Inflacja spowalnia

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,3 proc. - podał w piątek szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Majowa inflacja okazała się znacznie niższa niż spodziewali się ekonomiści, którzy prognozowali jej wzrost do 3,7 proc. W kwietniu inflacja wyniosła 3,2 proc.

Żywność tańsza niż miesiąc wcześniej

„Do spadku przyczyniła się głównie tańsza żywność, gdzie maj przyniósł spadek cen aż o 1 proc. m/m. Widoczna jest presja na spadek cen produktów mlecznych, zbóż (wysoka podaż), niektórych warzyw, olejów i mięsa drobiowego. Mniejsza od naszych obaw okazała się także presja na inflację bazową, która wg naszych wstępnych szacunków wzrosła do 3,1 proc. r/r z 3 proc. r/r w kwietniu. Ceny paliw i nośników energii nie zmieniły się istotnie względem kwietnia” – poinformował ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian w tym roku?

Ocenił on, że spadek inflacji w maju to „dobra wiadomość dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która może wydłużyć okres obserwowania gospodarki”. Dodał, że majowy wynika sprawił, że oddaliło się ryzyko przekroczenia przez inflację górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu NBP (cel ten to 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.). Takie przekroczenie byłoby – według słów prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego – jednym z warunków ewentualnego podniesienia stóp procentowych.

„Po pierwszym szoku, który podbił ceny paliw w marcu, ogólna presja inflacyjna wydaje się ograniczona, a Rada może być bardziej zaniepokojona ewentualnym wpływem wyższych cen ropy naftowej na koniunkturę niż ryzykiem nadmiernego wzrostu inflacji. Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych wydają się zakotwiczone, a sygnałów efektów drugiej rundy na chwilę obecną nie widać. Podtrzymujemy naszą prognozę, że RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian w tym roku” – dodał Antoniak.