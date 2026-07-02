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Od 1 lipca nowe zasady składania wniosków o zasiłki z ZUS. Co się zmieniło?

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 21:30
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Nowe zasady składania wniosków o zasiłki do ZUS. Co się zmieniło?/Shutterstock
ZUS upraszcza zasady dotyczące wnioskowania o zasiłki z ubezpieczeń społecznych. Tak samo ważne będą papierowe oryginały wniosków jak i skany podpisanych dokumentów. Nie zmieniają się za to zasady ustalania prawa do zasiłku ani wysokość świadczeń.

Od 1 lipca 2026 r. weszły w życie przepisy, które mają uprościć składanie wniosków o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Nie zmieniają one zasad przyznawania świadczeń ani ich wysokości: dotyczą wyłącznie sposobu przekazywania dokumentów.

Zmiany we wnioskowaniu o zasiłki od 1 lipca 2026

Najważniejszym novum jest to, że jeśli zasiłek wypłaca pracodawca (płatnik składek), pracownik może złożyć wniosek:

  • tradycyjnie w formie papierowej,
  • e-mailem,
  • przez wewnętrzny system kadrowo-płacowy,
  • jako skan podpisanego dokumentu.

Dotychczas przepisy nie regulowały tak jednoznacznie możliwości składania wniosków elektronicznie do pracodawcy. To jasny sygnał, że elektroniczne dokumenty mają taką samą moc jak papierowe.

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Jeżeli pracodawca przekaże do ZUS elektroniczną wersję dokumentów (np. skan przez portal eZUS), będą one traktowane tak samo jak papierowe dokumenty z własnoręcznym podpisem. Nie trzeba już dosyłać papierowego oryginału.

Do tej pory dział kadr i płac często prosił o złożenie oryginału, choć sam dokument (np. zwolnienie od pracy) zostało wystawione w systemie.

Przykład

W przypadku pracy wykonywanej zdalnie i wnioskowania o zasiłek opiekuńczy na dziecko oznaczało to konieczność przesłania własnoręcznie oryginału wniosku o zasiłek opiekuńczy.

Pracodawca ma 7 dni na przekazanie dokumentów do ZUS

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, pracodawca powinien przekazać do ZUS komplet dokumentów potrzebnych do ustalenia prawa do świadczenia w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Termin ten się nie zmienia, ale został przypomniany w związku z nowymi zasadami elektronicznego obiegu dokumentów.

Nowelizacja nie zmienia:

  • warunków uzyskania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego,
  • wysokości świadczeń,
  • zasad ustalania prawa do zasiłku.

Zmienia się wyłącznie forma składania i przekazywania dokumentów, która ma być prostsza i bardziej cyfrowa.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUSzasiłek chorobowyświadczenia z ZUS
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