity, relacja jest bardzo ważna. Dlatego promujemy spotkania. Chcę, żeby mój zespół spotykał się z klientami, rozmawiał o potrzebach i analizował, jaka jest najlepsza droga do realizacji projektu – stwierdził Tomasz Kisiel.

BOŚ Leasing inwestuje także w nowoczesne technologie, aby ułatwić dostęp do instrumentów finansowych.

– Już w czerwcu uruchamiany obszar pełnego wnioskowania dla naszych partnerów bez konieczności kontaktu z pracownikami BOŚ Leasing. A na koniec trzeciego kwartału uruchamiamy front office, który będziemy rozbudowywać o elementy związane ze sztuczną inteligencją – wyliczał Tomasz Kisiel.

Jak stwierdził, celem jest to, by w 2027 roku przynajmniej 50 proc. transakcji realizowanych było za pośrednictwem partnera zewnętrznego i portalu. Zaznaczył przy tym, że spotkania oraz relacje z klientem pozostaną najważniejsze.

