Forsal logo

Putin zaciska sieć wokół Rosjan. To kolejny sygnał przygotowań do mobilizacji

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:31
[aktualizacja dzisiaj, 13:55]
Rosyjscy rekruci po mobilizacji z 2022 roku
Putin zaciska sieć wokół Rosjan. To kolejny sygnał przygotowań do mobilizacji/Shutterstock
Rosyjskie ministerstwo obrony oraz dowódcy jednostek wojskowych uzyskali dostęp do Jednolitego Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego (ros. ZAGS). Oficjalnie nowe przepisy mają usprawnić przyznawanie świadczeń socjalnych żołnierzom i ich rodzinom. Analitycy wskazują jednak, że w praktyce mogą one ułatwić Kremlowi przygotowania do kolejnej fali mobilizacji.

Putin otwiera wojsku dostęp do danych obywateli

Władimir Putin podpisał ustawę, która przyznaje rosyjskiemu ministerstwu obrony szerszy dostęp do danych zgromadzonych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Aktów Stanu Cywilnego. Rejestr zawiera informacje o narodzinach, zgonach, małżeństwach, rozwodach czy zmianach nazwisk obywateli.

Ministerstwo obrony oraz dowódcy jednostek wojskowych zyskają dostęp do danych dotyczących żołnierzy, pracowników cywilnych armii, osób zwolnionych ze służby i członków ich rodzin. Według władz ma to przede wszystkim usprawnić przyznawanie świadczeń socjalnych. W praktyce oznacza jednak również łatwiejszy dostęp wojska do informacji o obywatelach.

Podobne uprawnienia otrzymała również Rosgwardia. Oznacza to dalszą integrację państwowych baz danych z systemem ewidencji wojskowej. Dzięki temu wojskowe komendy uzupełnień mogą łatwiej aktualizować informacje o obywatelach i szybciej identyfikować osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu.

To kolejny sygnał przygotowań do mobilizacji

Nowe przepisy pojawiają się w czasie coraz częstszych spekulacji o możliwej kolejnej fali mobilizacji w Rosji. Organizacje broniące praw człowieka informują, że coraz więcej Rosjan otrzymuje wezwania do wojskowych komend uzupełnień, dokąd są wzywani pod pretekstem "aktualizacji danych".

Przedstawiciele organizacji broniących praw poborowych twierdzą, że komendy uzupełnień otrzymały wytyczne, by sprawdzać wszystkich zgłaszających się obywateli i wytypować osoby, które mogą zostać powołane do służby. Równocześnie rosyjskie ministerstwo obrony przygotowuje poligony do szkolenia nowych poborowych.

Na podobny trend zwracał uwagę również amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według analityków Rosja od miesięcy buduje podstawy prawne ułatwiające uzupełnianie strat na froncie. Duma Państwowa rozszerzyła możliwość podpisywania kontraktów z armią przez osoby skazane, a Rosgwardia zaktualizowała przepisy dotyczące obrony cywilnej, uwzględniając okres mobilizacji i stan wojenny.

Rosyjskie straty rosną. Rekrutacja nie nadąża

Według części europejskich służb wywiadowczych Kreml może ogłosić nową mobilizację po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Ich analizy wskazują, że liczba pozyskiwanych ochotników nie wystarcza już do uzupełniania strat ponoszonych przez rosyjską armię.

Według zachodnich szacunków do połowy 2026 r. straty rosyjskiej armii sięgnęły około 1,4 mln żołnierzy, w tym około 450 tys. zabitych. Z kolei amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) ocenia, że w pierwszej połowie roku ukraińskie siły co miesiąc wyłączały z walki od 30 do 34 tys. rosyjskich żołnierzy. W tym samym czasie rosyjskiemu ministerstwu obrony udawało się pozyskiwać średnio 27 tys. ochotników kontraktowych miesięcznie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPutin zaciska sieć wokół Rosjan. To kolejny sygnał przygotowań do mobilizacji »
Tematy: Rosjawojna w Ukrainierosyjska armiamobilizacja w Rosji
Powiązane
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
Budowa umocnień Taczy Wschód
Analityk wypunktował Tarczę Wschód. Dostało się też całej wschodniej flance NATO
Żołnierze na manewrach w Tajlandii
Doktryna Trumpa zderzyła się z rzeczywistością. Chiny tylko na to czekały
Niemiecka armatohaubica RCH 155
Niemiecka RCH 155 ma atut, którego nie ma polski Krab. Minister zasugerował, że trafiła już do Ukrainy
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Nie przegap
Nowe prawo o cyberbezpieczeństwie, AI Act już od 2 sierpnia obejmie wszystkie firmy. Nie ważne czy używasz własnych rozwiązań czy od dostawców zewnętrznych. Musisz mieć wykonany audyt cyberbezpieczeństwa i przygotowane procedury i pracowników do AI.
Nowe prawo o cyberbezpieczeństwie obejmie wszystkie firmy. Wiele się zmieni od 2 sierpnia
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Donald Tusk
Powrót do regulowanych cen paliw jeszcze przed końcem wakacji? Tusk: Rozmawiałem z ministrem finansów
Rosyjscy rekruci po mobilizacji z 2022 roku
Putin zaciska sieć wokół Rosjan. To kolejny sygnał przygotowań do mobilizacji
Budowa umocnień Taczy Wschód
Analityk wypunktował Tarczę Wschód. Dostało się też całej wschodniej flance NATO
Dojazd do Lotniska Chopina będzie utrudniony. Ważny komunikat dla podróżnych
Dojazd do Lotniska Chopina będzie utrudniony. Ważny komunikat dla podróżnych
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Polecamy
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort
Kolejna zmiana w rządzie Merza. Nowy minister transportu
Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Czy tylko osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie ze środków PFRON?
Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Czy tylko osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie ze środków PFRON?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
Będą zmiany w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030
Będą zmiany w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Ludzie ruszyli do ZUS po dodatkowe pieniądze. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Bardzo ważny jest termin złożenia wniosku
mandat, policja
Kierowcy nie mają o tym pojęcia. Za montaż tego gadżetu w nieodpowiednim miejscu grozi wysoki mandat
F-16
Rumuni mają dość. Prezydent kraju zwrócił się do Rosji. „Niedopuszczalne”
Kraj
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
dni wolne od pracy, decyzja, sejm, 1 sierpnia, MRPiPS
Zapadła decyzja w sprawie 1 sierpnia. Czy rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego będzie dniem ustawowo wolnym od pracy?
Karta SIM, telefon
Wielka ucieczka od jednego operatora. Ponad 361 tys. Polaków zmieniło sieć w trzy miesiące
Świat
Rosyjscy rekruci po mobilizacji z 2022 roku
Putin zaciska sieć wokół Rosjan. To kolejny sygnał przygotowań do mobilizacji
Atak na Paradę Równości w Berlinie. Kobieta, która zginęła, była Polką
Atak na Paradę Równości w Berlinie. Kobieta, która zginęła, była Polką
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort
Kolejna zmiana w rządzie Merza. Nowy minister transportu
Budowa umocnień Taczy Wschód
Analityk wypunktował Tarczę Wschód. Dostało się też całej wschodniej flance NATO
Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"
Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"
F-16
Rumuni mają dość. Prezydent kraju zwrócił się do Rosji. „Niedopuszczalne”
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj