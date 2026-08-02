Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą

Pierwsze trzy polskie myśliwce F-35A Lightning II dotarły 22 maja do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Był to początek realizacji jednego z największych programów modernizacyjnych polskich sił powietrznych, którego celem jest zastąpienie starszych konstrukcji nowoczesnymi maszynami piątej generacji.

Polska czeka na 32 supermyśliwce. Pierwsze F-35 już bronią nieba

Polska zawarła umowę z koncernem Lockheed Martin na zakup 32 samolotów F-35 w styczniu 2020 roku. Wartość kontraktu wynosi 4,6 mld dolarów. Była to wówczas druga największa transakcja zbrojeniowa w historii Polski.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że przed rozpoczęciem dostaw do kraju fabrykę Lockheed Martin w Fort Worth opuściło już 13 przeznaczonych dla Polski myśliwców F-35. Oznacza to, że produkcja kolejnych egzemplarzy dla polskich sił powietrznych jest już zaawansowana.

Nie wszystkie polskie F-35 są budowane w głównym zakładzie Lockheed Martin w Stanach Zjednoczonych. Część maszyn powstaje w europejskim centrum montażowym FACO (Final Assembly and Check Out) w Cameri we Włoszech.

Niedawno w pobliżu włoskiego zakładu sfotografowano podczas lotu testowego polskiego F-35 oznaczonego jako AZ-17. Jest to pierwszy egzemplarz z serii "Husarz", który został zmontowany właśnie w tej fabryce.

Zakład w Cameri odpowiada za końcowy montaż, testy i przygotowanie samolotów do przekazania użytkownikom. Włosi wykorzystują tę linię także do produkcji własnych F-35 oraz maszyn przeznaczonych dla innych europejskich państw.

Dostawy ruszyły. Tak będzie wyglądać polska flota F-35

Proces przekazywania kolejnych myśliwców będzie rozłożony na kilka lat. Zgodnie z obecnym harmonogramem do końca 2026 roku Polska ma otrzymać łącznie 14 samolotów F-35.

W kolejnym roku flota ma powiększyć się o następnych 12 maszyn. Oznacza to, że w 2027 roku Wojsko Polskie powinno dysponować już 26 egzemplarzami myśliwca piątej generacji.

Ostatnie sześć samolotów ma zostać dostarczonych do 2029 roku. Po zakończeniu realizacji kontraktu Polska będzie posiadać 32 F-35A, które staną się jednym z najważniejszych elementów systemu obrony powietrznej kraju.

Nowe myśliwce trafią do dwóch baz. Wojsko szykuje zmiany

Pierwsze polskie F-35 zostały skierowane do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To właśnie tam mają być szkoleni pierwsi polscy piloci i obsługi techniczne odpowiedzialne za eksploatację nowych maszyn.

Docelowo Łask będzie miejscem stacjonowania połowy całej floty, czyli 16 samolotów F-35. Pozostałe 16 egzemplarzy trafi do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Realizacja programu F-35 jest jednym z kluczowych elementów modernizacji polskich sił powietrznych. Nowe samoloty mają współpracować z używanymi już przez Polskę F-16 oraz przyszłymi systemami obrony powietrznej.