Tysiące rodziców rocznie (głównie kobiet) decyduje się na wzięcie urlopu wychowawczego. W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jest on niepłatny. Część matek dorabia do domowego budżetu pracując w ograniczonym zakresie, o ile tylko jest w stanie łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą, jednak dla większości rodziców oznacza to znaczące uszczuplenie dochodów.

Czym jest dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego? To wsparcie finansowe w wysokości 400 zł miesięcznie. Kto może je otrzymać?

Dla kogo 400 zł dodatku na urlopie wychowawczym? Kto skorzysta w 2026 roku?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Jego wysokość jest taka sama dla wszystkich: nie ma znaczenia liczba dzieci pod opieką ani to, czy na urlopie wychowawczym przebywa jeden czy dwoje rodziców.

Dodatek przysługuje matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Można go pobierać:

standardowo przez okres 24 miesięcy kalendarzowych (tak długo, jak rodzic przebywa na urlopie wychowawczym),

przez okres 36 miesięcy kalendarzowych (jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu),

przez okres 72 miesięcy kalendarzowych (jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Jednak nie każdy rodzic na urlopie wychowawczym może otrzymać takie wsparcie. Jest ono przeznaczone wyłącznie w ramach dodatku do zasiłku rodzinnego. To oznacza, że przysługuje rodzicom, którzy taki zasiłek pobierają. Świadczenie może więc zostać przyznane jedynie osobom o niskich dochodach: przeciętny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł netto (lub 764 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością).

Kiedy rodzic traci prawo do dodatku?

Automatycznie dodatek ten rodzic traci z chwilą zakończenia urlopu wychowawczego. 400 zł miesięcznie nie przysługuje również wtedy, gdy matka pobierająca dodatek rodzi kolejne dziecko i przechodzi na zasiłek macierzyński.

Dodatek nie przysługuje, jeśli rodzic pobiera już jedno z następujących świadczeń:

świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe),

świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dodatek nie przysługuje również wtedy gdy: