Forsal logo

To już koniec takich przelewów BLIK-em. Datę tej radykalnej zmiany już wskazali

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 07:38
Nakładają szlaban na przelewy BLIK-em. Podali datę końca tego eldorado
Nakładają szlaban na przelewy BLIK-em. Podali datę końca tego eldorado/GazetaPrawna.pl
Płatności mobilne na dobre zdominowały codzienne zakupy, a BLIK dla milionów Polaków stał się najszybszym sposobem podejmowania gotówki z bankomatu, płacenia w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz robienia przelewów. Ostanio na korzystanie z tej usługi nakładane są ograniczenia. Najpierw największa sieci bankomatów w Polsce znacząco obniżyła limit jednorazowej wypłaty BLIK-iem. Teraz operator systemu wprowadził nowy mechanizm blokujący. I ma ku temu ważny powód.

Ta rewolucyjna zmiana przyjdzie z początkiem września. To właśnie wtedy system BLIK zacznie automatycznie odrzucać płatności kierowane do nielegalnych serwisów hazardowych – podaje gazeta.pl. To efekt nowego mechanizmu przygotowanego przez Polski Standard Płatności. Zmiana ma ograniczyć działalność szarej strefy i uszczelnić rynek gier hazardowych w Polsce. Dla większości użytkowników nic się jednak nie zmieni – nowe rozwiązanie nie obejmie codziennych zakupów ani przelewów na telefon.

Jak poinformował Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, mechanizm zacznie działać z początkiem września. Polska Agencja Prasowa podaje, że zgodę na uruchomienie rozwiązania wyraził prezes Narodowego Banku Polskiego.

Polacy mają swój nowy, oszczędnościowy hit. Wychodzi się na tym lepiej niż na lokacie w banku
Polacy mają swój nowy, oszczędnościowy hit. Wychodzi się na tym lepiej niż na lokacie w banku

Płatność będzie odrzucona jeszcze przed jej realizacją

Nowy mechanizm będzie sprawdzał, czy płatność jest kierowana do strony internetowej znajdującej się w rejestrze domen zakazanych prowadzonym przez Ministra Finansów na podstawie ustawy o grach hazardowych. Jeżeli adres znajdzie się w tym wykazie, transakcja nie zostanie zrealizowana.

Nowe zasady obejmą wszystkie płatności przetwarzane w systemie BLIK – zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. – Mechanizm będzie stosowany wobec transakcji procesowanych zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych –cytuje gazeta.pl wyjaśnienia operatora. BLIK będzie weryfikował, czy domena, z której pochodzi transakcja, znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów na podstawie ustawy o grach hazardowych – informuje Polski Standard Płatności.

A co ze zwyczajnymi zakupami i przelewami?

Operator zapewnia, że nowe rozwiązanie nie wpłynie na codzienne korzystanie z systemu BLIK. Użytkownicy nadal będą mogli płacić w sklepach, internecie, wypłacać gotówkę z bankomatów czy wykonywać przelewy na telefon. Blokowane będą wyłącznie płatności kierowane do stron wpisanych do rządowego rejestru nielegalnych serwisów hazardowych.

Weryfikacja będzie odbywać się automatycznie. System BLIK połączy się z bazą Ministerstwa Finansów za pośrednictwem interfejsu programistycznego API i na tej podstawie sprawdzi, czy dana domena znajduje się na liście zakazanych.

– Zależało nam na wprowadzeniu rozwiązania, które wspiera stosowanie polskich przepisów i zapewnia spójne zasady działania niezależnie od modelu procesowania płatności. Krajowym dostawcom usług daje to dodatkowe wsparcie w realizacji ich obowiązków – przytacza gazeta.pl wyjaśnienia Jerzego Mroczka, dyrektora departamentu prawnego w Polskim Standardzie Płatności.

Jak dodał Mroczek dzięki zgodzie Prezesa Narodowego Banku Polskiego mechanizm będzie działał na poziomie całego schematu płatniczego. Oznacza to, że obejmie również transakcje obsługiwane przez zagranicznych agentów rozliczeniowych.

Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują

Połowa rynku to szara strefa

Nowe rozwiązanie jest kolejnym elementem walki z nielegalnym hazardem w internecie. Z raportu przygotowanego przez firmę EY na zlecenie organizacji Graj Legalnie, zrzeszającej legalnie działających bukmacherów, wynika, że około połowę rynku gier hazardowych w Polsce nadal stanowi szara strefa.

Polskie przepisy przewidują, że zakłady wzajemne można zawierać wyłącznie u operatorów posiadających zezwolenie i odprowadzających podatki w Polsce. W przypadku kasyn internetowych sytuacja jest jeszcze bardziej restrykcyjna – wyłączność na ich prowadzenie ma Totalizator Sportowy, który udostępnia usługę Total Casino.

Jednocześnie dane Ministerstwa Finansów pokazują, że udział nielegalnego hazardu internetowego stopniowo maleje. Według resortu w 2017 roku szara strefa odpowiadała za 58,6 procent rynku, natomiast w 2024 roku było to już 29,1 procent.

Rośnie jednak liczba blokowanych stron internetowych. Obecnie w rejestrze domen oferujących gry hazardowe niezgodnie z ustawą znajduje się już ponad 55 tysięcy adresów, a każdego miesiąca lista powiększa się średnio o około 700 kolejnych wpisów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJuż zatwierdzone. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie »
Tematy: BLIKpłatności bezgotówkoweprzelewy
Powiązane
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata
Tym, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można zyskać duży zastrzyk gotówki
trzynasta emerytura, emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Rodzice dorosłych już dzieci dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było. Zapadła decyzja w sprawie nowego świadczenia
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżonków, dla singli 50 tysięcy
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżonków, dla singli 50 tysięcy. Jest tylko jeden warunek do spełnienia
Nie przegap
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą
Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą
3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Już zatwierdzone. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Niedziela handlowa 02.08.2026: sklepy otwarte 2 sierpnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
euro, papierosy, podatki, akcyza
Nowe podatki dla UE? Ekonomista: Polska powinna powiedzieć "nie"
Tańsze paliwo dla tysięcy Polaków 2026
Tańsze paliwo dla tysięcy Polaków 2026. Wielu kierowców może płacić za paliwo mniej albo odzyskać setki złotych
Wizualizacja dworca kolejowego Portu Polska
To będzie architektoniczna perełka. Podziemny dworzec CPK trzy razy większy niż Warszawa Centralna
Polecamy
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Lekarz
Pacjenci mocno to poczują. Do tych specjalistów zapiszesz się od dziś po nowemu. Wyjaśniamy
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Niedziela handlowa 02.08.2026: sklepy otwarte 2 sierpnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa: sklepy otwarte 2 sierpnia czy obowiązuje zakaz handlu
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Kraj
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
zakaz, wyprzedzanie, kierowca, rowerzysta, mandat
Zakaz wyprzedzania rowerzystów na ciągłej. Kierowcy muszą wykazać się cierpliwością, inaczej grozi im mandat
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Mateusz Morawiecki
To ostateczny koniec dawnego obozu? Niespodziewani goście i mocne słowa na wydarzeniu Morawieckiego
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą
Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mówią o sygnale ostrzegawczym
Świat
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Myśliwiec Rafale
Francja przywróci atomową bazę. To stąd wystartują Rafale F5 z nowymi pociskami hipersonicznymi
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj