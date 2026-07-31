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Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu

oprac. Kasper Starużyk
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dzisiaj, 20:13
Cyryl, Putin
Patriarcha Moskwy Cyryl jest w świetnych stosunkach z Władimirem Putinem/Shutterstock
Sąd w Moskwie skonfiskował 123 nieruchomości należące do Świadków Jehowy i przekazał je państwu rosyjskiemu – przekazały w piątek moskiewskie służby sądowe. Świadkowie Jehowy są przez władze Rosji uznawani za „organizację ekstremistyczną”.

Skonfiskowane nieruchomości były wcześniej zarejestrowane jako należące do szwedzkiego oddziału Świadków Jehowy i obejmowały 63 nieruchomości mieszkalne i komercyjne o łącznej powierzchni ponad 11 tys. metrów kwadratowych oraz 60 działek o łącznej powierzchni 5,6 hektara położonych w różnych częściach Rosji.

Jak przypomina Reuters, w 2017 r. rosyjski sąd zakazał działalności Świadków Jehowy jako „organizacji ekstremistycznej”, co w 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za niezgodne z prawem. Od tego czasu wielu Świadków Jehowy w Rosji trafiło do więzienia po skazaniu za „działalność ekstremistyczną”. (PAP)

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Źródło: PAP
oprac. Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

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Tematy: RosjasądMoskwa
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