Koniec tanich zakupów z Temu i Shein? Europa uderza w drugi „chiński szok”

UE od 1 lipca 2026 r. wprowadziła tymczasowe cło od małych paczek spoza Unii.

Bruksela zaostrza też ochronę rynku stali . Import stali ma zostać objęty niższymi kontyngentami.

Import stali ma zostać objęty niższymi kontyngentami. Problem jest szerszy niż e-commerce . Chiny zalewają Europę nie tylko tanimi ubraniami i gadżetami.

Chiny zalewają Europę nie tylko tanimi ubraniami i gadżetami. Polska może odczuć skutki po obu stronach rynku . Z jednej strony zyskają lokalne sklepy i część producentów, z drugiej konsumenci.

Z jednej strony zyskają lokalne sklepy i część producentów, z drugiej konsumenci. To początek nowego etapu w relacjach UE–Chiny . Europa coraz wyraźniej przechodzi od wolnego handlu do ochrony własnego przemysłu.

3 euro cła do każdej paczki. Temu, Shein i AliExpress na celowniku

Największa rewolucja dotyczy milionów Polaków uwielbiających zakupy na azjatyckich platformach. Od 1 lipca 2026 roku Unia Europejska wprowadziła tymczasowe cło ryczałtowe na małe przesyłki spoza UE o wartości poniżej 150 euro.

Nowa opłata: Stawka wynosi 3 euro i jest naliczana od każdej kategorii towarów w paczce.

Stawka wynosi i jest naliczana od każdej kategorii towarów w paczce. Czas obowiązywania: Przepisy mają działać co najmniej do 1 lipca 2028 roku, do momentu wdrożenia docelowego systemu celnego.

Przepisy mają działać co najmniej do 1 lipca 2028 roku, do momentu wdrożenia docelowego systemu celnego. Skala problemu: Liczba małych paczek importowanych do UE wzrosła z 1,3 mld w 2022 r. do aż 5,9 mld w 2025 r. – z czego około 90% pochodziło właśnie z Chin.

Bruksela uderza w azjatyckich gigantów nie tylko z powodów finansowych. Unijne analizy wykazały, że ogromna część produktów (zwłaszcza z kategorii kosmetyków, zabawek i suplementów diety) zwyczajnie nie spełniała europejskich norm bezpieczeństwa.

Drugi „China Shock”. Chiny zalewają nas już nie tylko odzieżą

Pierwszy chiński szok gospodarczy nastąpił po wejściu Pekinu do WTO, gdy tania produkcja z Azji zmiotła część lokalnego przemysłu na Zachodzie. Dzisiaj Europa mierzy się z wersją 2.0. Chiny nie konkurują już wyłącznie tekstyliami czy plastikowymi gadżetami.

W pierwszym kwartale 2026 roku chiński eksport do UE osiągnął gigantyczną wartość 148 mld dolarów, przy imporcie z UE na poziomie zaledwie 65 mld dolarów. Deficyt handlowy Europy rósł w tempie około 1 mld euro dziennie. Główną siłą napędową tego zjawiska stały się:

Auta elektryczne i hybrydowe (wartość eksportu do UE niemal podwoiła się rok do roku),

Panele fotowoltaiczne i technologie energetyczne,

Baterie oraz zaawansowane komponenty przemysłowe.

Unia Europejska wprowadziła tymczasowe cło ryczałtowe na małe przesyłki spoza UE / shutterstock

Front stalowy: Drastyczne cła na surowce

Równolegle z e-commerce, Bruksela wytoczyła ciężkie działa w obronie przemysłu ciężkiego. Od 1 lipca 2026 roku UE ograniczyła kontyngenty bezcłowego importu stali aż o 47% (do 18,3 mln ton rocznie).

Ważne Co po przekroczeniu limitu? Import stali powyżej wyznaczonych stawek zostanie objęty gigantycznym, 50-procentowym cłem w 26 kategoriach produktów.

Nowe przepisy wymagają też pełnej przejrzystości dotyczącej realnego miejsca wytopu i odlewu surowca, co ma ukrócić dotychczasowe procedery omijania sankcji i barier handlowych przez pośredników.

UE ograniczyła kontyngenty bezcłowego importu stali aż o 47%

Co to oznacza dla Polski? Zyskają sklepy, stracą konsumenci

Polska gospodarka odczuje skutki unijnej ofensywy po obu stronach barykady.

Kto zyska?

Polski e-commerce i Allegro: Lokalne sklepy internetowe i krajowe marketplace’y odetchną z ulgą. Dotychczas przegrywały one nierówną walkę cenową z platformami, które omijały europejskie koszty regulacyjne. Szansę na odzyskanie klientów widzą sprzedawcy odzieży, zabawek i elektroniki.

