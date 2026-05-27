Nie ma szybkiej drogi na wschodzie Polski. Miała być gotowa na wakacje

Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
dzisiaj, 11:17
[aktualizacja 17 minut temu]
Budowa drogi S19, most na Bugu/Materiały prasowe
Problemy z Via Carpatią na wschodzie Polski. Szybka droga S19 miała być gotowa na wakacje, jednak jak ustalił „Forsal” – nie ma na to szans. Na budowie jednego z odcinków wciąż jest wiele do zrobienia. - Zakładamy, że będzie gotowy jesienią - mówi nam Rafał Malinowski z GDDKiA.

Problem z Via Carpatią

Nie ma szans, by Via Carpatia (S19) na Podlasiu była gotowa na wakacje. Długi odcinek (Malewice – Chlebczyn) o długości 25,07 km powinien zostać ukończony tuż po majówce. Jednak wykonawca wciąż prowadzi prace. Do ich zakończenia jeszcze daleka droga.

Na stronie inwestycji czytamy, że zaawansowanie wynosi dopiero ok. 85 proc. Najwięcej do zrobienia jest przy melioracji deszczowej oraz budowie MOP-ów. Poza tym turecki wykonawca, firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, dopiero układa ostatnią warstwę jezdni.

– Zakładamy, że będzie gotowy jesienią. Nastąpiło przesunięcie przy składaniu wniosku o ZRID, stąd opóźnienie – mówi „Forsalowi” Rafał Malinowski z GDDKiA w Białymstoku. Drogowcy poganiają wykonawcę, bo to od niego zależeć będzie otwarcie kolejnych, połączonych ze sobą odcinków S19 o łącznej długości ok. 50 km.

Budowa drogi S19, widoczne prace przy MOP-ie (21 maja 2026)/GDDKiA

Spektakularny most na Bugu

Odcinek S19 Malewice – Chlebczyn, z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, wiedzie przez tereny niezamieszkałe, głównie łąki i lasy. W związku z tym zaplanowano aż 32 przejścia dla zwierząt. Dla kierowców przeznaczono dwa węzły położone nieopodal siebie – Siemiatycze Północ i Siemiatycze Południe. Następnie przez wiele kilometrów nie ma żadnego zjazdu, jedynie dwa MOP-y.

Najbardziej spektakularnym fragmentem jest z pewnością 660-metrowy most na Bugu. Składa się z przeprawy głównej oraz prowadzącej do niej estakady. Obecnie – co widać na zdjęciach – układana jest jego nawierzchnia.

Co z kolejnymi odcinkami?

Na północy, w miejscowości Malewice, wspomniany odcinek S19 połączy się z kolejnym, który jest budowany równolegle. To niecałe 16 kilometrów wygodnej trasy w stronę Białegostoku.

W tym przypadku prace też powinny już się zakończyć, ale wykonawca złapał opóźnienie. Odcinek Malewice – Boćki jest specyficzny, ponieważ na całej długości (15,91 km) nie zaplanowano ani jednego węzła. Oznacza to, że przez ponad 25 km (licząc od węzła Siemiatycze do węzła Boćki) kierowcy nie będą mogli zjechać z S19.

– Ten odcinek będzie gotowy z końcem czerwca. Na końcu nie ma węzła, dlatego zostanie oddany do użytku wraz z kolejnym, czyli jesienią – mówi nam rzecznik GDDKiA w Białymstoku.

Oznacza to, że wtedy kierowcy będą mogli jechać nowym fragmentem o długości 41 km.

Co dalej z Via Carpatią?

Po wybudowaniu dwóch opisywanych wyżej fragmentów trasa S19 będzie biegła od granicy województwa do Bielska Podlaskiego. W tym roku drogowcy chcą „dołożyć” 6,5 km w stronę Białegostoku. Odcinek Deniski – Haćki powinien zostać otwarty jeszcze jesienią, choć obecnie stopień zaawansowania budowy wynosi ok. 65 proc. Drogowcy w tym przypadku są dobrej myśli.

Dalsza trasa stoi pod znakiem zapytania. Droga do Białegostoku, wraz z obwodnicą miasta, utknęła w sądach. Decyzję środowiskową – konieczną do rozpoczęcia prac – zakwestionowały organizacje pozarządowe. W sądach wygrały z GDDKiA, co oznacza, że na razie nie wiadomo, kiedy mogłyby rozpocząć się prace.

Plan budowy S19/GDDKiA

Nawet jeśli sprawa zakończy się w tym roku po myśli drogowców, trasa powstanie najwcześniej w latach 2028–2029. Oznacza to, że przez lata na S19 będzie „wyrwa” w okolicach Białegostoku.

W przeciwną stronę - w kierunku węzła z A2 budowa S19 jest na etapie planowania. Sam wezeł Łukowisko wraz z okolicznym odcinkiem będzie szybciej, na początku przyszłego roku. Wtedy jednak brakować będzie odcinka przez Mazowsze.

