Cezary Tomczyk ogłasza: budujemy zapory, magazyny i logistyczne huby

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował na platformie X, że do końca 2025 roku zabezpieczone zostanie około 60 kilometrów granicy w ramach projektu Tarcza Wschód. To początek szerszej inicjatywy, której celem ma być budowa infrastruktury obronnej na skalę niespotykaną od dekad.

W każdej gminie przy granicy z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą powstają już składy materiałowe. Docelowo ma być ich ponad 100, o czym informuje Dowództwo SZ. W każdym przygranicznym powiecie budowany jest specjalny hub logistyczny, który może być używany również przez lokalne samorządy. Tarcza Wschód to nie tylko projekt wojskowy – zakłada również wykorzystanie technologii „dual use”, czyli przydatnych zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych.

Pierwszy odcinek gotowy od wiosny.

W maju 2025 roku zaprezentowano pierwszy ukończony odcinek Tarczy Wschód – 1,4-kilometrowy fragment powstał pod wsią Rutka, przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Położony między bagnami a niewielką rzeką Sołką, odcinek składa się z betonowych zapór, systemu transzei, schronów oraz stanowisk dla pojazdów opancerzonych.

Wykorzystano tam m.in. tzw. gwiazdobloki, czyli masywne prefabrykaty zwykle używane do budowy falochronów. To właśnie ten wybór, zamiast tańszych i bardziej funkcjonalnych elementów , wzbudził szczególne kontrowersje wśród ekspertów.

Transzeje i schrony zostały obudowane betonowymi płytami, a nad nimi rozwieszono prowizoryczne siatki antydronowe. Problem w tym, że ich jakość i trwałość są mocno kwestionowane. „

SAN – ściana antydronowa. Największy projekt Europy nadchodzi

Z ogłoszenia MON wynika jednak, że prawdziwa rewolucja dopiero przed nami. W ramach Tarczy Wschód ma zostać ogłoszony największy projekt antydronowy w Europie, znany pod kryptonimem SAN. To ma być „ściana antydronowa”, o której mówiło się od miesięcy teraz zyskuje realny kształt.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że trwają już finalne negocjacje z konsorcjum, które ma dostarczyć kluczowe technologie. Mowa o systemach zakłócających fale radiowe i neutralizujących drony – zarówno ofensywnych, jak i zwiadowczych. Problem w tym, że nadal nie wiadomo, które firmy tworzą to konsorcjum, jak wyłoniono wykonawcę i na jakich zasadach podpisana zostanie umowa.

Polskie firmy zaniepokojone. Kto zbuduje cyfrową tarczę?

W branży nie brakuje obaw. Polscy producenci systemów antydronowych pytają, dlaczego nie zostali dopuszczeni do rozmów. Jak wynika z publikacji Defence24, umowy oparte są głównie na współpracy ze Szwecją i Turcją. Saab dostarczy systemy rozpoznania elektronicznego, a turecki Aselsan systemy zakłócające i walki radioelektronicznej.

Wartość podpisanych kontraktów sięga miliardów złotych, a dostawy mają być realizowane do 2035 roku. MON tłumaczy, że są to elementy większego planu obrony elektronicznej, ale brak przejrzystości w doborze partnerów budzi kontrowersje.