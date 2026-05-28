400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 08:20
W tym roku bon dla seniora jest wyższy, obowiązuje też nowy formularz wniosku. Nie ma kryterium dochodowego, nie ma też znaczenia stan zdrowia, jednak by otrzymać 400 zł trzeba się pospieszyć: wnioski przyjmowane są tylko do 29 maja 2026 r.

Jednorazowe roczne świadczenie w 2026 roku wynosi 400 zł, konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Chodzi o wiek: bon dla seniora jest przyznawany po 65. roku życia i miejsce zamieszkania.

Warto wiedzieć, że 400 plus to nie to samo co bon senioralny - długo zapowiadane świadczenie niepieniężne. Bon opiekuńczy ma wynieść nawet 2150 zł miesięcznie, jednak nie będzie gotówką wypłacaną na konto, ale usługami opiekuńczymi. Ten rodzaj wsparcia prawdopodobnie ruszy już we wrześniu 2026 roku.

Bon dla seniora w 2026 roku - kto dostanie 400+

Świadczenie potocznie określane mianem 400 plus dla seniora to Bon Wyspiarza Seniora - lokalnie przyznawane coroczne świadczenie dla osób po 65. roku życia. Przysługuje wyłącznie mieszkańcom Świnoujścia, którzy mieszkają tam nieprzerwanie od co najmniej 5 lat.

Aby otrzymać bon dla seniora nie trzeba być zameldowanym: fakt zamieszkiwania można potwierdzić np. umową najmu mieszkania czy deklaracją wyboru lekarza POZ w miejscowej przychodni.

Świadczenie od ubiegłego roku wzrosło, w 2025 roku miasto wypłacało seniorom 350 zł. Bon Wyspiarza Seniora przysługuje osobom, które spełniają oba poniższe warunki:

  • mają 65 lat,
  • mieszkają w Gminie Miasto Świnoujście.

Fakt stałego zamieszkiwania oznacza, że senior w Świnoujściu mieszka obecnie i nieprzerwanie od co najmniej pięciu lat. Tylko wtedy należy mu się 400+ z gminy. Kryterium wiekowe nie jest aż tak wyśrubowane: wystarczy, że senior 65 lat skończy w 2026 roku (świadczenie przysługuje również starszym osobom, może być przyznawane co roku).

Nie każdy emeryt o tym pamięta. ZUS przypomina: „należy zgłosić odpowiednio wcześniej, najpóźniej 20 dni przed terminem”

400+ dla seniora tylko na konto, potrzebny wniosek

Świadczenie nie jest wypłacane seniorom automatycznie, konieczne jest złożenie wniosku. Warto się pospieszyć: wnioski przyjmowane są tylko do 29 maja 2026 r., a więc już tylko dziś i jutro. Ubiegłoroczne formularze są już nieaktualne, obowiązuje nowy formularz wniosku. Można go pobrać ze strony MOPR lub Urzędu Miasta, papierowe druki dostępne są również w miejscach składania wniosków.

Wypełnione formularze muszą trafić do specjalnie oznakowanych skrzynek podawczych w siedmiu punktach na terenie miasta:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4,
  • Urząd Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5,
  • Informacja Turystyczna,
  • Pogotowie Techniczne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin” przy ul. Matejki 38A,
  • filie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu w Przytorze, ul. Zalewowa 40, w Karsiborze, ul. 1 Maja 40, na Warszowie, ul. Sosnowa 18.

W 2026 roku świadczenie nie będzie przekazywane przekazem pocztowym, ale wyłącznie wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Seniorzy powinni otrzymać pieniądze w terminie 3 miesięcy od pozytywnej weryfikacji wniosku.

