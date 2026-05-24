Termin rozpoczęcia wakacji jest ściśle ustalony: zakończenie roku szkolnego przypada w pierwszy piątek po 20 czerwca. To oznacza, że zakończenie nauki może nastąpić zarówno 21 czerwca jak i 28 czerwca. W tym roku ferie letnie rozpoczną się nieco wcześniej niż przed rokiem.

Kiedy początek wakacji 2026?

MEN co roku udostępnia kalendarz roku szkolnego. Termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. W 2026 roku zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpi 26 czerwca 2026 r. Dzień później, a zatem 27 czerwca 2026 rozpoczną się wakacje, formalnie nazywane feriami letnimi.

To oznacza, że w tym roku uczniowie naukę zakończą nieco wcześniej, jednak ta różnica to tylko jeden dzień. W 2025 roku zakończenie roku szkolnego odbyło się 27 czerwca 2025 r.

Wakacje 2026 potrwają 9 pełnych tygodni. Początek roku szkolnego 2026/2027 przypada we wtorek 1 września.

Część uczniów już rozpoczęła wakacje 2026

Zakończenie roku szkolnego to dla wielu uczniów symboliczne zamknięcie ważnego etapu edukacji. Szczególne emocje towarzyszą maturzystom, którzy naukę zakończyli już 24 kwietnia 2026 roku. To właśnie wtedy uczniowie ostatnich klas liceów i techników oficjalnie pożegnali szkołę i rozpoczęli bezpośrednie przygotowania do egzaminów maturalnych.

Teraz ważny moment czeka także uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Dla nich zakończenie roku szkolnego odbędzie się standardowo 26 czerwca 2026 roku (tego dnia otrzymają świadectwa), jednak podobnie jak w przypadku trzecioklasistów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej, oficjalne zakończenie roku mogą oni obchodzić wcześniej.