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Koniec rządowych dopłat do cen paliw. Premier Donald Tusk zabrał głos i podał termin

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 13:12
Stacja paliw Auchan
Ceny paliw wystrzelą? Tusk podał termin końca rządowych dopłat i programu CPN. Stacja paliw Auchan/Tomasz Sewastianowicz
Premier Donald Tusk wyjawił w sobotę, do kiedy będzie obowiązywać rządowy program regulacji cen paliw na stacjach benzynowych. Projekt CPN zgodnie z zapowiedzią szefa rządu ma skończyć się latem.

To kiepska wiadomość dla kierowców. Premier Donald Tusk podczas wizyty na Podlasiu został zapytany przez dziennikarzy o rządowy projekt regulacji cen paliw na stacjach benzynowych, czyli projekt CPN. Ten nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Jak zadeklarował premier projekt ma zakończyć się latem.

Kiepskie wieści dla kierowców. Tusk podał termin końca programu CPN

- Myśmy zakładali, i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę - zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - poinformował Tusk.

W ocenie szefa polskiego rządu „są niezłe” sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Tusk dodał, że takie sygnały były już wcześniej, ale - jak podkreślił - „pierwsze informacje, decyzje o m.in. odblokowaniu pieniędzy irańskich przez Emiraty (Arabskie) w związku z postępem w rozmowach pokojowych, dają nadzieję na to, że wzrost cen paliw spowodowany wojną zostanie zatrzymany i one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu”.

Rządowy program CPN. Co to takiego?

Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca br. umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

W piątek została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa silnikowe. Jednak jak się dowiedziała PAP tego dnia od źródła zbliżonego do Ministerstwa Finansów, nie będzie już przedłużenia obniżki stawek akcyzy. Tym samym, od 15 do 30 czerwca – poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc. – będą obowiązywać ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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Tematy: Donald Tuskceny paliwstacje benzynowe
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