Forsal logo

Niektóre zasiłki i świadczenia wykluczają możliwość skorzystania z bonu senioralnego

Małgorzata WasilewskaSpecjalistka zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:08
senior, niepełnosprawny, pomoc
bon senioralny/Shutterstock
Program Bonu Senioralnego to wsparcie dedykowane osobom mającym ukończone 65 lat określanych jako seniorzy. Znaczna ilość osób będzie pozbawiona możliwości uzyskania bonu senioralnego, gdy jednocześnie spełniać będą kryterium wieku, obywatelstwa, miejsca zamieszkania oraz dochodowe. Powodem będą świadczenia i zasiłki, które otrzymują osobiście albo ich opiekunowie.

Podstawowe kryteria uzyskania bonu senioralnego

Poza wiekiem – skończony 65. rok życia – osoba, aby uzyskać bon senioralny, będzie musiała mieć potrzebę uzyskania wsparcia w zakresie podstawowych codziennych potrzeb – np. ubrania się czy udania się do lekarza bądź na rehabilitację. Bon ten będzie mógł być też przeznaczony na opiekę higieniczno – pielęgnacyjną bądź zapewnienie kontaktów z otoczeniem, np. warsztaty terapii zajęciowej. Senior, który chce skorzystać ze świadczenia, musi zamieszkiwać w Polsce, mieć obywatelstwo polskie lub innego kraju europejskiego. Ostatnim kryterium jest dochód na osobę nie wyższy niż 3.410 zł, co ma być waloryzowane.

Dodatkowym kryterium jest uzyskiwanie szerokiego wachlarzu pomocy, której otrzymywanie uniemożliwia skorzystanie z bonu senioralnego. Pierwsza z grup to zasiłki i świadczenia.

Zobacz również

Zasiłki

Pierwszym zasiłkiem, który uniemożliwia uzyskanie bonu senioralnego jest zasiłek opiekuńczy, czyli zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad wnukiem, jeśli z powodu porodu, choroby, pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym nie mogą tego zrobić rodzice, ewentualnie zajmowanie się innym członkiem rodziny. Kolejny zasiłek, który wyklucza uzyskanie pomocy z Programu Bonu Senioralnego, jest zasiłek dla opiekuna osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia

Założono, że opiekun faktyczny tudzież dziadek lub babcia dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innych osób oraz współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, który otrzymuje z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne, nie może jednocześnie korzystać z Programu Bonu Senioralnego. Również pobieranie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwia staranie się co do zasady o bon senioralny. W przypadku drugiego z tych świadczeń istnieje wszakże możliwość skorzystania z Programu Bonu Senioralnego o charakterze doraźnym i jednorazowym, jeśli usługa lub opieka trwa nie dłużej niż 14 dni.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Małgorzata Wasilewska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiektóre zasiłki i świadczenia wykluczają możliwość skorzystania z bonu senioralnego »
Tematy: seniorświadczeniabon senioralnyzasiłki
Powiązane
pogrzeb, ręka kładąca kwiatek na nagrobku
7000 zł zasiłku pogrzebowego w 2026 r. i 2027 r. Kolejne ułatwienia od 1 stycznia 2027 r. Co z waloryzacją?
epłatnik zus bezpłatne szkolenie
Od 1 lipca nowe zasady składania wniosków o zasiłki z ZUS. Co się zmieniło?
Zawał
Zasiłek pielęgnacyjny dla osób z chorobami serca. Nadciśnienie, niewydolność serca, arytmia. Jak otrzymać świadczenie?
6000 złotych dla studentów I roku. Wnioski na rok akademicki 2026/2027 można składać do 3 września
6000 złotych dla studentów I roku. Wnioski na rok akademicki 2026/2027 można składać do 3 września
Nowe fotoradary w Polsce
Nowe fotoradary na wakacje. Zamontowano je na autostradach i głównych drogach
wynagrodzenie, wynagrodzenie minimalne, pensja, 2027, sejm
Minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 7 046,45 zł od stycznia 2027 roku? Trwają konsultacje społeczne w Sejmie
Nie przegap
Nowe fotoradary w Polsce
Nowe fotoradary na wakacje. Zamontowano je na autostradach i głównych drogach
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
mieszkanie, delegacja, pracownik
Ekspertka: najem krótkoterminowy to już nie tylko turyści
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Szykują się zmiany i wielkie porządki w popularnym świadczeniu
Polecamy
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
propaganda
„Warszawa to ubogi brat Moskwy”. Jak Rosja wykorzystuje influencerów?
ai sztuczna inteligencja praca biuro
Czy tracimy kontrolę nad AI? Niepokojący przypadek podczas testów OpenAI
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Kraj
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
ogród, sąsiad, zgoda, szopa, budowa
Zakaz budowy szopy lub domku narzędziowego w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
grzywna, nieruchomość, ogród, posesja, ognisko
Zakaz rozpalania ogniska w ogrodzie. Sąsiad może zgłosić naruszenie przepisów, jeśli przeszkadza mu dym lub ognisko jest rozpalane niezgodnie z prawem
emerytura, emeryt, pieniądze
Jest projekt rozporządzenia ws. waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję po braku porozumienia
Świat
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Google dostał 890 mln euro kary
Google zapłaci 890 mln euro kary. Sprawdź, co zmieni się w wyszukiwarce i Google Play
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Fedorow stawia warunek Zełenskiemu. "Nie zgodzę się na żadne inne stanowisko"
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj