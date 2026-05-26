Forsal logo

Niemcy wyjaśniają, dlaczego Trump wyśle żołnierzy do Polski. "Nie względy wojskowe"

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:56
Niemcy wyjaśniają, dlaczego Trump wyśle żołnierzy do Polski. "Nie względy wojskowe"
Niemcy wyjaśniają, dlaczego Trump wyśle żołnierzy do Polski. "Nie względy wojskowe"/Shutterstock
Donald Trump zdecydował o wysłaniu dodatkowych amerykańskich żołnierzy do Polski bardziej z powodów politycznych niż wojskowych - ocenia niemiecki dziennik "Handelsblatt". Według gazety ruch miał być wyrazem poparcia dla prezydenta RP Karola Nawrockiego, a działania USA wpisują się w szerszą strategię wzmacniania ugrupowań prawicowych w Europie Wschodniej i osłabiania Unii Europejskiej.

Decyzja Trumpa ws. wysłania żołnierzy do Polski

Stany Zjednoczone właściwie chciały ograniczyć swoją wojskową obecność w Europie. Decyzja o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy wskazuje na to, że „przychylność Trumpa wobec narodowo-konserwatywnego polskiego prezydenta Karola Nawrockiego waży więcej niż czysto wojskowo-strategiczne argumenty” – piszą autorzy komentarza opublikowanego na łamach największego niemieckiego dziennika o profilu ekonomicznym.

Dobre kontakty Trumpa z Nawrockim

Inicjatywa Trumpa uwydatnia „bliskość amerykańskiego ruchu MAGA do Nowej Prawicy w Europie Wschodniej”. „Handelsblatt” podkreśla, że w uzasadnieniu wzmocnienia kontyngentu w Polsce, prezydent USA powołał się „nie na względy wojskowe, lecz na swoje dobre kontakty z Nawrockim”.

Polska stała się kluczową siłą w Europie

„Polska stała się pod względem gospodarczym i wojskowym kluczową siłą w Europie, jednak od zeszłorocznych wyborów tkwi w stanie politycznej blokady. Nawrocki, wspierany przez narodowo-konserwatywny PiS, regularnie wyhamowuje proeuropejskiego premiera Donalda Tuska” – piszą dziennikarze „Handelsblatt”.

Ze względu na porażkę wyborczą na Węgrzech Viktora Orbana, decyzja Trumpa może być interpretowana jako sygnał, że Waszyngton „nadal stawia na prawicowo-narodowych partnerów w Europie Wschodniej”.

Polityka zagraniczna USA w czasie kadencji Trumpa

Polityka zagraniczna USA za czasów Trumpa przestała być klasyczną polityką sojuszy, a stała się „środkiem do celowego wpływu na politykę wewnętrzną zachodnich krajów demokratycznych w celu wzmocnienia partii prawicowych i równoczesnego osłabienia UE, krytykowanej od lat przez Trumpa ze względu na politykę handlową i regulacyjną”.

Prawicowe polityczne ruchy pozostają w Europie silne – pisze „Handelsblatt” i wskazuje na Słowację i Czechy.

„USA włączają się w coraz większym stopniu w polską politykę wewnętrzną” – ocenili autorzy wskazując na umożliwienie wjazdu do Ameryki byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, poszukiwanemu przez polski wymiar sprawiedliwości.

Polska wśród najwierniejszych sojuszników USA

Polska od dziesięcioleci zalicza się do najwierniejszych sojuszników USA w Europie Wschodniej – podkreślił „Handelsblatt”. Jest uważana za jednego z najważniejszych partnerów na wschodniej flance NATO. Gazeta zwróciła uwagę na wydatki Polski na obronność - „największe w Sojuszu” oraz na stałe zagrożenie prowokacjami ze strony Rosji.

Według „Handelsblatt” postępowanie wobec Polski jest typowe dla Trumpa. „Sojusznicy są traktowani w sposób zróżnicowany, co pozwala wywierać na nich polityczną presję” – tłumaczą autorzy komentarza. Ich zdaniem szczyt NATO w Ankarze w lipcu będzie kolejną okazją do obserwowania tej taktyki.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Media
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy wyjaśniają, dlaczego Trump wyśle żołnierzy do Polski. "Nie względy wojskowe" »
Tematy: USADonald Trumpwojsko
Powiązane
Nowy układ sił w NATO. Kto wydaje najwięcej na obronność w 2026 roku? Oto miejsce Polski
Nowy układ sił w NATO. Kto wydaje najwięcej na obronność w 2026 roku? Oto miejsce Polski
Żołnierze USA
Wojska USA zagoszczą w Polsce na stałe? Wiceszef MON zabrał głos
Samolot F-35 nad bazą w Łasku
Ukraińcy komentują polskie F-35. Wskazali, że Rosjanie wciąż mają jednego asa w talii
Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto miejsce Polski
Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto siła Polski
Cyberprzestrzeń nowym polem walki. Polska wśród światowych liderów
Cyberprzestrzeń nowym polem walki. Polska wśród światowych liderów
Polska trzyma teraz całe NATO w ryzach. Zachód przeciera oczy ze zdumienia
Polska trzyma teraz całe NATO w ryzach. Zachód przeciera oczy ze zdumienia
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego
Kandydatów na kierowców czeka mniejsza rewolucja? I to jeszcze przed likwidacją placu manewrowego
Wizualizacja wieżowców we Wrocławiu
Najwyższy wieżowiec w Polsce. Spektakularna wizja maleńkiego dewelopera z Pabianic
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj