Jak Polscy oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego?

Respondentom, w badaniu którego wyniki opublikowano w poniedziałek, zadano pytanie: jak ogólnie ocenia pan/pani dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego.

Prezydenturę pozytywnie oceniło 48,2 proc. badanych, w tym 23,6 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 24,6 proc. "raczej pozytywnie".

Negatywnie urzędowanie prezydenta oceniło 50,1 proc. respondentów, w tym 26,7 proc. "raczej negatywnie", a 23,4 proc. "zdecydowanie negatywnie".

Zdania nie miało na ten temat 1,7 proc. badanych.

Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział Polski na pół

Jak wskazano w omówieniu wyników badań, różnica między obozami zadowolonych i niezadowolonych mieści się obecnie w granicach błędu statystycznego.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano metodą CATI/CAWI 28 i 29 maja na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.