Podstawowe kryteria uzyskania bonu senioralnego

Poza wiekiem – skończony 65. rok życia – osoba, aby uzyskać bon senioralny, będzie musiała mieć potrzebę uzyskania wsparcia w zakresie podstawowych codziennych potrzeb – np. ubrania się czy udania się do lekarza bądź na rehabilitację. Bon ten będzie mógł być też przeznaczony na opiekę higieniczno – pielęgnacyjną bądź zapewnienie kontaktów z otoczeniem, np. warsztaty terapii zajęciowej. Senior, który chce skorzystać ze świadczenia, musi zamieszkiwać w Polsce, mieć obywatelstwo polskie lub innego kraju europejskiego. Ostatnim kryterium jest dochód na osobę nie wyższy niż 3.410 zł, co ma być waloryzowane.

Dodatkowym kryterium jest uzyskiwanie szerokiego wachlarzu pomocy, której otrzymywanie uniemożliwia skorzystanie z bonu senioralnego. Pierwsza z grup to zasiłki i świadczenia.

Zasiłki

Pierwszym zasiłkiem, który uniemożliwia uzyskanie bonu senioralnego jest zasiłek opiekuńczy, czyli zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad wnukiem, jeśli z powodu porodu, choroby, pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym nie mogą tego zrobić rodzice, ewentualnie zajmowanie się innym członkiem rodziny. Kolejny zasiłek, który wyklucza uzyskanie pomocy z Programu Bonu Senioralnego, jest zasiłek dla opiekuna osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia

Założono, że opiekun faktyczny tudzież dziadek lub babcia dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innych osób oraz współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, który otrzymuje z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne, nie może jednocześnie korzystać z Programu Bonu Senioralnego. Również pobieranie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwia staranie się co do zasady o bon senioralny. W przypadku drugiego z tych świadczeń istnieje wszakże możliwość skorzystania z Programu Bonu Senioralnego o charakterze doraźnym i jednorazowym, jeśli usługa lub opieka trwa nie dłużej niż 14 dni.