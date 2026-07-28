Mniej osób bez pracy niż miesiąc wcześniej

Dane za czerwiec 2026 r. wskazują na dalszą poprawę sytuacji na krajowym rynku pracy. Zarówno liczba osób pozostających bez zatrudnienia, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego były niższe niż miesiąc wcześniej.

Na koniec czerwca 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. osób bezrobotnych. To o 14,4 tys., czyli 1,6 proc., mniej niż na koniec maja. Jednocześnie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc., co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem.

To kolejny sygnał potwierdzający utrzymującą się stabilność polskiego rynku pracy, mimo wyzwań gospodarczych obserwowanych w wielu krajach Europy.

Więcej osób znalazło zatrudnienie

Czerwcowe statystyki pokazują również większą aktywność osób poszukujących pracy oraz pracodawców.

W czerwcu z rejestrów urzędów pracy wyrejestrowano 98,1 tys. osób, czyli o 37,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Pracę podjęło 59,9 tys. bezrobotnych, co oznacza wzrost o 25,2 proc. w ujęciu rocznym.

Jednocześnie 12,3 tys. osób rozpoczęło udział w aktywnych formach wsparcia oferowanych przez urzędy pracy. Do powiatowych urzędów pracy zgłoszono również 34,9 tys. ofert zatrudnienia, co wskazuje na utrzymujące się zapotrzebowanie pracodawców na nowych pracowników.

Polska nadal wśród liderów Unii Europejskiej

Dobrą sytuację na krajowym rynku pracy potwierdzają także dane publikowane przez Eurostat. Według unijnej metodologii stopa bezrobocia w Polsce w maju 2026 r. wyniosła 3,1 proc., podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej osiągnęła poziom 5,9 proc.

Oznacza to, że bezrobocie w Polsce pozostaje niemal dwukrotnie niższe od średniej unijnej, co stawia nasz kraj w gronie państw o najlepszej sytuacji na rynku pracy.

Trzecie miejsce w Unii Europejskiej

Z danych Eurostatu wynika, że Polska zajęła trzecie miejsce – ex aequo z Cyprem – wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia.

Lepszy wynik osiągnęły jedynie Bułgaria oraz Czechy, gdzie stopa bezrobocia wyniosła po 2,9 proc. Tak wysoka pozycja pokazuje, że Polska od dłuższego czasu utrzymuje się w ścisłej europejskiej czołówce pod względem sytuacji na rynku pracy.

Co oznaczają najnowsze dane?

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, większa liczba osób podejmujących zatrudnienie oraz utrzymująca się wysoka pozycja Polski w unijnych statystykach wskazują na stabilną sytuację na rynku pracy.

Jednocześnie dane pokazują, że mimo zmieniających się warunków gospodarczych przedsiębiorcy nadal poszukują pracowników, a osoby pozostające bez pracy coraz częściej znajdują zatrudnienie lub korzystają z programów aktywizacyjnych oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia.