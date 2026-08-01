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Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ

Aleksandra Gruszczyńska
Aleksandra GruszczyńskaZ wykształcenia filolog i językoznawca, a także specjalista od PR. Przygodę z mediami zaczynała od biegania z mikrofonem po ulicach. Po latach mikrofon zamieniła na klawiaturę. Od niemal dekady zajmuje się nie tylko pisaniem tekstów, ale też wydawaniem stron internetowych. Najbardziej lubi pisać o sprawach bliskich człowiekowi. Nie wzgardzi jednak tematami ocierającymi się o edukację, zdrowie, rynek pracy i prawa konsumentów.
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dzisiaj, 17:16
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda stanowczo potępił nocny atak Rosji na Kijów/PAP/EPA
Napięte relacje między Litwą a Rosją mogą zaostrzyć się jeszcze bardziej. Podczas nocnych ataków Rosji na stolicę Ukrainy doszło do uszkodzenia ambasady Litwy. Sytuacja ta spotkała się nie tylko z wyrazami potępienia. Litewskie ministerstwo spraw zagranicznych wystosowało bowiem ostrą notę dyplomatyczną, w której domaga się zapłaty za zniszczenia.

Litewski resort dyplomacji przekazał, że w nocnym ostrzale Kijowa dwie rosyjskie rakiety lub drony uderzeniowe spadły w odległości około pięciu i 150 metrów od ogrodzenia jej placówki w dzielnicy Peczersk. Uszkodzone zostały m.in. okna, dach oraz znajdujące się na nim panele słoneczne. Personel ambasady nie odniósł obrażeń.

Według litewskiego MSZ atak stanowi rażące naruszenie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku. W nocie protestacyjnej Litwa zapowiedziała, że po oszacowaniu strat będzie domagać się od Moskwy odszkodowania, oraz zastrzegła sobie prawo do podjęcia dalszych działań odwetowych wobec Federacji Rosyjskiej.

Resort kolejny raz wezwał Rosję do natychmiastowego zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie, wycofania wojsk z całego uznawanego międzynarodowo terytorium Ukrainy oraz naprawienia szkód wyrządzonych przez wojnę.

W wyniku nocnego ataku na Kijów zginęło co najmniej dziewięciu cywilów, a co najmniej 27 zostało rannych. Atak, w którym uszkodzona została litewska ambasada, potępili wcześniej prezydent Litwy Gitanas Nausėda oraz minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Gruszczyńska
Aleksandra Gruszczyńska

Wydawca/redaktor

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Tematy: RosjaUkrainalitwa
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