Jak wynika z badania EY, ponad połowa, bo 54 proc. osób korzystających w pracy ze sztucznej inteligencji wykorzystuje ją do wyszukiwania informacji, a 38 proc. do podsumowywania dokumentów. W zaawansowany sposób, a więc np. do uproszczenia wykonywania zadań lub zwiększenia produktywności korzysta z AI 5 proc. pracowników. Dodano, że 64 proc. pracowników dostrzega wzrost obciążenia pracą z powodu presji na wyniki.

Obawy dotyczące wykorzystania AI ma ponad 1/3 badanych

W komunikacie opisującym badanie, zwrócono uwagę, że wystarczające szkolenia z zakresu AI, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z zaawansowanego wykorzystania różnych rozwiązań technologicznych otrzymuje 12 proc. respondentów, a 37 proc. obawia się, że nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji może obniżyć ich umiejętności i wiedzę specjalistyczną.

Autorzy publikacji zauważyli również, że w firmach wciąż widoczny jest proceder stosowania przez pracowników narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak m.in. publiczne chatboty i generatory treści bez wiedzy, oficjalnej zgody i kontroli ze strony pracodawcy. Do takiej praktyki przyznało się od 23 do 58 proc. pracowników firm objętych badaniem.

„Kluczowe okazuje się zapewnienie pracownikom odpowiedniego zestawu narzędzi i stworzenie właściwych zabezpieczeń dla korzystania z rozwiązań opartych o AI. W ten sposób można odblokować potencjał: zarówno ludzki, jak i technologiczny. Same inwestycje w sztuczną inteligencję jednak nie wystarczą. Kiedy nowe technologie trafiają na kruche fundamenty organizacyjne w zakresie zarządzania ludźmi – słabą kulturę, niewystarczające programy doszkalające, niedopasowane wynagrodzenia – korzyści z produktywności znaczącą spadają, co długofalowo osłabia również pozycję rynkową danej firmy” - stwierdziła cytowana w publikacji Katarzyna Ellis z EY Polska.

Wysokie kompetencje z zakresu AI są poszukiwane na rynku pracy

Jak wynika również z badania, 12 proc. zatrudnionych osób przeszło szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji, które trwały przynajmniej 81 godzin rocznie. Jednocześnie wysoko wykwalifikowani pracownicy w zakresie AI są o 55 proc. bardziej skłonni do odejścia z pracy. Jak wyjaśniono w publikacji, osoby mające wysokie kompetencje z zakresu wykorzystywania narzędzi AI są poszukiwane na rynku pracy, a możliwości zewnętrzne przeważają dla nich nad wewnętrznymi cyklami awansów w firmach. Odsetek osób gotowych do zmiany pracy spada jednak wraz z ilością czasu poświęconego na szkolenie. Wśród osób, które poświęcili na naukę AI mniej niż 4 godziny wynosi 21 proc.

Badanie Work Reimagined Survey zostało przeprowadzone w sierpniu 2025 r. przez EY. Była to szósta odsłona badania. Ankietą objęto 15 tys. pracowników i 1,5 tys. pracodawców z 19 sektorów i 29 krajów Ameryki, Azji, Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki. W badaniu uwzględniono respondentów z organizacji zatrudniających przynajmniej tysiąc pracowników z sektorów prywatnego i publicznego.