Lokalne sklepy internetowe i krajowe marketplace’y odetchną z ulgą. Dotychczas przegrywały one nierówną walkę cenową z platformami, które omijały europejskie koszty regulacyjne. Szansę na odzyskanie klientów widzą sprzedawcy odzieży, zabawek i elektroniki. Krajowe huty: Polscy producenci stali zyskają tarczę ochronną przed dumpingiem cenowym z Azji.

Kto straci?

Konsumenci: Czas ultratanich zakupów bez dodatkowych opłat bezpowrotnie mija. Przy zamówieniach o niskiej wartości, dodatkowe 3 euro (lub wielokrotność tej kwoty) całkowicie zmieni kalkulację opłacalności.

Czas ultratanich zakupów bez dodatkowych opłat bezpowrotnie mija. Przy zamówieniach o niskiej wartości, dodatkowe 3 euro (lub wielokrotność tej kwoty) całkowicie zmieni kalkulację opłacalności. Przemysł i budowlanka: Firmy budowlane oraz producenci maszyn wykorzystujący stal muszą liczyć się ze wzrostem kosztów materiałów i ryzykiem mniejszej stabilności dostaw.

Okiem autora: Dominik Kulig

Drugi „China shock” nie będzie wyglądał tak jak pierwszy. Nie zobaczymy jednego wielkiego dnia, w którym europejski przemysł nagle się zatrzyma. To będzie raczej proces powolny, ale bardzo dotkliwy: tańsze paczki wypychające lokalny handel, stal podcinająca marże europejskich hut, auta elektryczne odbierające przewagę niemieckiej motoryzacji i kolejne sektory, w których Europa z orientacją w sytuacji budzi się kilka lat za późno. Dla Polski to szczególnie ważny moment. Jako konsumenci lubimy tanie produkty z Chin. Jako gospodarka potrzebujemy jednak silnego handlu, przemysłu i miejsc pracy. Jeśli chcemy mieć jedno i drugie, sama opłata od paczek nie wystarczy. Potrzebna jest uczciwa kontrola importu, szybka reakcja celna, realne egzekwowanie norm bezpieczeństwa i wsparcie dla firm, które produkują oraz sprzedają w Europie, płacąc tu podatki i spełniając unijne regulacje. Największym błędem byłoby sprowadzenie tej debaty wyłącznie do pytania, czy zakupy na Temu albo Shein będą o kilka euro droższe. Prawdziwe pytanie brzmi inaczej: ile przemysłu, sklepów i miejsc pracy Europa jest gotowa poświęcić w zamian za najtańszy możliwy koszyk zakupowy?

Czy czeka nas wojna handlowa?

Zaostrzenie kursu przez Brukselę to dopiero początek drogi, a kolejne w kolejce do objęcia restrykcjami mogą być sektory chemiczne czy zielonych technologii. Eksperci ostrzegają jednak przed działaniami odwetowymi ze strony Pekinu. Chiny mogą uderzyć w europejski eksport towarów luksusowych, produktów rolnych czy motoryzacji klasy premium, co najmocniej dotknie gospodarki Niemiec i Francji.

Europa uznała jednak, że brak reakcji niesie za sobą znacznie większe ryzyko niż otwarty konflikt handlowy. Gra toczy się o to, czy Stary Kontynent zdoła utrzymać własną bazę produkcyjną i niezależność gospodarczą.

FAQ. Pytania i odpowiedzi

Czy od 1 lipca 2026 r. paczki z Temu i Shein są droższe? Tak, część zakupów może być droższa. Od 1 lipca 2026 r. UE wprowadziła tymczasowe cło ryczałtowe dla małych przesyłek spoza UE o wartości poniżej 150 euro. Rada UE wskazuje, że stawka wynosi 3 euro od każdej kategorii towarów w paczce. Czy nowe cło dotyczy tylko Chin? Formalnie przepisy dotyczą małych przesyłek spoza Unii Europejskiej. W praktyce najmocniej uderzają w model sprzedaży platform azjatyckich, bo zdecydowana większość takich paczek trafiających do UE pochodzi z Chin. Dlaczego UE zaostrza zasady importu stali? Bruksela chce chronić europejski przemysł stalowy przed globalną nadpodażą i tanim importem. Od 1 lipca 2026 r. zmniejszono kontyngenty bezcłowego importu stali, a po ich przekroczeniu stawka celna wzrasta do 50 proc. Czy Polska skorzysta na nowych przepisach? Częściowo tak. Polskie sklepy internetowe, lokalni sprzedawcy i część producentów mogą zyskać na ograniczeniu przewagi najtańszego importu spoza UE. Z drugiej strony konsumenci mogą płacić więcej za tanie produkty z Azji, a firmy wykorzystujące stal mogą mierzyć się z wyższymi kosztami. Czym jest drugi „China shock”? To określenie na nową falę presji konkurencyjnej ze strony Chin. Tym razem nie chodzi tylko o tanie towary konsumpcyjne, ale także o auta elektryczne, stal, baterie, chemię, komponenty przemysłowe i technologie ważne dla transformacji energetycznej.

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