Forsal logo

Inflacja hamuje, ale obniżek stóp nie będzie? Ekonomista ING studzi oczekiwania

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:57
Inflacja hamuje, ale obniżek stóp nie będzie? Ekonomista ING studzi oczekiwania
Inflacja hamuje, ale obniżek stóp nie będzie? Ekonomista ING studzi oczekiwania/Shutterstock
Inflacja w maju nieco wyhamowała, ale na szybkie obniżki stóp procentowych Polacy prawdopodobnie nie mają co liczyć. Zdaniem ekonomisty ING BSK Adama Antoniaka najnowsze dane GUS wzmacniają scenariusz utrzymania stóp procentowych NBP na obecnym poziomie aż do końca roku.

Inflacja spowalnia

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,3 proc. - podał w piątek szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Majowa inflacja okazała się znacznie niższa niż spodziewali się ekonomiści, którzy prognozowali jej wzrost do 3,7 proc. W kwietniu inflacja wyniosła 3,2 proc.

Żywność tańsza niż miesiąc wcześniej

„Do spadku przyczyniła się głównie tańsza żywność, gdzie maj przyniósł spadek cen aż o 1 proc. m/m. Widoczna jest presja na spadek cen produktów mlecznych, zbóż (wysoka podaż), niektórych warzyw, olejów i mięsa drobiowego. Mniejsza od naszych obaw okazała się także presja na inflację bazową, która wg naszych wstępnych szacunków wzrosła do 3,1 proc. r/r z 3 proc. r/r w kwietniu. Ceny paliw i nośników energii nie zmieniły się istotnie względem kwietnia” – poinformował ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian w tym roku?

Ocenił on, że spadek inflacji w maju to „dobra wiadomość dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która może wydłużyć okres obserwowania gospodarki”. Dodał, że majowy wynika sprawił, że oddaliło się ryzyko przekroczenia przez inflację górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu NBP (cel ten to 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.). Takie przekroczenie byłoby – według słów prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego – jednym z warunków ewentualnego podniesienia stóp procentowych.

„Po pierwszym szoku, który podbił ceny paliw w marcu, ogólna presja inflacyjna wydaje się ograniczona, a Rada może być bardziej zaniepokojona ewentualnym wpływem wyższych cen ropy naftowej na koniunkturę niż ryzykiem nadmiernego wzrostu inflacji. Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych wydają się zakotwiczone, a sygnałów efektów drugiej rundy na chwilę obecną nie widać. Podtrzymujemy naszą prognozę, że RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian w tym roku” – dodał Antoniak.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInflacja hamuje, ale obniżek stóp nie będzie? Ekonomista ING studzi oczekiwania »
Tematy: inflacjaRPPstopy procentowegospodarka
Powiązane
Jak rosły ceny w maju? GUS podał najnowsze dane
Jak rosły ceny w maju? GUS podał najnowsze dane o inflacji
Polska zalana towarami z Chin. Import 18 razy większa od eksportu
Polska zalana towarami z Chin. Import 18 razy większa od eksportu
Kryzys w Zatoce Perskiej drenuje kieszenie polskich kierowców. Straty sięgają już 10 mld zł
Kryzys w Zatoce Perskiej drenuje kieszenie polskich kierowców. Straty sięgają już 10 mld zł
RPP wkrótce zdecyduje w którą stronę pójdą w czerwcu stopy procentowe. Czy ostudzenie oczekiwań obniżek stóp nie jest, aby przedwczesne?
Na tańsze kredyty nie ma co liczyć od czerwca. Przed najbliższym posiedzeniem RPP eksperci są zgodni: obniżka stóp procentowych najwcześniej po wakacjach
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał nowe dane za kwiecień
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał nowe dane za kwiecień
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
bon dla seniora
400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora
aula, wykład, studenci
Nawet 60 proc. studentów nie kończy tych studiów. Minister wskazuje główny problem
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj