Modyfikacja przepisów dotyczących usług opiekuńczych

Prezydent podpisał ustawy datowane na 11 czerwca o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Pierwsze z uregulowań wprowadza nowe rozwiązania związane z wymogami, które stawiane są osobom wykonującym usługi opiekuńcze. Taka osoba musi być pełnoletnia, nie może być krewnym ani powinowatym osoby, na rzecz której świadczone są usługi ani też osobno mieszkającym małżonkiem, rodzicem, dziadkiem czy dzieckiem lub wnukiem. Dodatkowo zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zdolności psychofizycznej do świadczenia usług oraz ukończyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Program Bonu Senioralnego

Natomiast nowa ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej wprowadza narzędzia do monitorowania sytuacji osób starszych oraz wprowadzenie nowej formy wsparcia dla seniorów w postaci bonu senioralnego. Program Bonu Senioralnego jest kierowany do osób powyżej 60 roku życia o niezaspokojonych podstawowych potrzeba życia codziennego z uwagi na stan zdrowia, obywateli polskich lub krajów europejskich zamieszkałych w Polsce o niskich dochodach. Bon senioralny jak wynika z treści ustawy, może być wykorzystywany na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi opiekuńcze. Tym samym wyłączenie z możliwości świadczenia usług opiekuńczych przez osoby bliskie w stosunku do tej wymagającej pomocy z powodu wieku, choroby czy innych przyczyn, nawet po przeszkoleniu uniemożliwia co do zasady skorzystanie z ich pomocy w ramach bonu senioralnego.

Nowe pojęcie opieki nieformalnej

Dodatkowo ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej wprowadza pojęcie opieki nieformalnej i opiekuna nieformalnego. Przez opiekę nieformalną rozumie się systematyczne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu lub w realizacji zaleceń terapeutycznych udzielane przez opiekuna nieformalnego na rzecz osoby wymagającej pomocy. Opiekunem nieformalnym jest osoba niepobierająca, z wyjątkiem rodziców zastępczych, wynagrodzenia z tytułu sprawowanej opieki, w tym osoba bliska, taką, która sprawuje rodzinną pieczę zastępczą lub inną osoba niezobowiązaną do wsparcia w związku z wykonywanym zawodem lub opiekun faktyczny.