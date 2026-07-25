Kiedy wziąć urlop w 2026 r.? Pozostały jeszcze 3 najlepsze terminy na dni wolne od pracy

Kiedy wziąć urlop w 2026 r.?
Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.
Układ dni ustawowo wolnych od pracy, kilka świąt przypadających w środku tygodnia oraz nowe regulacje dotyczące Wigilii sprawiają, że 2026 rok będzie korzystny dla osób planujących wypoczynek z wyprzedzeniem. Przy rozsądnym planowaniu będzie można znacząco wydłużyć czas wolny bez sięgania głęboko do puli urlopowej, co jest dobrą wiadomością zarówno dla pracowników, jak i dla firm, które coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie regeneracji oraz work-life balance.
Zasady korzystania z urlopu
Podstawą planowania pozostaje wymiar urlopu wypoczynkowego wynikający z Kodeksu pracy. W 2026 roku nie zmieniają się ogólne zasady jego naliczania: 20 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, zaś 26 dni urlopu pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. W ramach tego limitu pracownik może skorzystać także z 4 dni urlopu na żądanie. Istotne jest również to, że niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i powinien zostać wykorzystany najpóźniej do 30 września.
– Z perspektywy planowania warto patrzeć na urlop nie tylko w skali jednego roku kalendarzowego, ale szerzej,uwzględniając także urlop zaległy i długoterminowe plany wypoczynkowe – wskazuje Joanna Łuksza, Kierownik Biura Obsługi Klienta w IFIRMA.PL
Najlepsze terminy na urlop w 2026 r.
O tym, czy dany rok sprzyja urlopom, decyduje przede wszystkim to, w jakie dni tygodnia przypadają święta. W 2026 roku wiele z nich tworzy naturalne „okienka”, które można łatwo wydłużyć, dokładając pojedyncze dni urlopu. Oto dni powszednie ustawowo wolne od pracy wypadające w środku tygodnia w 2026 roku:
- 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
- 6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli
- 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) – Święto Pracy
- 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
- 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie
Święta wypadające w sobotę w 2026 r.
– Dodatkowo w 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – co oznacza obowiązek wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. To często pomijany element, który w praktyce daje dodatkowy dzień wolny do wykorzystania najczęściej w tym samym miesiącu, którego dotyczyło święto – zwraca uwagę Joanna Łuksza z IFIRMA.PL.
Kiedy wziąć urlop w 2026 r.?
Tradycyjnie największą korzyść przynosi połączenie urlopu wypoczynkowego z dniami ustawowo wolnymi. W 2026 roku takich możliwości jest kilka, a każda z nich pozwala na relatywnie długi odpoczynek przy niewielkiej liczbie dni urlopu:
- 2 i 5 stycznia – 2 dni urlopu dają 6 dni wolnego (1-6.01.2026)
- 7-10 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (4-12.04.2026)
- 27-30 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (25.04-03.05.2026)
- 5 czerwca – 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego (4-7.06.2026)
- 13 sierpnia – 1 dzień urlopu oraz 14 siepnia – 1 dzień odebrany za święto daje 4 dni wolnego (13-16.08.2026)
- 12-13 listopada – 2 dni urlopu dają 5 dni wolnego (11-15.11.2026)
- 21-22 grudnia – 2 dni urlopu oraz 23 grudnia - 1 dzień odebrany za święto dają 9 dni wolnego (19-27.12.2026)
– Łącznie, przy wykorzystaniu 16 dni urlopu, można w ciągu roku uzyskać aż 46 dni faktycznego wypoczynku. Takie podejście do planowania urlopu sprawdzi się szczególnie u osób, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na długą, kilkutygodniową nieobecność w pracy, ale zależy im na regularnym odpoczynku. Dla pracodawców to z kolei szansa na lepsze rozłożenie nieobecności w zespołach oraz mniejsze ryzyko kumulacji urlopów w jednym okresie – podsumowuje przedstawicielka IFIRMA.PL.
Źródło: iFirma.pl
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.
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