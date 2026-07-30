Forsal logo

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualnymi w domach pomocy społecznej (DPS)

Małgorzata WasilewskaSpecjalistka zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 13:32
dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, lekarz
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualnymi/Shutterstock
Najwyższa Izba Kontroli w ramach swoich zadań sprawdziła, jak wygląda opieka nad dziećmi i młodzieżą w domach pomocy społecznej. Trafiają one do placówek również z uwagi na niepełnosprawności też sprzężone, a w związku z tym istnieje potrzeba objęcia małoletnich wyspecjalizowaną często całodobową opieką. Sytuacja takich osób jest zróżnicowana.

W domach pomocy społecznej umieszczane są dzieci za zgodą sądu, na wniosek rodziców biologicznych, którzy mają z nimi bieżący kontakt i częściowo bądź w całości pokrywają koszty pobytu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niemożność zapewnienia przez rodzinę adekwatnej do stanu zdrowia opieki. Placówka stanowi wsparcie dla rodzin w szczególności, gdy małoletni ma niepełnosprawność intelektualną. Kolejne dwie grupy, za które koszty pobytu ponosi gmina to sytuacja konieczność opieki nie tylko z uwagi na niepełnosprawność, ale i niewydolność wychowawczą rodziców. Do domów pomocy społecznej trafiają też dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w trybie interwencyjnym – niemożność znalezienia miejsca w pieczy zastępczej w szczególności w wyspecjalizowanej placówce terapeutycznej.

Formy opieki nad małoletnimi z niepełnosprawnościami intelektualnymi

Najlepszą formą opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualnymi byłyby wyspecjalizowane rodzinne formy pieczy, natomiast liczba specjalistycznych rodzin zastępczych zawodowych jest zbyt mała. Dodatkowo obowiązujące przepisy nie zabezpieczają opieki nad osobami z niepełnosprawnościami po skończeniu przez nich 18 roku życia w ramach tzw. pieczy długoterminowej. U dzieci, które umieszczano w domach pomocy społecznej, oprócz niepełnosprawności intelektualnej diagnozowano zaburzenia w spektrum autyzmu, FAS (alkoholowy zespół płodowy) lub FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych) i padaczkę.

Pensjonariusze domów pomocy społecznej

Małoletni z niepełnosprawnościami intelektualnymi mogą być umieszczeni w przeznaczonych dla nich domach pomocy społecznej albo tzw. łączonych wraz z dorosłymi z tymi niepełnosprawnościami. Dopuszcza się pobyt w domach dla dzieci i młodzieży osób, które ukończyły 30 lat, jeżeli mają małą zdolność adaptacyjną do nowego otoczenia i przebywają w placówce powyżej pięciu lat. W praktyce pobyt ten jest dożywotni. Stwierdzono, że najstarsi mieszkańcy takich placówek mieli od 59 do 76 lat. Powodowało to brak miejsca dla dzieci, niemożność zakwaterowania z mieszkańcem w zbliżonym wieku lub w przypadku osób ze znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji – w pokoju jednoosobowym. Współdzielenie pokoi małoletnich z osobami dorosłymi (największa różnica wiekowa wynosiła 65 lat) było spowodowane poza kwestiami lokalowymi też stanem zdrowia dzieci, zaburzeniami psychicznymi, a także zapewnieniem poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa dorosłym mieszkańcom.

Zobacz również

Wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzili, że system wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi w domach pomocy społecznej nie zapewnia prawidłowej i rzetelnej opieki. W niektórych placówkach stosowano przymus bezpośredni, w części z nich osoby powyżej 13 roku życia samodzielnie nie opuszczały placówki mimo wymaganego do takiego odosobnienia zaświadczenia lekarskiego wydanego na czas maksymalnie do sześciu miesięcy. Większość ośrodków nie wykonywała cyklicznie badań stanu zdrowia psychicznego pensjonariuszy, które uzasadniałyby ich dalszy pobyt, a prawie w żadnym nie było możliwe potwierdzenie prawidłowości zastosowania leków. Zdarzały się również przypadki podania medykamentu bez zalecenia lekarskiego lub bez zgodny opiekuna prawnego.

Mocna była ograniczona – do 15% ogółu mieszkańców – możliwość skorzystania ze wsparcia terapeutycznego czy rehabilitacji z uwagi na godziny pracy specjalistów przypadające na czas pobytu małoletnich w szkole. Z podobnych przyczyn znacznym ograniczeniom czasowym podlegał dostęp do psychologa i pracownika socjalnego.

Kontakt z psychiatrą dzieci i młodzieży był zapewniony w ramach umów o pracę albo cywilnoprawnych bądź w zakresie wizyt finansowanych ze środków NFZ. Z uwagi na czas oczekiwania, byli konsultowani przez lekarzy bez specjalizacji dziecięcej, dodatkowo w przypadkach pilnych korzystano z wizyt prywatnych opłacanych również ze środków mieszkańców.

W większości placówek personel posiadał odpowiednie kwalifikacje i pomieszczenia spełniały wymogi dotyczące warunków mieszkaniowych. Dzieci i młodzież otrzymywała od czterech do pięciu posiłków.

Kwestie finansowo - organizacyjne

Przeszło 20% małoletnich mieszkało podczas roku szkolnego w internatach i pracownicy placówek sprawowali nad nimi opiekę jedynie w pozostałym czasie. Tym samym część kosztów pobytu uczniów była opłacana dwukrotnie, tak samo jak w przypadku umieszczania dziecka w pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej).

Mimo postanowienia sądu częste było oczekiwanie na umieszczenie małoletniego w pieczy zastępczej. Zdarzały się też odmowy przyjęcia z uwagi na niepełnosprawność intelektualną mimo dostępności miejsc.

