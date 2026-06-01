Bezpieczna praca, trudne znalezienie zatrudnienia w okolicy. Nastroje pracowników w Polsce

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:47
CBOS: trzy czwarte Polaków nie martwi się o utratę pracy/Forsal.pl
Trzy czwarte Polaków deklaruje poczucie stabilności zatrudnienia, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Jednocześnie ponad jedna piąta pracujących obawia się utraty pracy. Bardziej pesymistyczne są natomiast oceny lokalnych rynków pracy – rośnie odsetek osób twierdzących, że znalezienie zatrudnienia w ich okolicy jest trudne lub wręcz niemożliwe.

Większość pracowników ocenia sytuację w pracy jako dobrą

Z majowego sondażu CBOS wynika, że trzy piąte pracujących Polaków (60 proc.) postrzega sytuację w swoich zakładach pracy jako dobrą (bez zmian w porównaniu do kwietnia). 26 proc. badanych uważa, że jest ona „ani dobra, ani zła” (spadek o 2 punkty procentowe), a 12 proc. twierdzi, że jest zła (wzrost o 2 punkty). Tak jak w poprzednim miesiącu, 2 proc. pytanych uchyliło się od oceny.

Jak podał CBOS, zbliżone do kwietniowych są też przewidywania respondentów dotyczące kierunku zmiany sytuacji w ich zakładach pracy w ciągu najbliższego roku. Trzy piąte (60 proc.) badanych uważa, że w ciągu roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian (wzrost o punkt procentowy), co piąty (20 proc.) zakłada jej poprawę (spadek o 2 punkty), a 13 proc. prognozuje pogorszenie (bez zmian). Od formułowania prognoz w tej kwestii uchyliło się 7 proc. pytanych (wzrost o 1 punkt).

Na zbliżonym do kwietniowego poziomie pozostaje też poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.).

Wysokie poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia

Według CBOS większe lub mniejsze poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia deklaruje niemal trzy czwarte pracujących zarobkowo (74 proc. – tyle samo, ile w marcu i kwietniu br.), natomiast poczucie zagrożenia utratą obecnej pracy – nieco ponad jedna piąta pytanych (22 proc., od kwietnia spadek o jeden punkt).

Wśród ogółu badanych po raz kolejny nieznacznie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy – o 3 punkty procentowe zwiększyła się grupa uważających, że w ich miejscowości lub jej okolicy znalezienie pracy jest bardzo trudne lub całkowicie niemożliwe (obecnie 32 proc.), a o jeden punkt procentowy ubyło przekonanych, że można tam znaleźć pracę (obecnie 58 proc.). Co dziesiąty respondent (10 proc.) uchylił się od oceny sytuacji (spadek o 2 punkty procentowe). Autorzy badania podkreślili, że są to najgorsze oceny spośród notowanych od marca 2017 roku.

Gorzej niż starsi sytuację na lokalnych rynkach pracy postrzegają osoby w wieku 18-24 lata – 45 proc. z nich twierdzi, że w miejscowościach, w których mieszkają, lub w ich okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę lub że jest to całkowicie niemożliwe.

Opinie na temat możliwości znalezienia pracy w okolicy związane są także z wielkością miejscowości, w której zamieszkują badani: im jest ona mniejsza, tym wyższy odsetek dostrzegających trudności ze znalezieniem zatrudnienia (od 15 proc. w co najmniej półmilionowych miastach do 42 proc. na wsi). Autorzy badania zaznaczyli, że w porównaniu z kwietniem największe pogorszenie ocen sytuacji na lokalnych rynkach pracy odnotowano w miastach liczących do 19 999 mieszkańców, a następnie w miastach mających co najmniej 500 000 mieszkańców i na wsiach.

Badanie zrealizowano od 7 do 17 maja 2026 r. na próbie liczącej 1041 osób. (PAP)

Źródło: PAP
