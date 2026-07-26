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Wielka ucieczka od jednego operatora. Ponad 361 tys. Polaków zmieniło sieć w trzy miesiące

Anna Zdrowecka
Anna ZdrowieckaDziennikarka i redaktorka zajmująca się tematami konsumenckimi, codziennymi problemami oraz praktycznymi poradami. W swoich tekstach wyjaśnia zmiany, przepisy i zjawiska, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie czytelników.
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Karta SIM, telefon
Ponad 361 tys. Polaków zmieniło sieć w trzy miesiące/Shutterstock
Ponad 361 tysięcy numerów komórkowych zmieniło właściciela w zaledwie 90 dni. Najnowsze dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) za II kwartał 2026 roku obnażają brutalną prawdę o polskim rynku telekomunikacyjnym. Podczas gdy jeden z gigantów notuje potężny odpływ klientów, konkurencja ma powody do świętowania.
  • Masowe roszady: W trzy miesiące Polacy przenieśli ponad 361 tys. numerów komórkowych.
  • Jeden zdecydowany lider: Tylko jedna sieć z „Wielkiej Czwórki” zakończyła kwartał na dużym plusie.
  • Czarna seria giganta: Jeden z operatorów w pół roku stracił ponad 67 tys. numerów.
  • Cichy wygrany: Tysiące Polaków rezygnują ze znanych marek na rzecz mniejszych graczy.

Polacy coraz chętniej głosują portfelami i bez skrupułów porzucają dotychczasowych dostawców usług. Co miesiąc na zmianę operatora decydowało się średnio ponad 120 tysięcy użytkowników.

Król jest tylko jeden. Kto zyskuje, a kto traci najwięcej?

Bilans po II kwartale 2026 roku nie ma żadnych złudzeń, na rynku ukształtował się wyraźny lider oraz operator, który zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym i ofertowym.

  • Orange zdecydowanym zwycięzcą: Pomarańczowy operator zanotował najlepszy wynik wśród „Wielkiej Czwórki”, kończąc kwartał z bilansem +19 834 numerów.
  • Plus na głębokim minusie: Polkomtel (operator sieci Plus) zaliczył bolesny spadek. Z sieci odpłynęło o 35 677 numerów więcej, niż do niej trafiło.
  • Play i T-Mobile pod kreską: Play zakończył kwartał ze stratą -8 784 numerów, natomiast T-Mobile wyszedł z tego starcia obronną ręką, balansując na granicy zysku i straty (-984 numery).

Liczby nie kłamią: Tylko w pierwszej połowie 2026 roku sieć Plus straciła łącznie aż 67 675 numerów, podczas gdy Orange powiększył swój stan posiadania o 36 894 numery.

Karta SIM, telefon
Karta SIM

Bilans przenieśników numerów w I półroczu 2026 r.

Operator

I kwartał 2026

II kwartał 2026

Łącznie H1 2026

Orange

+17 060

+19 834

+36 894

T-Mobile

+395

-984

-589

Play

-11 480

-8 784

-20 264

Plus

-31 998

-35 677

-67 675

Cicha rewolucja: Mniejsi gracze podkradają klientów gigantom

Gdy podsumujemy wyniki czterech największych operatorów w II kwartale, otrzymamy bilans wynoszący -25 611 numerów. Oznacza to, że dziesiątki tysięcy Polaków wcale nie przenoszą się między znanymi brandami.

Gdzie podziały się te numery? Przejęli je mniejsi operatorzy wirtualni (MVNO) oraz mniej promowane marki. Polacy coraz częściej wybierają elastyczne subskrypcje, brak długoterminowych umów i proste taryfy bez ukrytych opłat, które oferuje mała konkurencja pracująca na nadajnikach głównych graczy.

Czy Plus rzeczywiście traci masowo klientów?

Czy wynik -35,6 tys. numerów oznacza, że z Plusa uciekają wszyscy? Nie do końca. Raport UKE przedstawia wyłącznie ruch w zakresie przenoszenia dotychczasowych numerów (tzw. MNP).

Statystyki te nie uwzględniają:

  1. Nowo aktywowanych kart SIM (np. dla dzieci czy urządzeń smart home).
  2. Kart pre-paid, które po prostu wygasły.
  3. Klientów biznesowych kupujących hurtowo nowe karty bez przenoszenia starych.
  4. Umów przedłużanych przez dotychczasowych abonentów.

Choć dane UKE nie pokazują pełnej sprzedaży, są najważniejszym barometrem atrakcyjności rynkowej ofert oraz tego, jak bardzo klienci są zdeterminowani, by uciec od swojego dotychczasowego dostawcy.

Sieć komórkowa
Sieć komórkowa

Kiedy warto zmienić operatora?

Choć w porównaniu do ubiegłego roku liczba przenosin nieco spadła (o 8,6% r/r), Polacy nadal chętnie polują na okazje. Zanim jednak zdecydujesz się przenieść numer, przeanalizuj kilka kluczowych kwestii, by nie wpaść z deszczu pod rynnę:

  • Zasięg w Twojej lokalizacji: Nawet najtańszy abonament będzie bezużyteczny, jeśli w domu lub pracy nie masz zasięgu 5G/LTE.
  • Cena po promocji: Sprawdź, czy niska opłata nie wzrośnie drastycznie po 6 lub 12 miesiącach.
  • VoWiFi i VoLTE: Dostępność tych technologii jest kluczowa, jeśli mieszkasz w miejscu o słabym zasięgu komórkowym.
  • Warunki roamingu: Przydatne, jeśli często podróżujesz po UE.

A Ty? Kiedy ostatnio zmieniałeś swojego operatora i co skłoniłoby Cię do ucieczki do konkurencji?

karta sim, rejestracja
karta sim, rejestracja

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Który operator zyskał najwięcej numerów w II kwartale 2026 r.?

Najlepszy bilans spośród czterech największych operatorów uzyskał Orange. Do jego sieci przeniesiono o 19 834 numery więcej, niż z niej odeszło.

Który operator stracił najwięcej numerów?

Największy ujemny bilans zanotował Plus. Z sieci przeniesiono o 35 677 numerów więcej, niż do niej trafiło.

Ile numerów przeniesiono w drugim kwartale 2026 r.?

Od kwietnia do czerwca 2026 r. pomiędzy sieciami komórkowymi przeniesiono dokładnie 361 107 numerów.

Czy ujemny bilans oznacza spadek całkowitej liczby klientów?

Statystyki obejmują tylko numery przenoszone pomiędzy operatorami. Nie uwzględniają wszystkich nowych aktywacji, wyłączeń kart ani klientów, którzy pozostali w danej sieci.

Ile numerów przeniesiono w pierwszym półroczu 2026 r.?

W pierwszych dwóch kwartałach 2026 r. przeniesiono łącznie 740 507 numerów komórkowych.

Źródła: Urząd Komunikacji Elektronicznej: statystyki przenoszenia numerów w II kwartale 2026 r.; Urząd Komunikacji Elektronicznej: statystyki przenoszenia numerów w I kwartale 2026 r.; Urząd Komunikacji Elektronicznej: statystyki przenoszenia numerów w II kwartale 2025 r.

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Źródło: forsal.pl
Anna Zdrowecka
Anna Zdrowiecka

Anna Zdrowiecka jest dziennikarką i redaktorką specjalizującą się w szeroko rozumianej tematyce konsumenckiej. Pisze o zmianach, usługach, nowych rozwiązaniach oraz codziennych problemach, które mogą wpływać na decyzje i wydatki czytelników. Publikuje w serwisach Infor.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i Zdrowiego.pl.

W swoich artykułach porusza między innymi tematykę domowych poradników, zakupów, usług, technologii użytkowej, telekomunikacji oraz praw konsumenta. Skupia się przede wszystkim na praktycznym znaczeniu opisywanych zmian, wyjaśnia, kogo dotyczą, co oznaczają w codziennym życiu i na co warto zwrócić uwagę.

Stawia na prosty, zrozumiały język, rzetelne źródła oraz informacje, które pomagają czytelnikom podejmować świadome decyzje.

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Tematy: telefon komórkowyoperatorzy komórkowiukesieci komórkowe
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