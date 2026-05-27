Zatrzymano trzy osoby, jedna jest już aresztowana

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w TVN24, że zatrzymania mają związek z fałszywymi alarmami w siedzibie TV Republiki, w mieszkaniu jej szefa Tomasza Sakiewicza, na posesji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i w mieszkaniu byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.

Zatrzymane są aktualnie trzy osoby. Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeże zatrzymanie - wyjaśnił szef MSWiA.

Kierwiński mówił, że "to są młode osoby, to są dwudziestolatkowie". - To są osoby, które już miały problemy z prawem w tego typu kwestiach - dodał.

Pierwsza osoba, od której rozpoczęło się to postępowanie, zatrzymana była w zeszły czwartek - przekazał.

Służby w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego

Ostatnia akcja fałszywych zgłoszeń dotyczyła domu rodzinnego Karola Nawrockiego. Do akcji służb doszło w sobotę o godz. 19.33. Wtedy też zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci w lokalu otrzymały trzy służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, straż pożarna i policja. 15 minut później wpłynęło drugie zgłoszenie mówiące o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w lokalu. Wtedy kierujący akcją podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania.

Po tym wydarzeniu doszło do pilnej narady szefa MSWiA z przedstawicielami służb. W niedzielę rano odbyła się natomiast odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Wzięli w niej udział m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz, wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i przedstawiciele służb takich jak policja, PSP.

Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że wszystkie służby podległe paniom, panom powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują i tymi prowokacjami i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania - powiedział premier Tusk.

Do fałszywego zgłoszenia doszło poprzez aplikację mobilną Alarm112. Umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Fałszywe zgłoszenia w domach polityków

W ostatnich tygodniach doszło do kilku fałszywych zgłoszeń wobec mieszkań polityków prawej strony sceny politycznej, które skutkowały interwencjami służb. Funkcjonariusze policji interweniowali m.in. na posesji należącej do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Mundurowi otrzymali fałszywe zgłoszenie dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w ogrodzie.

Wcześniej podobne fałszywe zgłoszenie dotknęło redaktora naczelnego Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza. W tym wypadku informacja pierwotnie trafiła na jeden z czatów biura Rzecznika Praw Dziecka, a następnie została przekazana policji. Dotyczyła mieszkania dziennikarza i zagrożenia życia osoby nieletniej.

Po otrzymaniu informacji funkcjonariusze policji udali się na miejsce rzekomego zdarzenia, gdzie kobietę, która nie chciała podać swoich danych i nie współpracowała z policją. Po sprawdzeniu sytuacji okazało się, że zgłoszenie było nieprawdziwe.