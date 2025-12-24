W Polsce mamy 14 ustawowych dni wolnych od pracy, jednak pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Zielonych Świątek zawsze przypadają w niedzielę, natomiast w nadchodzącym roku dodatkowo dwa z nich - Święto Narodowe Trzeciego Maja i Wszystkich Świętych również przypadają w niedzielę, co nie daje prawa do dodatkowego dnia wolnego. Oznacza to, że w 2026 roku będzie mniej okazji do dłuższych wakacji.

Dłuższe wakacje zimowe

Pierwsza możliwość przedłużonego wypoczynku przypada już na początku roku. Wystarczy wziąć pięć dni urlopu, by mieć prawie dwutygodniowe wakacje od 1 do 11 stycznia.

Kolejna okazja do dłuższych wakacji lub przedłużonego weekendu będzie dopiero w czerwcu w związku z przypadającym 4 czerwca świętem Bożego Ciała. Na dziewięciodniowe wakacje od 30 maja do 7 czerwca będzie można sobie pozwolić wykorzystując cztery dni urlopu 1, 2, 3 i 5 czerwca. Urlop wykorzystany tylko 5 czerwca da czterodniowy weekend.

Podobna sytuacja będzie w listopadzie przy okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tutaj również cztery dni urlopu wykorzystane 9, 10, 12 i 13 listopada w sumie pozwolą na dziewięciodniowy wypoczynek od 7 do 15 listopada. Wykorzystanie tylko dwóch dni urlopu 9 i 10 listopada lub 12 i 13 listopada pozwoli na pięciodniowy czas wolny od pracy.

W grudniu również będzie możliwość skorzystania z dłuższej nieobecności w pracy. Jeśli chcemy przedłużyć świąteczny wypoczynek, to trzy dni urlopu od 21 do 23 grudnia pozwalają na dziewięciodniowe wakacje. Cztery dni urlopu zaplanowane po świętach Bożego Narodzenia pozwolą mieć 11 dni wolnego od 24 grudnia do 3 stycznia.

Przedłużone weekendy

Pierwszy dłuższy weekend w 2026 roku bez konieczności korzystania z urlopu wypada od 4 do 6 kwietnia, kiedy korzystamy z dni wolnych z okazji świąt Wielkiej Nocy.

Kolejny długi weekend to majówka czyli Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja. Tym razem 1 maja przypada w piątek, a 3 maja w niedzielę, więc pracownicy mogą liczyć tylko na trzy dni wolnego, bo za święto przypadające w niedzielę dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

Na dodatkowy dzień wolny będzie można liczyć w zamian za przypadający w sobotę 15 sierpnia, kiedy obchodzone jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jeśli pracodawca zgodzi się na wykorzystanie dnia wolnego 14 lub 17 sierpnia to weekend będzie trwał trzy dni bez wykorzystywania urlopu.

Na dodatkowe wolne nie będzie można liczyć w związku z dniem Wszystkich Świętych. 1 listopada wypada w niedzielę, więc jeśli chcemy mieć więcej wolnego, by odwiedzić groby bliskich, trzeba będzie skorzystać z urlopu.

Ile wolnego w 2026 roku?

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, w Polsce przypada 14 dni wolnych z okazji świąt religijnych i państwowych oraz wszystkie niedziele. Świętami uwzględnionymi w ustawie są: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę, pracownik zyskuje dodatkowy dzień wolny w innym dniu ustalonym z pracodawcą. Jeśli wypada w niedzielę, pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Staż pracy liczony jest niezależnie od liczby pracodawców. Urlopy udzielane są na podstawie planu urlopów ustalonego przez pracodawcę. Planem nie obejmuje się 4 dni przysługujących w ramach urlopu na żądanie.

mr/

Źródło: SSPAP