Jak podało Ministerstwo Finansów, od 1 lutego do 26 maja tego roku w Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono 289 mln 571 tys. 267 faktur. Liczba samych wystawców przekroczyła natomiast 2 mln osób.

Administracja publiczna postawiła na nowoczesne technologie

Przejście na system faktur elektronicznych i wycofanie z obiegu faktur papierowych było krokiem milowym dla przedsiębiorców, ale też dla resortu finansów. System wystartował w lutym, kiedy weszły do niego największe firmy, o obrotach przekraczających 200 mln zł w 2024 r. W lutym w KSeF zostało wystawionych nieco ponad 39,9 mln faktur, a w marcu było to nieco ponad 53,2 mln.

W kwietniu nastąpiło rozszerzenie systemu – do KSeF weszły wszystkie firmy, poza najmniejszymi (których miesięczne przychodny objęte systemem nie przekraczają 10 tys. zł). Jak podało MF, w kwietniu wystawionych zostało ponad 106,1 mln faktur, a w maju – do 26 dnia tego miesiąca – prawie 90,3 mln.

„Liczba wystawców faktur w KSeF - 2 061 144 na dzień 26 maja 2026 r.” – podał resort finansów.

Krajowy System e-Faktur służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.