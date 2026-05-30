Forsal logo

Wiadomo, ilu przedsiębiorców korzysta z KSeF. Resort finansów podał najnowsze dane

Aleksandra Gruszczyńska
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:41
KSeF Krajowy System e-Faktur
KSeF Krajowy System e-Faktur. MF podało, ile osób z niego korzysta/Shutterstock
Dla przedsiębiorców była to prawdziwa rewolucja, dla administracji publicznej, ułatwienie. Ministerstwo Finansów ujawniło najnowsze dane dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur. Wiadomo, ile osób z niego korzysta.

Jak podało Ministerstwo Finansów, od 1 lutego do 26 maja tego roku w Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono 289 mln 571 tys. 267 faktur. Liczba samych wystawców przekroczyła natomiast 2 mln osób.

Administracja publiczna postawiła na nowoczesne technologie

Przejście na system faktur elektronicznych i wycofanie z obiegu faktur papierowych było krokiem milowym dla przedsiębiorców, ale też dla resortu finansów. System wystartował w lutym, kiedy weszły do niego największe firmy, o obrotach przekraczających 200 mln zł w 2024 r. W lutym w KSeF zostało wystawionych nieco ponad 39,9 mln faktur, a w marcu było to nieco ponad 53,2 mln.

W kwietniu nastąpiło rozszerzenie systemu – do KSeF weszły wszystkie firmy, poza najmniejszymi (których miesięczne przychodny objęte systemem nie przekraczają 10 tys. zł). Jak podało MF, w kwietniu wystawionych zostało ponad 106,1 mln faktur, a w maju – do 26 dnia tego miesiąca – prawie 90,3 mln.

„Liczba wystawców faktur w KSeF - 2 061 144 na dzień 26 maja 2026 r.” – podał resort finansów.

Krajowy System e-Faktur służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Gruszczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWiadomo, ilu przedsiębiorców korzysta z KSeF. Resort finansów podał najnowsze dane »
Tematy: przedsiębiorcyMinisterstwo FinansówKSeF
Powiązane
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
aula, wykład, studenci
Nawet 60 proc. studentów nie kończy tych studiów. Minister wskazuje główny problem
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Zobacz
|
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Niedziela handlowa 31.05.2026: sklepy otwarte 31 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 31.05.2026: sklepy otwarte 31 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj