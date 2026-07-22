Forsal logo

Co jest lepsze dla wierzyciela: upadłość czy restrukturyzacja kontrahenta

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 06:01
Firma kontrahenta ma problemy finansowe i duży dług. Co dla wierzyciela jest bardziej korzystne, upadłość czy restrukturyzacja biznesu przez dłużnika.
Firma kontrahenta ma problemy finansowe i duży dług. Co dla wierzyciela jest bardziej korzystne, upadłość czy restrukturyzacja biznesu przez dłużnika./Shutterstock
Wierzyciele firm w upadłości i restrukturyzacji czekają już na ponad 200 mln zł. Tyle niespłaconych zobowiązań widnieje w Krajowym Rejestrze Długów na koncie przedsiębiorstw, które w pierwszej połowie 2026 r. ogłosiły upadłość albo rozpoczęły restrukturyzację. To o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2026 r. sądy ogłosiły 206 upadłości firm, podczas gdy rok wcześniej było ich 207. Ta niemal niezmieniona liczba może sugerować stabilizację, ale dane KRD pokazują inny obraz: zadłużenie tegorocznych bankrutów widoczne w rejestrze było wyższe o 40 proc. od tego z I połowy 2025 roku (z ponad 31 mln zł do 44 mln zł). To i tak niepełny obraz problemu – część właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych zamiast upadłości firmowej wybiera upadłość konsumencką, która nie trafia do tej statystyki.

Lepsza dla wierzycieli: upadłość czy restrukturyzacja

Jeszcze większy ciężar dla wierzycieli stanowią restrukturyzacje – 1146 firm objętych taką procedurą widniało w KRD, niemal tyle samo co rok wcześniej (1119), a ich zaległości sięgnęły 157 mln zł. Podobnie jak w przypadku upadłości, liczba postępowań pozostała niemal bez zmian, mimo że zadłużenie w tym segmencie było wyższe o ok. 24 proc. niż rok wcześniej. To oznacza, że łączny rachunek dla wierzycieli wzrósł o ponad jedną czwartą, mimo że sama liczba niewypłacalności przedsiębiorstw pozostała niemal bez zmian.

Upadłość i restrukturyzacja to finał procesu

Moment ogłoszenia restrukturyzacji lub upadłości jest zwykle finałem problemu, a nie jego początkiem. Według GUS w I kwartale 2026 r. PKB wzrósł realnie o 3,5 proc. rok do roku. Na tym tle tak duże przyrosty długów obciążających niewypłacalne firmy wyglądają zaskakująco. Dane KRD pokazują jednak, że dzisiejsze upadłości i restrukturyzacje to efekt problemów, które narastały od kilku lat – a więc w dużej mierze w czasie dużo słabszej koniunktury niż obecna.

Najnowsze badanie „Typowy dłużnik” pokazuje, że 85 procent przedsiębiorców traktuje już pierwsze opóźnienia w płatnościach jako zapowiedź dalszych kłopotów. - Mimo to wielu nadal liczy, że kontrahent sam ureguluje zaległości. Każdy kolejny miesiąc zwłoki zmniejsza szansę na porozumienie się, zabezpieczenie należności i odzyskanie pieniędzy. Dlatego przedsiębiorcy powinni reagować po pierwszych powtarzających się opóźnieniach: zadzwonić i ustalić przyczynę zaległości. Następnie konsekwentnie realizować dalsze kroki, czyli wysłać oficjalne wezwanie do zapłaty, uprzedzić, że sprawa zostanie skierowana do windykacji i w przypadku, gdy pieniądze nie wpłyną na konto, zrobić to – zauważa Jakub Kostecki, wiceprezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Badanie „Typowy dłużnik” potwierdza, że firmy potrafią działać ostrożniej: połowa żąda od ryzykownego klienta zaliczki, 40 procent przedpłaty, a co trzeci skraca termin płatności. Takie zabezpieczenia są ważne, ale nie zastąpią konsekwentnego monitorowania kondycji finansowej partnera w trakcie trwającej współpracy.

Upadłość konsumencka a restrukturyzacja i upadłość

Coraz większa część problemów najmniejszych przedsiębiorstw nie trafia do statystyk upadłości firm, lecz do upadłości konsumenckiej. W pierwszej połowie 2026 r. 1424 właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych wybrało tę ścieżkę zamiast upadłości firmowej. Rok wcześniej było ich 982, co oznacza wzrost o blisko 45 proc. Formalna liczba bankructw przedsiębiorstw nie oddaje zatem pełnej skali tego zjawiska w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. – Dla wielu najmniejszych przedsiębiorców upadłość konsumencka jest dziś łatwiej dostępna niż firmowa. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ją zamknąć i już następnego dnia złożyć wniosek o upadłość konsumencką. To prostsza i tańsza ścieżka – opłata sądowa wynosi 30 zł, podczas gdy postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy wiąże się z dużo wyższymi kosztami. W praktyce oznacza to, że część zobowiązań powstałych w czasie prowadzenia biznesu może być rozliczana już poza statystyką upadłości firm – mówi Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Dla sektora MŚP wybór to restrukturyzacja , a więksi ogłaszają upadłość i zostawiają długi

Problemy najmniejszych firm i większych podmiotów ujawniają się dziś inaczej. W upadłościach największy ciężar długu generują spółki prawa handlowego, a w restrukturyzacjach liczbowo dominują mikroprzedsiębiorstwa. W przypadku firm, które ogłosiły upadłość i były wpisane do KRD, spółki prawa handlowego odpowiadają za 39 mln zł z 44 mln zł zaległości bankrutów, czyli za niemal 90 proc. całej kwoty. JDG-i miały 4,6 mln zł długu. Najmniejsze podmioty stanowią większość dłużników objętych restrukturyzacją i wpisanych do KRD. Było ich 709 z 1146, czyli ok. 62 proc. Odpowiadały za ponad 67 mln zł zaległości. Kwotowo większy ciężar nadal przypadał jednak na przedsiębiorstwa i instytucje, których zadłużenie wyniosło 90 mln zł.

W transporcie wybierają upadłość, a wybór budownictwa to restrukturyzacja

Upadłości i restrukturyzacje mają innych branżowych liderów zadłużenia. Przy bankructwach najbardziej kosztowny dla wierzycieli okazuje się transport, a przy restrukturyzacjach – budownictwo. Wśród firm, które ogłosiły upadłość i były wpisane do KRD, największe zadłużenie miały przedsiębiorstwa transportowe. Ich zaległości wyniosły prawie 17 mln zł, z czego zdecydowana większość przypadła na transport drogowy towarów. W restrukturyzacjach na pierwszy plan wysuwa się natomiast budownictwo, którego zadłużenie sięgnęło 43 mln zł. To niemal tyle, ile wyniosły wszystkie zaległości firm w upadłości widocznych w KRD.

Firmy wysyłają sygnały problemów zanim nastąpi upadłość czy restrukturyzacja

Dane KRD pokazują, że kłopoty finansowe wielu firm były widoczne dużo wcześniej, zanim doszło do formalnej upadłości albo restrukturyzacji. W przypadku przedsiębiorstw, które ogłosiły bankructwo, 17 proc. figurowało w KRD już trzy lata wcześniej, 25 proc. dwa lata wcześniej, a 37 proc. rok przed ogłoszeniem upadłości. W dniu bankructwa w rejestrze było 132 z 206 upadłych firm, czyli 64 proc.

Podobny mechanizm widać przy restrukturyzacjach. Trzy lata przed rozpoczęciem postępowania w KRD figurowało 14 proc. później restrukturyzowanych firm, dwa lata wcześniej – 19 proc., a rok wcześniej – 29 proc. W dniu rozpoczęcia restrukturyzacji w rejestrze było 1146 z 2565 przedsiębiorstw, czyli ok. 45 proc.

Dla wielu wierzycieli moment ogłoszenia upadłości albo rozpoczęcia restrukturyzacji nie jest więc pierwszym sygnałem problemu, lecz finałem procesu, który można było obserwować wcześniej. To ważne ostrzeżenie: kłopoty z płatnościami rzadko pojawiają się nagle, a część sygnałów można zauważyć z dużym wyprzedzeniem, zanim sprawa trafi do sądu.

Wielkopolska stawia na upadłość, a na Mazowszu popularna jest restrukturyzacja

Regionalne dane pokazują, że upadłości i restrukturyzacje mają inną mapę ryzyka. W przypadku firm, które ogłosiły upadłość i były wpisane do KRD, największe zaległości mieli bankruci z Wielkopolski – 13,4 mln zł. Na drugim miejscu znalazło się Mazowsze z 9,4 mln zł długu. Kolejne pozycje zajęły województwa: warmińsko-mazurskie i dolnośląskie, gdzie zaległości przekroczyły 3 mln zł.

Przy restrukturyzacjach zdecydowanie prowadzi Mazowsze. Dłużnicy wpisani do KRD mieli tam 42,8 mln zł zaległości. Wysokie kwoty odnotowano także w województwie kujawsko-pomorskim – 20,7 mln zł, pomorskim – 12,2 mln zł, wielkopolskim – 11,1 mln zł oraz łódzkim i małopolskim, gdzie zadłużenie przekraczało 10 mln zł.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBędzie podwyżka kwoty wolnej w PIT czy wyższy drugi próg podatkowy- rząd obniży jednak podatki przed wyborami? »
Tematy: firmarestrukturyzacjadługupadłość
Powiązane
Europa ma już w pełni autonomiczny system nawigacji Galileo. Teraz wysyła amerykański GPS na emeryturę.
Rewolucja w nawigacji - GPS już niepotrzebny. nowy dokładniejszy system nawigacji Galileo w Polsce i w całej Europie
Nie przegap
To już koniec zakupów w uwielbianej przez Polaków sieci sklepów?
To już koniec zakupów w uwielbianej przez Polaków sieci sklepów? Handlowy gigant zamyka swoje markety
Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany
Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany
rolnik, pole, rośliny, uprawa
Innowacje w rolnictwie przyspieszają dzięki nauce [Komentarz ekspercki]
Czołg Abrams w "przebraniu"
Australia "przebiera" Abramsy za Typ 99. Tak przygotowuje się do wojny z Chinami
Przekazywanie kluczy do mieszkania
W tych dzielnicach ceny mieszkań są znacznie niższe, niż średnia. Sprawdziliśmy Warszawę, Kraków, Wrocław i Gdańsk
Aplikacje w smartfonie to codzienność w dbaniu o finanse osobiste. Jakie typowe i dodatkowe usługi znajdą klienci w aplikacji, którą oferuje bank.
Bankowość mobilna stała się naszą codziennością. Jak w aplikacji możemy efektywnie prowadzić finanse osobiste
Nagranie rosyjskiego drona i okrętu z bezzałogowca Stormborn X-Wave
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia na Bałtyku. Rosyjski okręt wysłał drona, zawisł nad duńską maszyną
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40-tonową bestię
Polecamy
oki oszczędności pieniądze
Nowa ulga dla inwestujących. Osobiste Konta Inwestycyjne coraz bliżej
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Zwiększone limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Na tych uczelniach Ministerstwo Zdrowia planuje najwięcej miejsc
Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju
Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
podatek oki premier donald tusk
Donald Tusk nie mógł się powstrzymać. Pochwalił się „Rokiem Przyspieszenia”
Kraj
Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany
Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w zarobkach lekarzy. Lekarze będą mogli zarobić tylko do tej kwoty
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40-tonową bestię
Marcin Kierwiński, Andrius Kubilius
Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności
podatek od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów, RPO, fiskus, podatek
Fiskus wzywa do zapłaty osoby, które otrzymały spadek lub darowiznę. Były przekonane, że przysługuje im zwolnienie dla najbliższej rodziny
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Rząd obniży jednak PIT przed wyborami, by nie stracić władzy: ile nowa kwota wolna, jakie nowe progi podatkowe
Będzie podwyżka kwoty wolnej w PIT czy wyższy drugi próg podatkowy- rząd obniży jednak podatki przed wyborami?
Świat
Media społecznościowe
Francja jako pierwsza w UE wprowadza zakaz social mediów dla dzieci
Iran przygotowuje się do wojny z USA. Teheran nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu
Donald Trump grozi Iranowi kolejnym atakiem. Mówi o obiektach związanych z uranem
Nagranie rosyjskiego drona i okrętu z bezzałogowca Stormborn X-Wave
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia na Bałtyku. Rosyjski okręt wysłał drona, zawisł nad duńską maszyną
Czołg Abrams w "przebraniu"
Australia "przebiera" Abramsy za Typ 99. Tak przygotowuje się do wojny z Chinami
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
Łukaszenka wydał rozkaz. Dzieci na Białorusi ruszyły do koszar
Łukaszenka wydał rozkaz. Dzieci na Białorusi ruszyły do koszar
Desant drona na Mierzei Kinburnskiej
Dronowy desant Ukrainy to żadna "nowa era wojny". Niemiecki ekspert studzi entuzjazm
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj