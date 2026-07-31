Skonfiskowane nieruchomości były wcześniej zarejestrowane jako należące do szwedzkiego oddziału Świadków Jehowy i obejmowały 63 nieruchomości mieszkalne i komercyjne o łącznej powierzchni ponad 11 tys. metrów kwadratowych oraz 60 działek o łącznej powierzchni 5,6 hektara położonych w różnych częściach Rosji.

Jak przypomina Reuters, w 2017 r. rosyjski sąd zakazał działalności Świadków Jehowy jako „organizacji ekstremistycznej”, co w 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za niezgodne z prawem. Od tego czasu wielu Świadków Jehowy w Rosji trafiło do więzienia po skazaniu za „działalność ekstremistyczną”. (PAP)