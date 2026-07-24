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Rewolucja w elektronice. Od 31 lipca producenci nie zmuszą nas do kupowania nowego sprzętu

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
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dzisiaj, 08:39
[aktualizacja dzisiaj, 10:21]
Naprawa, AGD
Zepsuł się telefon lub pralka? Od 31 lipca nowe zasady napraw i dodatkowy rok ochrony/Shutterstock
Kupujesz smartfon, pralkę lub telewizor? Już 31 lipca 2026 roku, wchodzi w życie unijne „prawo do naprawy”. Producenci nie będą mogli już windować cen części zamiennych, a za wybór naprawy zamiast wymiany sprzętu otrzymasz ekstra rok ochrony prawnej. Sprawdź, jak nowe przepisy wpłyną na Twój portfel i które urządzenia obejmą w pierwszej kolejności.

Co naprawdę zmienia się po 31 lipca?

  • Koniec z blokadami: Producent nie odmówi Ci naprawy tylko dlatego, że sprzęt otworzył nieautoryzowany serwis.
  • Taniej i łatwiej: Ceny części zamiennych oraz napraw nie będą mogły być sztucznie wyśrubowane, by zmuszać nas do zakupu nowego modelu.
  • Ekstra rok ochrony: Wybierając naprawę zepsutego urządzenia zamiast wymiany na nowe, zyskasz dodatkowe 12 miesięcy ochrony prawnej.
  • Życie po gwarancji: Obowiązek zapewnienia napraw obejmie wybrane urządzenia nawet po upływie standardowej odpowiedzialności sprzedawcy.

Haczyk? Nowe zasady nie oznaczają, że każda naprawa będzie darmowa, a przepisy na start nie obejmą każdego przedmiotu w Twoim domu.
Sprawdź poniżej, które urządzenia naprawisz na nowych zasadach i jak odebrać dodatkowy rok ochrony.

Koniec z celowym postarzaniem sprzętu?

Nowe zasady mają sprawić, że naprawa uszkodzonego urządzenia będzie łatwiej dostępna, bardziej przejrzysta i przede wszystkim – częściej opłacalna niż jego wyrzucenie na śmietnik.

Oto kluczowe zmiany, które odczuje każdy konsument:

  • Przymus naprawy: Producent będzie musiał umożliwić naprawę określonych urządzeń także po upływie okresu gwarancji.
  • Ceny bez ukrytego sabotażu: Cena naprawy może być odpłatna, ale nie powinna celowo zniechęcać klienta, by ten wolał kupić nowy model.
  • Zielone światło dla tańszych serwisów: Producent nie będzie mógł blokować napraw wykonywanych przez niezależne warsztaty.
  • Ekstra rok ochrony za darmo: Wybranie naprawy w ramach reklamacji wydłuży ochronę konsumenta o 12 miesięcy.

Ważne

Ważne: Zmiana przepisów dotyczy umów sprzedaży zawartych po 31 lipca 2026 roku.

Jakie urządzenia naprawisz na nowych zasadach?

Obowiązek producenta nie obejmie od razu każdego przedmiotu w domu. Zmiany dotyczą sprzętów, dla których Unia Europejska określiła już konkretne wymagania ekoprojektu.

Kategoria urządzeń

Przykłady sprzętu objętego nowym prawem

RTV i Elektronika

Telefony komórkowe, tablety, telewizory, ekrany elektroniczne

AGD (Duże i Małe)

Pralki, pralkosuszarki, zmywarki, lodówki, suszarki bębnowe, odkurzacze

Data Center

Wybrane urządzenia serwerowe i magazyny danych

E-Mobilność

Baterie do rowerów i hulajnóg elektrycznych

Lista ta będzie w przyszłości sukcesywnie rozszerzana o kolejne produkty.

Części z drukarek 3D i koniec monopolu?

Jedną z najważniejszych zmian jest uderzenie w monopol autoryzowanych serwisów. Producenci nie będą mogli stosować blokad programowych ani zapisów w umowach, które utrudniają naprawę poza ich siecią. Co więcej, serwisant nie będzie mógł odmówić pomocy tylko dlatego, że urządzenie było wcześniej otwierane przez właściciela.

Niezależne warsztaty zyskają prawo do korzystania z używanych części, zamienników, a nawet elementów wykonanych przy użyciu druku 3D (pod warunkiem zachowania norm bezpieczeństwa). Informacje o orientacyjnych cenach typowych napraw będą musiały być ogólnodostępne na stronach internetowych producentów.

Wybierzesz naprawę? Zyskasz dodatkowy rok ochrony za darmo!

Dla wielu z nas to będzie największa zmiana w codziennych zakupach. Jeżeli kupiony sprzęt zepsuje się, a Ty zamiast wymiany na nowy egzemplarz wybierzesz jego naprawę, prawo nagrodzi Cię ekstra ochroną.

Gwarantowana ustawowo odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona aż o 12 miesięcy.

Ważne

Ważne rozróżnienie: Nie myl tego z gwarancją producenta! Chodzi o Twoje ustawowe prawo do reklamacji u sprzedawcy (tzw. zgodność towaru z umową).

O czym musisz pamiętać przed wizytą w sklepie?

  • Tylko nowe zakupy: Dodatkowy rok ochrony zyskasz wyłącznie dla urządzeń kupionych po 31 lipca 2026 r.
  • Obowiązek sprzedawcy: Zanim zdecydujesz, co zrobić z uszkodzonym sprzętem, sprzedawca ma obowiązek jasnego poinformowania Cię, że za wybór naprawy dostaniesz dodatkowe 12 miesięcy ochrony.

Jak to zadziała w praktyce? Sprawdźmy na przykładzie Pana Tomasza

Aby dobrze zrozumieć nowe zasady, podzielmy życie naszego sprzętu na dwa etapy.

Scenariusz 1: Telefon psuje się na nowej gwarancji

Pan Tomasz kupuje nowy smartfon 10 sierpnia 2026 r. Po kilkunastu miesiącach ekran zaczyna samoczynnie gasnąć. Ponieważ urządzenie nadal obejmuje ustawowa ochrona, Pan Tomasz sklada reklamację i wybiera naprawę zamiast wymiany na nowy egzemplarz.

  • Efekt: Sklep bezpłatnie naprawia wyświetlacz.
  • Bonus: Podstawowa 2-letnia ochrona Pana Tomasza (która wygasłaby 10 sierpnia 2028 r.) zostaje automatycznie przedłużona do 10 sierpnia 2029 r.

Ważne

Dodatkowy rok nie chroni przed wszystkim! Jeśli Pan Tomasz upuści telefon na chodnik i potłucze szybkę z własnej winy, sklep nie naprawi go za darmo. Ochrona dotyczy fabrycznych wad i usterek sprzętu.

Scenariusz 2: Mija 3 lata, a telefon nagle przestaje się ładować

Ten sam smartfon ma już 3 lata. Okres odpowiedzialności sklepu całkowicie minął, a w telefonie wyrobiło się gniazdo ładowania. Co wtedy?

  1. Darmowej naprawy już nie ma, ale Pan Tomasz idzie do producenta i żąda płatnej naprawy.
  2. Producent nie może odmówić ani podyktować kosmicznej ceny (np. 1500 zł za wymianę gniazdka), żeby zmuszać klienta do zakupu nowego flagowca. Cena części i usługi musi być rozsądna.
  3. Wolisz fachowca/pana z osiedlowego serwisu? Pan Tomasz może też oddać telefon do lokalnego, niezależnego naprawiacza. Producent nie ma prawa zablokować urządzenia oprogramowaniem ani odmówić późniejszych usług tylko dlatego, że w telefonie dłubał nieautoryzowany serwisant.

Europejski formularz naprawy. Koniec z niespodziankami w rachunku

Przed oddaniem sprzętu do serwisu będziesz mógł otrzymać specjalny, jednolity formularz. Znajdziesz w nim sztywną wycenę, maksymalny koszt, przewidywany termin oraz informację o dostępności sprzętu zastępczego. Warunki z formularza będą wiążące dla serwisu przez co najmniej 30 dni.

Czego nowe prawo Ci NIE zagwarantuje?

Musimy pamiętać o realiach. Nowe przepisy nie oznaczają, że każda naprawa będzie darmowa (darmowa jest tylko ta w ramach reklamacji u sprzedawcy). Producent nie ma też obowiązku naprawiania sprzętu, którego uszkodzenie jest technicznie niemożliwe do usunięcia.

Co dalej? Kluczowe będą polskie przepisy

Unijna dyrektywa wyznacza ramy, ale to polskie przepisy krajowe ostatecznie zdecydują, jakie kary spotkają nieuczciwych producentów i jak sprawnie system zadziała w praktyce.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy od 31 lipca każda naprawa będzie darmowa?

Bezpłatna pozostaje naprawa w ramach odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru. Poza tym okresem producent może pobrać za naprawę opłatę, ale jej wysokość musi być rozsądna.

Czy niezależny serwis pozbawi mnie prawa do późniejszej naprawy u producenta?

Producent nie może odmówić naprawy z powodu wcześniejszych ingerencji innych osób, chyba że to ta wcześniejsza, niefachowa naprawa bezpośrednio spowodowała nowe uszkodzenie.

Źródła:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1799 z 13 czerwca 2024 r.
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
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Źródło: forsal.pl
Dominik Kulig
Dominik Kulig

Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematach z pogranicza gospodarki, społeczeństwa i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na INFOR.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i GazetaPrawna.pl. Zajmuje się przede wszystkim praktycznym wyjaśnianiem zmian ważnych dla czytelników: od rynku pracy, podatków i świadczeń, przez regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, po cyberbezpieczeństwo, energetykę i technologie konsumenckie.

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Tematy: AGDgwarancjaprawo do naprawyprawa konsumenta
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