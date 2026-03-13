Chcą stworzyć autostradę A4 „bis”

Pod koniec lutego samorządowcy z trzech województw (wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego) spotkali się, by zacząć lobbować za stworzeniem autostrady A4 „bis”. Chodzi o szybką drogę, która przetnie Polskę wzdłuż, oczywiście przechodząc przez reprezentowane przez nich regiony.

Reklama

Padło na krajową „dwunastkę”, która liczy aż 757 kilometrów. Zaczyna się w Łęknicy na granicy z Niemcami i kończy w Dorohusku, przy przejściu granicznym z Ukrainą. Trasa – patrząc od zachodu – jest typową polską „krajówką”. Ma po jednym pasie w każdą stronę, w większości jest kolizyjna i dość ciasna.

Połowa „dwunastki” już jest

Lepiej jest od granicy województwa lubelskiego. Tam „dwunastka” zamienia się w drogę ekspresową. Najpierw jednopasmową, a po kilku kilometrach – dwujezdniową. Na razie S12 biegnie do Lublina, gdzie łączy się z Via Carpatią (S17). W budowie jest odcinek do granicy, który ma być gotowy w 2028 roku. Tam ma zostać połączony z bezpośrednią drogą prowadzącą do Kijowa.

Docelowo, do 2030 roku gotowe będzie również wschodnie skrzydło S12 do Piotrkowa Trybunalskiego. Na tym odcinku trasa ekspresowa ma się kończyć. „Zgodnie z tym rozporządzeniem (Rady Ministrów z 2004 roku – red.) droga ekspresowa S12 ma następujący przebieg: A1 (Piotrków Trybunalski) – Sulejów – Radom – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – granica państwa (Kijów)” – informuje ministerstwo.

/> />

Jest „krajówka”, będzie „ekspresówka”?

Trzy wspomniane wyżej województwa chciałyby wydłużyć S12 na zachód. Proponują, by poprowadzić ją w śladzie obecnej DK12.

„Czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje przyspieszenie działań proceduralnych (np. prac projektowych, konsultacji społecznych, wyboru wykonawców) w związku z poparciem samorządów i lokalnymi inicjatywami?” – zapytał Ministerstwo Infrastruktury Wiesław Szczepański, poseł Nowej Lewicy z Wielkopolski.

– Obecnie w planach resortu jest kompleksowa modernizacja ciągu drogi krajowej nr 12 jako drogi krajowej klasy GP wraz z budową najpilniejszych obwodnic miejscowości ujętych w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030, a więc obwodnic Głogowa, Wschowy i Dębowej Łęki, Błaszek oraz Gostynia – odpowiada Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za drogi.

Następnie wymienia:

Gostyń – obwodnica otwarta pod koniec 2025 roku

Głogów, Wschowa, Dębowa Łęka – prace zaawansowane

Błaszki – prace przygotowawcze.

Ministerstwo rozważa budowę. Ale decyzji nie ma

– Odnosząc się do problematyki ewentualnej realizacji drogi ekspresowej S12 na odcinku zachodnim, należy wskazać, że kwestia prowadzenia procesu inwestycyjnego dla tego odcinka będzie przedmiotem weryfikacji i analiz po zrealizowaniu obecnie prowadzonych działań na sieci drogowej zarówno w ramach RPBDK (Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych – red.) do 2030 roku, jak również w ramach PBO (Program Budowy Obwodnic – red.) – wyjaśnia Stanisław Bukowiec.

Jak dodaje, kluczowe dla ewentualnego wpisania S12 na listę inwestycji będą wyniki aktualnych badań natężenia i rozkładu ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła je w 2025 roku. Obecnie są analizowane, a w kolejnych miesiącach powinny zostać udostępnione. Na ich podstawie powstanie nowy rządowy program budowy dróg rozpoczynający się w 2030 roku.