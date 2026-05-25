300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto

300 plus na prąd bez względu na dochód. Na czym polega świadczenie?

Chodzi o ryczałt energetyczny, czyli dodatek finansowy przeznaczony dla określonych grup osób. Świadczenie ma pomóc w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania lub domu, w tym wydatków na energię elektryczną, gaz czy ogrzewanie.

Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Ryczałt energetyczny wypłacany jest jako dodatek do emerytury albo renty. Nie oznacza to jednak, że przysługuje każdemu seniorowi.

Nie każdy emeryt dostanie świadczenie z ZUS. Kto może dostać 300 plus na prąd w 2026 roku?

Choć ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą, nie przysługuje wszystkim seniorom. Świadczenie trafia wyłącznie do osób spełniających ustawowe warunki.

Prawo do świadczenia mają przede wszystkim kombatanci, osoby represjonowane oraz emeryci i renciści będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi. O pieniądze mogą ubiegać się także współmałżonkowie po zmarłych inwalidach wojennych i wojskowych oraz wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych. Uprawnienia przysługują również osobom, które podczas zastępczej służby wojskowej były kierowane do przymusowej pracy, między innymi w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych czy zakładach pozyskiwania rud uranu.

Istotne jest to, że wysokość dochodów nie ma znaczenia. Nie obowiązuje żaden próg dochodowy, dlatego świadczenie nie jest uzależnione od wysokości emerytury lub renty. Pieniądze przekazuje ZUS razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym.

Tyle wynosi 300 plus na prąd w 2026 roku

Choć potocznie świadczenie określa się jako „300 plus na prąd”, rzeczywista kwota jest wyższa. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Nowe stawki ogłaszane są każdego roku przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a zmiany zaczynają obowiązywać od 1 marca.

Ważne Od marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. W skali roku daje to ponad 4 tys. zł dodatkowego wsparcia. Jeżeli ktoś ma prawo do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego albo rentowego, ryczałt energetyczny przysługuje tylko raz.

Jak złożyć wniosek o świadczenie do ZUS?

Żeby otrzymać pieniądze, trzeba zgłosić się do ZUS i złożyć formularz ZUS-ERK. Nie ma określonego terminu składania dokumentów -można zrobić to w dowolnym momencie. Formularz dostępny jest zarówno w placówkach ZUS, jak i przez internet.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia. W zależności od sytuacji może to być decyzja dotycząca działalności kombatanckiej lub represji, dokument potwierdzający uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie albo zaświadczenie wojskowe dotyczące okresu przymusowego zatrudnienia. Bez kompletu dokumentów uzyskanie świadczenia może się wydłużyć albo zakończyć odmową.

Po złożeniu dokumentów ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji.W przypadku odmowy można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Wniosek można pobrać tutaj: wniosek przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK)

Osoby korzystające z formularza elektronicznego powinny pamiętać o kwestii technicznej. Dokument najlepiej wcześniej pobrać na komputer i wypełnić przy użyciu programu Adobe Reader albo Adobe Acrobat.

Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z emeryturą albo rentą. Pieniądze mogą trafiać bezpośrednio na konto bankowe albo być przekazywane gotówką - świadczenie nie jest przelewane do dostawców energii.

W niektórych sytuacjach możliwe jest także otrzymanie wyrównania za wcześniejsze miesiące. Dotyczy to osób, które miały prawo do dodatku wcześniej, ale dopiero później złożyły dokumenty.

KRUS też wypłaca to świadczenie

Dodatek mogą otrzymać również osoby objęte ubezpieczeniem w KRUS. Zasady pozostają takie same jak w przypadku ZUS.

Wniosek można złożyć w regionalnym oddziale albo placówce terenowej KRUS. Podobnie jak w przypadku ZUS konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia.

Źródło:

ZUS

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276, z późn. zm.)