Zobacz również

Nadzór

Nadzór starostów i prezydentów miast nad domami pomocy społecznej ograniczał się przede wszystkim do analizy przedkładanej dokumentacji. Mocno ograniczone były pożądane działania wspierające, które miały na celu samodzielne funkcjonowanie. To z kolei jest istotne, gdyż  po ukończeniu 25 roku życia osoba niepełnosprawna intelektualnie, która nie ma zdolności do samodzielnego funkcjonowania, trafia do domu pomocy społecznej.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Małgorzata Wasilewska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOpieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualnymi w domach pomocy społecznej (DPS) »
Tematy: dziecimłodzieżmałoletnidomy pomocy społecznej
Powiązane
Aplikacje w smartfonie to codzienność w dbaniu o finanse osobiste. Jakie typowe i dodatkowe usługi znajdą klienci w aplikacji, którą oferuje bank.
Bankowość mobilna stała się naszą codziennością. Jak w aplikacji możemy efektywnie prowadzić finanse osobiste
oki oszczędności pieniądze
Nowa ulga dla inwestujących. Osobiste Konta Inwestycyjne coraz bliżej
Nasze osobiste finanse. Gdy zaczynają się kłopoty znika moralność i etyka.
Finanse a moralność. Rośnie poziom akceptacji dla nadużyć w finansach szczególnie wśród najmłodszych
Nie przegap
mężczyzna zus pieniądze
Nowe pensje w ZUS już obowiązują. Nie tylko lekarze mogą zyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych
Wyrzutnia systemu Patriot
Pentagon odbudowuje zapasy. Wyda ponad 50 mld dolarów na pociski do Patriotów
Telefon
Prawie 82 tys. numerów zmieniło operatora. T-Mobile i Netia na potężnym minusie
Wizualizacja myśliwca GCAP
Coraz więcej chętnych do GCAP. Po Kanadzie zgłosił się kolejny kraj
Przyszłością onkologii jest terapia celowana
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Co to oznacza dla pacjentów?
Planowana elektrownia jądrowa w Słowenii
Nie tylko w Polsce. Cała Europa chce elektrowni jądrowych. Kto jeszcze?
MSZ
Stanowisko MSZ wobec deklaracji Moskwy dotyczących granic Ukrainy
system kaucyjny, kaucja, opakowania, rząd, decyzja
Dłuższe kolejki do butelkomatów. Już nie tylko butelki i puszki, lecz także kartony po mleku i sokach. Decyzja jeszcze w tym roku
Polecamy
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Ministerstwo Zdrowia
Projekt zmian w zasadach zatrudniania personelu medycznego trafił do konsultacji
Nowe połączenia LOT-u do Azji
Z Warszawy prosto do Wietnamu. Będą nowe loty do Azji
Koniec korzystania z telefonów na lekcjach i przerwach? Prezydent Nawrocki zdecydował
Koniec korzystania z telefonów na lekcjach i przerwach? Prezydent Nawrocki zdecydował
Temida
Rok pracy ministra Waldemara Żurka – dalsza cyfryzacja, nowa ustawa frankowa, bezpieczeństwo na drogach
Gaz przed zimą znów tematem numer jeden. Polska ma powody do zadowolenia
Gaz przed zimą znów tematem numer jeden. Polska ma powody do zadowolenia
Rosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu
Rosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu
Alarm po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Kierwiński o działaniach służb
Alarm po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Kierwiński o działaniach służb
Kraj
mężczyzna zus pieniądze
Nowe pensje w ZUS już obowiązują. Nie tylko lekarze mogą zyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych
Przyszłością onkologii jest terapia celowana
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Co to oznacza dla pacjentów?
Telefon
Prawie 82 tys. numerów zmieniło operatora. T-Mobile i Netia na potężnym minusie
Temida
Rok pracy ministra Waldemara Żurka – dalsza cyfryzacja, nowa ustawa frankowa, bezpieczeństwo na drogach
system kaucyjny, kaucja, opakowania, rząd, decyzja
Dłuższe kolejki do butelkomatów. Już nie tylko butelki i puszki, lecz także kartony po mleku i sokach. Decyzja jeszcze w tym roku
Rakieta uderzyła w Lubelszczyźnie. Ukraińcy wskazują na Rosję
Rakieta uderzyła w Lubelszczyźnie. Ukraińcy wskazują na Rosję
Rosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu
Rosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu
studnia, właściciel, obowiązek, woda, przepisy
Właściciel studni będzie musiał zapewnić nieprzerwany dostęp do wody. Przepisy już obowiązują
Świat
Wyrzutnia systemu Patriot
Pentagon odbudowuje zapasy. Wyda ponad 50 mld dolarów na pociski do Patriotów
Wizualizacja myśliwca GCAP
Coraz więcej chętnych do GCAP. Po Kanadzie zgłosił się kolejny kraj
Żołnierze 155. Brygady na szkoleniu we Francji
Ukraińska "Brygada Macrona" miała być wzorem. Skończyło się totalną kompromitacją
Wyrzutnia systemu THAAD
Trump chce "rozjechać" Iran. Nowe dane pokazują słaby punkt amerykańskiej armii
Generałowie Mychajło Drapaty i Ołeksandr Syrski
"Sytuacja na froncie jest krytyczna. Tymczasem tekturowy Majdan wystarczył, by odwołać Syrskiego"
Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM ujawnia szczegóły
Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM ujawnia szczegóły
Ukraiński dron przenoszący miny
Cosa Nostra poluje na drony z frontu w Ukrainie. "Nie jesteśmy gotowi, by je zwalczać"
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Finanse osobiste” i otrzymuj najważniejsze informacje finansowe, które mogą wpłynąć na Twoje finanse osobiste.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj