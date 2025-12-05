Stopa bezrobocia w listopadzie 2025

Według szacunków MRPiPSnajwiększe wzrosty liczby zarejestrowanych odnotowano w województwach śląskim, podkarpackim, małopolskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim, natomiast w województwie mazowieckim liczba bezrobotnych spadła.

Najniższy wskaźnik (3,5 proc.) odnotowano w Wielkopolsce, natomiast najwyższy (9,1 proc.) w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Jak podał resort, pod koniec listopada w urzędach pracy zarejestrowanych było 875,3 tys. osób – o 7,9 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 24,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najwięcej ofert dotyczyło pracowników biurowych, sprzedawców, pracowników produkcji, magazynierów, kierowców autobusów oraz pracowników utrzymania czystości.

Według wstępnych szacunków ministerstwa, stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada wyniosła 5,7 proc., to wzrost o 0,1 pkt proc. w ujęciu miesięcznym.

Bezrobocie w Polsce według Eurostatu

Resort zwrócił uwagę, że według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w październiku 2025 r. wyniosła 3,2 proc., pozostając jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Lepszy wynik osiągnęła jedynie Malta (3,1 proc.), natomiast Polska – razem z Czechami – zajmuje drugie miejsce w UE. Średnia unijna wynosi 6,0 proc., a w strefie euro 6,4 proc.