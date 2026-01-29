Rok 2026 ma przynieść ogromne przyspieszenie. Planowane jest zabezpieczenie ponad 200 kilometrów granicy w ciągu jednego roku, co oznacza, że do końca grudnia "Tarcza Wschód" obejmie w sumie około 260 km, czyli ponad jedną trzecią całego odcinka objętego projektem.

"Tarcza Wschód" rośnie w oczach. Polska zapora staje się potężna

Dotychczasowe prace skupiały się na przygotowaniu terenu i budowie pierwszych trwałych umocnień. W 2025 roku wojsko zabezpieczyło 60 km granicy, z czego około 10 km objęto stałymi zaporami. Na pozostałym odcinku przygotowano infrastrukturę umożliwiającą szybkie zamknięcie przejść w razie zagrożenia.

W tym celu powstało 13 nowych składów materiałowych rozmieszczonych wzdłuż granicy, w których przechowywane są elementy zapór i urządzenia pozwalające na natychmiastowe działania. Dzięki temu regiony przygraniczne pozostają dostępne dla mieszkańców, ale w sytuacji kryzysowej teren można zamknąć w ciągu kilku godzin.

Połączenie tradycji z nowoczesną technologią. Tak Polska broni granicy

Na placach budowy widać połączenie tradycyjnej inżynierii z nowoczesnymi rozwiązaniami. Wojsko testuje i wprowadza zestawy Ultimate Building Machine, a więc mobilne systemy produkcyjne, które umożliwiają wznoszenie stalowych konstrukcji bezpośrednio na miejscu. Po ubiegłorocznych próbach w Inowrocławiu i Jarocinie technologia w 2026 roku ma być wykorzystywana w jednostkach operacyjnych, pozwalając na szybkie stawianie magazynów, schronów i punktów dowodzenia.

Nowe obiekty budowane w ramach programu mają również zwiększoną odporność na współczesne zagrożenia pola walki. Wojskowa Akademia Techniczna opracowała wielowarstwowe konstrukcje, które wytrzymują ostrzał moździerzowy do kalibru 120 mm oraz ataki lekkich i średnich dronów. To odpowiedź na doświadczenia z wojny na Ukrainie, gdzie bezzałogowce stały się jednym z głównych narzędzi niszczenia infrastruktury zaplecza.

Wojsko rozbudowuje sieć telekomunikacyjną pod "Tarczę Wschód"

Budowa "Tarczy Wschód" wiąże się też m.in. z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym budową siedmiu nowych stacji bazowych (BTS), a także zakupami sprzętu dla wojska – to zaplanowane na najbliższy czas zakupy systemów antydronowych San, a także pojazdów minujących Baobab czy dronów rozpoznawczych i uderzeniowych

SGWP poinformował, żew 2025 roku na inwestycje związane z "Tarczą Wschód" przeznaczono 870 mln zł z budżetu MON. Do tego dochodzą fundusze unijne. Na kolejnych etapach projektu planuje się też wykorzystanie – na część inwestycji – środków przeznaczonych na obronę cywilną i ochronę ludności.

Przy budowie "Tarczy Wschód" wojsko współpracuje też m.in. z resortem klimatu i środowiska, m.in. w celu odtwarzania torfowisk, bagien i mokradeł – naturalnych zapór – w miejscach o kluczowym znaczeniu dla obronności. "Działania te łączą cele obronne i środowiskowe, wzmacniając odporność państwa przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody. Na realizację tych projektów w najbliższych latach planowane jest przeznaczenie około 120 mln zł" – informuje Sztab Generalny.