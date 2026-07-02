Od 1 lipca 2026 r. weszły w życie przepisy, które mają uprościć składanie wniosków o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Nie zmieniają one zasad przyznawania świadczeń ani ich wysokości: dotyczą wyłącznie sposobu przekazywania dokumentów.

Zmiany we wnioskowaniu o zasiłki od 1 lipca 2026

Najważniejszym novum jest to, że jeśli zasiłek wypłaca pracodawca (płatnik składek), pracownik może złożyć wniosek:

tradycyjnie w formie papierowej,

e-mailem,

przez wewnętrzny system kadrowo-płacowy,

jako skan podpisanego dokumentu.

Dotychczas przepisy nie regulowały tak jednoznacznie możliwości składania wniosków elektronicznie do pracodawcy. To jasny sygnał, że elektroniczne dokumenty mają taką samą moc jak papierowe.

Jeżeli pracodawca przekaże do ZUS elektroniczną wersję dokumentów (np. skan przez portal eZUS), będą one traktowane tak samo jak papierowe dokumenty z własnoręcznym podpisem. Nie trzeba już dosyłać papierowego oryginału.

Do tej pory dział kadr i płac często prosił o złożenie oryginału, choć sam dokument (np. zwolnienie od pracy) zostało wystawione w systemie.

Przykład W przypadku pracy wykonywanej zdalnie i wnioskowania o zasiłek opiekuńczy na dziecko oznaczało to konieczność przesłania własnoręcznie oryginału wniosku o zasiłek opiekuńczy.

Pracodawca ma 7 dni na przekazanie dokumentów do ZUS

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, pracodawca powinien przekazać do ZUS komplet dokumentów potrzebnych do ustalenia prawa do świadczenia w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Termin ten się nie zmienia, ale został przypomniany w związku z nowymi zasadami elektronicznego obiegu dokumentów.

Nowelizacja nie zmienia:

warunków uzyskania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego,

wysokości świadczeń,

zasad ustalania prawa do zasiłku.

Zmienia się wyłącznie forma składania i przekazywania dokumentów, która ma być prostsza i bardziej cyfrowa.