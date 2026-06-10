„Uzasadnione oburzenie w Polsce”. Niemcy wprost: Zełenski popełnił błąd ws. UPA

Kijów powinien był przewidzieć polskie oburzenie

„Podejście do skomplikowanych i często bardzo krwawych relacji polsko-ukraińskich w XX wieku jest stale drażliwym tematem w stosunkach obu państw” - zauważa „FAZ”. Dlatego też Kijów „powinien był przewidzieć polskie oburzenie z powodu nadania jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia »Bohaterów UPA«”.

„FAZ” podkreśla, że skrót Ukraińska Powstańcza Armia ma w Polsce i w Ukrainie „różne znaczenia symboliczne”.

Dla Ukraińców UPA to przede wszystkim partyzanci

„Na Ukrainie w UPA widzi się przede wszystkim partyzantów, którzy po 1945 roku walczyli przeciwko terrorystycznym rządom Stalina. Dla Polaków UPA jest natomiast organizacją, której członkowie w latach 1943–1945 na zachodzie dzisiejszej Ukrainy zamordowali dziesiątki tysięcy polskich cywilów” - czytamy w gazecie.

Oburzenie Polaków jest uzasadnione

W ocenie „FAZ” prezydent Zełenski „uprawiając politykę za pomocą symboli historycznych, nie pozostawia już miejsca na rozróżnienia i związaną z nimi moralną niejednoznaczność”.Według dziennika oburzenie Polaków jest „uzasadnione, niezależnie od tego, do jakich politycznych gierek prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje teraz całą sprawę”.

Dla Ukrainy „stawka jest wysoka”

„FAZ” ocenia, że dla Ukrainy „stawka jest wysoka”, bo spór może zakłócić organizowaną pod koniec czerwca w Gdańsku Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy. W dłuższym terminie Ukraina może też „zrazić do siebie jednego ze swoich najważniejszych rzeczników w UE i NATO”.

„Zełenski musi podjąć działania ograniczające szkody” - apeluje „FAZ”.

Decyzja Zełenskiego ws. UPA

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał imię „Bohaterów UPA” elitarnemu Samodzielnemu Centrum Sił Operacji Specjalnych „Północ”. Decyzja Zełenskiego wywołała burzliwe reakcje w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki postanowił, że 8 czerwca jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie Zełenskiemu tego odznaczenia. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda. Decyzja w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy dotychczas nie zapadła.

Z Berlina Mateusz Obremski